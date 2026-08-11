https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/filistin-yonetimine-bagli-kudus-valiligi-israil-guneyde-yeni-bir-yahudi-yerlesim-birimi-kurmayi-1107910558.html
Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği: İsrail, güneyde yeni bir Yahudi yerleşim birimi kurmayı planlıyor
Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği: İsrail, güneyde yeni bir Yahudi yerleşim birimi kurmayı planlıyor
Sputnik Türkiye
İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyinde 650 konuttan oluşan yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurmak için düğmeye bastı. Kudüs Valiliği... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T06:59+0300
2026-08-11T06:59+0300
2026-08-11T06:59+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
filistin
i̇srail
doğu kudüs
ortadoğu
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Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, İsrail Bölge Planlama ve İnşaat Komitesinin Doğu Kudüs'ün güneyinde yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa etmeyi hedefleyen planı askıya çıkardığını duyurdu. Filistinlilerin konutlarına bitişik konumda yer alan 27 dönümlük alan üzerinde hayata geçirilmesi öngörülen "Novi Rachel" adlı proje kapsamında yaklaşık 650 konut inşa edilecek.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, projenin tehlikesinin yalnızca bina sayısıyla sınırlı kalmadığı; yerleşimin stratejik konumu nedeniyle bölgedeki Filistin varlığının baskı altına alınması ve kentsel gelişimin engellenmesinin amaçlandığı vurgulandı. Bu adımların, İsrail'in genişleme politikalarının açık bir yansıması olduğu ve sahada yeni bir fiili durum yaratmayı hedeflediği kaydedildi.Son birkaç haftada 3 bin 400'den fazla konut onaylandıKudüs'teki işgali takip eden İsrailli sivil toplum kuruluşu Ir Amim de Tel Aviv yönetiminin Doğu Kudüs üzerindeki kontrolünü pekiştirme çabalarını hızlandırdığını bildirdi. Örgüt, son birkaç hafta içerisinde toplamda 3 bin 400'den fazla konut içeren en büyük 3 yerleşim projesinin onay sürecinde ilerletildiğini açıkladı.İsrail'in sistematik olarak sürdürdüğü bu adımlar, uluslararası alanda tepki çekmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumun büyük çoğunluğu, işgal altındaki Filistin topraklarında inşa edilen tüm yapıları uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediyor ve iki devletli çözüm umutlarını baltaladığını ifade ediyor.Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gasp edilen topraklarİsrailli insan hakları örgütü Peace Now (Şimdi Barış) verilerine göre, işgal altındaki Filistin topraklarındaki durum giderek derinleşiyor. Mevcut verilere göre, işgal altındaki Batı Şeria'da 500 binden fazla, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 250 bin Filistin topraklarını gasp eden İsrailli yerleşimci yaşamını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/fas-ve-ispanya-sebteye-gecen-fasli-cocuklarin-geri-gonderilmesini-gorusuyor-1107910243.html
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filistin, i̇srail, doğu kudüs, ortadoğu
filistin, i̇srail, doğu kudüs, ortadoğu
Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği: İsrail, güneyde yeni bir Yahudi yerleşim birimi kurmayı planlıyor
İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyinde 650 konuttan oluşan yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurmak için düğmeye bastı. Kudüs Valiliği, Filistin coğrafyasını parçalamayı hedefleyen "Novi Rachel" projesine tepki göstererek, planın bölgedeki Filistinlilerin yaşamını doğrudan tehdit ettiğini açıkladı.
Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, İsrail Bölge Planlama ve İnşaat Komitesinin Doğu Kudüs'ün güneyinde yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa etmeyi hedefleyen planı askıya çıkardığını duyurdu. Filistinlilerin konutlarına bitişik konumda yer alan 27 dönümlük alan üzerinde hayata geçirilmesi öngörülen "Novi Rachel" adlı proje kapsamında yaklaşık 650 konut inşa edilecek.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, projenin tehlikesinin yalnızca bina sayısıyla sınırlı kalmadığı; yerleşimin stratejik konumu nedeniyle bölgedeki Filistin varlığının baskı altına alınması
ve kentsel gelişimin engellenmesinin amaçlandığı vurgulandı. Bu adımların, İsrail'in
genişleme politikalarının açık bir yansıması olduğu ve sahada yeni bir fiili durum yaratmayı hedeflediği kaydedildi.
Son birkaç haftada 3 bin 400'den fazla konut onaylandı
Kudüs'teki
işgali takip eden İsrailli sivil toplum kuruluşu Ir Amim
de Tel Aviv yönetiminin Doğu Kudüs
üzerindeki kontrolünü pekiştirme çabalarını hızlandırdığını bildirdi. Örgüt, son birkaç hafta içerisinde toplamda 3 bin 400'den fazla konut
içeren en büyük 3 yerleşim projesinin onay sürecinde ilerletildiğini açıkladı.
İsrail'in sistematik olarak sürdürdüğü bu adımlar, uluslararası alanda tepki çekmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM)
ve uluslararası toplumun büyük çoğunluğu, işgal altındaki Filistin topraklarında inşa edilen tüm yapıları uluslararası hukuka göre yasa dışı
kabul ediyor ve iki devletli çözüm
umutlarını baltaladığını ifade ediyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gasp edilen topraklar
İsrailli insan hakları örgütü Peace Now (Şimdi Barış)
verilerine göre, işgal altındaki Filistin topraklarındaki durum giderek derinleşiyor. Mevcut verilere göre, işgal altındaki Batı Şeria'da 500 binden fazla
, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 250 bin
Filistin topraklarını gasp eden İsrailli yerleşimci yaşamını sürdürüyor.