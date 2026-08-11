https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/filistin-yonetimine-bagli-kudus-valiligi-israil-guneyde-yeni-bir-yahudi-yerlesim-birimi-kurmayi-1107910558.html

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği: İsrail, güneyde yeni bir Yahudi yerleşim birimi kurmayı planlıyor

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği: İsrail, güneyde yeni bir Yahudi yerleşim birimi kurmayı planlıyor

Sputnik Türkiye

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyinde 650 konuttan oluşan yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurmak için düğmeye bastı. Kudüs Valiliği... 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T06:59+0300

2026-08-11T06:59+0300

2026-08-11T06:59+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

filistin

i̇srail

doğu kudüs

ortadoğu

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Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, İsrail Bölge Planlama ve İnşaat Komitesinin Doğu Kudüs'ün güneyinde yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa etmeyi hedefleyen planı askıya çıkardığını duyurdu. Filistinlilerin konutlarına bitişik konumda yer alan 27 dönümlük alan üzerinde hayata geçirilmesi öngörülen "Novi Rachel" adlı proje kapsamında yaklaşık 650 konut inşa edilecek.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, projenin tehlikesinin yalnızca bina sayısıyla sınırlı kalmadığı; yerleşimin stratejik konumu nedeniyle bölgedeki Filistin varlığının baskı altına alınması ve kentsel gelişimin engellenmesinin amaçlandığı vurgulandı. Bu adımların, İsrail'in genişleme politikalarının açık bir yansıması olduğu ve sahada yeni bir fiili durum yaratmayı hedeflediği kaydedildi.Son birkaç haftada 3 bin 400'den fazla konut onaylandıKudüs'teki işgali takip eden İsrailli sivil toplum kuruluşu Ir Amim de Tel Aviv yönetiminin Doğu Kudüs üzerindeki kontrolünü pekiştirme çabalarını hızlandırdığını bildirdi. Örgüt, son birkaç hafta içerisinde toplamda 3 bin 400'den fazla konut içeren en büyük 3 yerleşim projesinin onay sürecinde ilerletildiğini açıkladı.İsrail'in sistematik olarak sürdürdüğü bu adımlar, uluslararası alanda tepki çekmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumun büyük çoğunluğu, işgal altındaki Filistin topraklarında inşa edilen tüm yapıları uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediyor ve iki devletli çözüm umutlarını baltaladığını ifade ediyor.Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gasp edilen topraklarİsrailli insan hakları örgütü Peace Now (Şimdi Barış) verilerine göre, işgal altındaki Filistin topraklarındaki durum giderek derinleşiyor. Mevcut verilere göre, işgal altındaki Batı Şeria'da 500 binden fazla, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 250 bin Filistin topraklarını gasp eden İsrailli yerleşimci yaşamını sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/fas-ve-ispanya-sebteye-gecen-fasli-cocuklarin-geri-gonderilmesini-gorusuyor-1107910243.html

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