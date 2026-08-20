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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/trump-irana-karsi-tarihin-en-agir-ekonomik-operasyonunu-baslatiyoruz-1108108999.html
Trump: İran'a karşı tarihin en ağır ekonomik operasyonunu başlatıyoruz
Trump: İran'a karşı tarihin en ağır ekonomik operasyonunu başlatıyoruz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı 'eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon' başlatılacağını açıkladı. Trump, İran'a destek sağlayacak... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T02:46+0300
2026-08-20T02:46+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
donald trump
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın ABD ile anlaşmaya varmayı reddettiği iddiasıyla İran'a karşı tarihin 'en ezici ekonomik operasyonunun' başlatıldığını duyurdu.Ayrıca Tump, ekonomik operasyonu eşi benzeri görülmemiş bir tecrit olarak nitelendirdi ve ABD müttefiklerini bu önlemlere katılmaya çağırdı. Ek olarak, İran'a destek sağlayan herhangi bir ülkenin çok büyük ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını söyledi.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:
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abd, i̇ran, donald trump
abd, i̇ran, donald trump

Trump: İran'a karşı tarihin en ağır ekonomik operasyonunu başlatıyoruz

02:46 20.08.2026
© REUTERS Daniel HeuerDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© REUTERS Daniel Heuer
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı 'eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon' başlatılacağını açıkladı. Trump, İran'a destek sağlayacak ülkelere de ağır ekonomik yaptırımlar uygulanacağı uyarısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın ABD ile anlaşmaya varmayı reddettiği iddiasıyla İran'a karşı tarihin 'en ezici ekonomik operasyonunun' başlatıldığını duyurdu.
Ayrıca Tump, ekonomik operasyonu eşi benzeri görülmemiş bir tecrit olarak nitelendirdi ve ABD müttefiklerini bu önlemlere katılmaya çağırdı. Ek olarak, İran'a destek sağlayan herhangi bir ülkenin çok büyük ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını söyledi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

Hiç kimse, İran' anlaşma yapma konusunda benden daha büyük bir fırsat sunmadı. Trajik bir şekilde, onlar bu fırsatı değerlendiremedi.

Bu nedenle bugün, herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en yıkıcı ekonomik operasyonu başlattığımı duyuruyorum! Bu, eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon anlamına gelecek.

Donanmaları yok oldu, hava kuvvetleri imha edildi, askeri fabrikaları artık enkaz halinde, para birimleri değersiz ve ülkeleri ip üzerinde duruyor.

Bugün ayrıca şunu da duyuruyorum: Finans kuruluşları, şirketleri, havalimanları veya devlet kurumları aracılığıyla İran'a herhangi bir can simidi sağlayan her ülke, kendisi de çok ağır ekonomik sonuçlarla karşı karşıya kalacak.

Petrol kaçakçılığı, swap hatları, nakit transferleri, döviz büroları, gemi sicilleri, paravan şirketler... Bunların hepsinin derhal durması gerekiyor. Kim olduğunuzu biliyorsunuz.

Bu, bir EKONOMİK D-DAY olacak ve İran tehdidini izole etmek ve yenilgiye uğratmak için tüm müttefiklerimizin Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında durmasına ihtiyacımız var.

Bu deliler köşeye sıkışmış durumda ve bu tarihi önlemler onları ve dünya genelinde terör yayma kapasitelerini felce uğratacak.

İran asla nükleer silaha sahip olmayacak.

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