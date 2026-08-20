Trump: İran'a karşı tarihin en ağır ekonomik operasyonunu başlatıyoruz

Hiç kimse, İran' anlaşma yapma konusunda benden daha büyük bir fırsat sunmadı. Trajik bir şekilde, onlar bu fırsatı değerlendiremedi.

Bu nedenle bugün, herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en yıkıcı ekonomik operasyonu başlattığımı duyuruyorum! Bu, eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon anlamına gelecek.

Donanmaları yok oldu, hava kuvvetleri imha edildi, askeri fabrikaları artık enkaz halinde, para birimleri değersiz ve ülkeleri ip üzerinde duruyor.

Bugün ayrıca şunu da duyuruyorum: Finans kuruluşları, şirketleri, havalimanları veya devlet kurumları aracılığıyla İran'a herhangi bir can simidi sağlayan her ülke, kendisi de çok ağır ekonomik sonuçlarla karşı karşıya kalacak.

Petrol kaçakçılığı, swap hatları, nakit transferleri, döviz büroları, gemi sicilleri, paravan şirketler... Bunların hepsinin derhal durması gerekiyor. Kim olduğunuzu biliyorsunuz.

Bu, bir EKONOMİK D-DAY olacak ve İran tehdidini izole etmek ve yenilgiye uğratmak için tüm müttefiklerimizin Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında durmasına ihtiyacımız var.

Bu deliler köşeye sıkışmış durumda ve bu tarihi önlemler onları ve dünya genelinde terör yayma kapasitelerini felce uğratacak.

İran asla nükleer silaha sahip olmayacak.