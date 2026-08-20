https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/abdde-borc-rekoru-kamu-borcu-ilk-kez-40-trilyon-dolari-asti-1108108745.html

ABD'de borç rekoru: Kamu borcu ilk kez 40 trilyon doları aştı

ABD'de borç rekoru: Kamu borcu ilk kez 40 trilyon doları aştı

Sputnik Türkiye

ABD'nin toplam kamu borcu, 18 Ağustos itibarıyla 40 trilyon 47 milyar dolara ulaşarak tarihte ilk kez 40 trilyon dolar eşiğini aştı. 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T01:00+0300

2026-08-20T01:00+0300

2026-08-20T01:00+0300

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ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ülkenin toplam kamu borcu 40 trilyon 47 milyar dolar seviyesine ulaştı. Tarihinde ilk kez 40 trilyon doları aşmış oldu.Verilere göre, kamu tarafından elde tutulan borç miktarı 32 trilyon 265 milyar doların üzerine çıkarken, hükümet içi borçların toplamı 7 trilyon 781 milyar dolar oldu. ABD'nin kamu borcu, 2022'nin başında 30 trilyon dolar sınırını aşmıştı. Böylelikle borç tutarının 5 yıldan kısa bir sürede yaklaşık 10 trilyon dolar arttı.ABD'nin toplam kamu borcu, 2026'nın başında 38.4 trilyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Son veriler, yıl içinde de borç yükündeki artışın sürdüğünü ortaya koydu.

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