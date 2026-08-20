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ABD'de borç rekoru: Kamu borcu ilk kez 40 trilyon doları aştı
ABD'de borç rekoru: Kamu borcu ilk kez 40 trilyon doları aştı
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ABD'nin toplam kamu borcu, 18 Ağustos itibarıyla 40 trilyon 47 milyar dolara ulaşarak tarihte ilk kez 40 trilyon dolar eşiğini aştı. 20.08.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
abd
borç
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ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ülkenin toplam kamu borcu 40 trilyon 47 milyar dolar seviyesine ulaştı. Tarihinde ilk kez 40 trilyon doları aşmış oldu.Verilere göre, kamu tarafından elde tutulan borç miktarı 32 trilyon 265 milyar doların üzerine çıkarken, hükümet içi borçların toplamı 7 trilyon 781 milyar dolar oldu. ABD'nin kamu borcu, 2022'nin başında 30 trilyon dolar sınırını aşmıştı. Böylelikle borç tutarının 5 yıldan kısa bir sürede yaklaşık 10 trilyon dolar arttı.ABD'nin toplam kamu borcu, 2026'nın başında 38.4 trilyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Son veriler, yıl içinde de borç yükündeki artışın sürdüğünü ortaya koydu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/fed-tutanaklari-yayimlandi-enflasyon-dusmezse-faiz-artisi-gerekebilir-1108107310.html
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abd, borç, kamu borcu
abd, borç, kamu borcu

ABD'de borç rekoru: Kamu borcu ilk kez 40 trilyon doları aştı

01:00 20.08.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturElon Musk 'iflas edebiliriz' demişti: ABD bütçesi ocakta 129 milyar dolar açık verdi
Elon Musk 'iflas edebiliriz' demişti: ABD bütçesi ocakta 129 milyar dolar açık verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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ABD'nin toplam kamu borcu, 18 Ağustos itibarıyla 40 trilyon 47 milyar dolara ulaşarak tarihte ilk kez 40 trilyon dolar eşiğini aştı.
ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ülkenin toplam kamu borcu 40 trilyon 47 milyar dolar seviyesine ulaştı. Tarihinde ilk kez 40 trilyon doları aşmış oldu.
Verilere göre, kamu tarafından elde tutulan borç miktarı 32 trilyon 265 milyar doların üzerine çıkarken, hükümet içi borçların toplamı 7 trilyon 781 milyar dolar oldu.
ABD'nin kamu borcu, 2022'nin başında 30 trilyon dolar sınırını aşmıştı. Böylelikle borç tutarının 5 yıldan kısa bir sürede yaklaşık 10 trilyon dolar arttı.
ABD'nin toplam kamu borcu, 2026'nın başında 38.4 trilyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Son veriler, yıl içinde de borç yükündeki artışın sürdüğünü ortaya koydu.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Başkanı Kevin Warsh - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
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