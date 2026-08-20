https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/trabzonspordan-salaha-surpriz-ingiltereden-salah-hayrani-cocugu-ailesiyle-birlikte-trabzona-getirdi-1108109110.html
Trabzonspor'dan Salah'a sürpriz: Kulüp İngiltere'den Salah hayranı çocuğu ailesiyle birlikte Trabzon'a getirdi
Trabzonspor'dan Salah'a sürpriz: Kulüp İngiltere'den Salah hayranı çocuğu ailesiyle birlikte Trabzon'a getirdi
Sputnik Türkiye
Trabzonspor'un sosyal medya hesabından paylaşılan İngiltere'den gelen Muhammed Salah hayranı çocukla ilgili video milyonlarca görüntüleme aldı. Sosyal medyada... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T02:54+0300
2026-08-20T02:54+0300
2026-08-20T03:05+0300
spor
muhammed salah
trabzon
trabzonspor
türk hava yolları (thy)
salah
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/06/1107824003_0:0:2788:1569_1920x0_80_0_0_9af41def9b5df6d2741a7d9eb3f8ba36.jpg
Trabzonspor'un, Muhammed Salah hayranı çocuğun Mısırlı futbolcuyla buluşmasına ilişkin hazırladığı video sosyal medyada beğeni topladı.Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından "Bir kulüpten daha fazlası" başlığıyla paylaşılan videoda, İngiltere'de yaşayan çocuk ve ailesinin Türk Hava Yolları'na ait uçakla Trabzon'a gelişi, Trabzonspor'un antrenmanını ziyaret etmesi yer aldı.Görüntülerde çocuk Salah ve Onana'ya selam vererek futbolculara sürpriz yaptı.Edinilen bilgiye göre, Salah'ın Liverpool'da forma giydiği dönemde maçlarını ve antrenmanlarını takip ederek kendisini ziyaret eden çocuk, bordo-mavili kulüp yetkililerince futbolcudan habersiz Trabzon'a getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/kavga-ettigi-midyecinin-kiz-kardesini-bicakladi-1108108856.html
trabzon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/06/1107824003_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f03e84411b28d348c9e9298fa5411fda.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
muhammed salah, trabzon, trabzonspor, türk hava yolları (thy), salah
muhammed salah, trabzon, trabzonspor, türk hava yolları (thy), salah
Trabzonspor'dan Salah'a sürpriz: Kulüp İngiltere'den Salah hayranı çocuğu ailesiyle birlikte Trabzon'a getirdi
02:54 20.08.2026 (güncellendi: 03:05 20.08.2026)
Trabzonspor'un sosyal medya hesabından paylaşılan İngiltere'den gelen Muhammed Salah hayranı çocukla ilgili video milyonlarca görüntüleme aldı. Sosyal medyada gündem olan videoya çok sayıda beğeni yapıldı.
Trabzonspor'un, Muhammed Salah hayranı çocuğun Mısırlı futbolcuyla buluşmasına ilişkin hazırladığı video sosyal medyada beğeni topladı.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından "Bir kulüpten daha fazlası" başlığıyla paylaşılan videoda, İngiltere'de yaşayan çocuk ve ailesinin Türk Hava Yolları'na ait uçakla Trabzon'a gelişi, Trabzonspor'un antrenmanını ziyaret etmesi yer aldı.
Görüntülerde çocuk Salah ve Onana'ya selam vererek futbolculara sürpriz yaptı.
Edinilen bilgiye göre, Salah'ın Liverpool'da forma giydiği dönemde maçlarını ve antrenmanlarını takip ederek kendisini ziyaret eden çocuk, bordo-mavili kulüp yetkililerince futbolcudan habersiz Trabzon'a getirildi.