https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/trabzonspordan-salaha-surpriz-ingiltereden-salah-hayrani-cocugu-ailesiyle-birlikte-trabzona-getirdi-1108109110.html

Trabzonspor'dan Salah'a sürpriz: Kulüp İngiltere'den Salah hayranı çocuğu ailesiyle birlikte Trabzon'a getirdi

Trabzonspor'dan Salah'a sürpriz: Kulüp İngiltere'den Salah hayranı çocuğu ailesiyle birlikte Trabzon'a getirdi

Sputnik Türkiye

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından paylaşılan İngiltere'den gelen Muhammed Salah hayranı çocukla ilgili video milyonlarca görüntüleme aldı. Sosyal medyada... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T02:54+0300

2026-08-20T02:54+0300

2026-08-20T03:05+0300

spor

muhammed salah

trabzon

trabzonspor

türk hava yolları (thy)

salah

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Trabzonspor'un, Muhammed Salah hayranı çocuğun Mısırlı futbolcuyla buluşmasına ilişkin hazırladığı video sosyal medyada beğeni topladı.Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından "Bir kulüpten daha fazlası" başlığıyla paylaşılan videoda, İngiltere'de yaşayan çocuk ve ailesinin Türk Hava Yolları'na ait uçakla Trabzon'a gelişi, Trabzonspor'un antrenmanını ziyaret etmesi yer aldı.Görüntülerde çocuk Salah ve Onana'ya selam vererek futbolculara sürpriz yaptı.Edinilen bilgiye göre, Salah'ın Liverpool'da forma giydiği dönemde maçlarını ve antrenmanlarını takip ederek kendisini ziyaret eden çocuk, bordo-mavili kulüp yetkililerince futbolcudan habersiz Trabzon'a getirildi.

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muhammed salah, trabzon, trabzonspor, türk hava yolları (thy), salah