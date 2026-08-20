Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/trabzonspordan-salaha-surpriz-ingiltereden-salah-hayrani-cocugu-ailesiyle-birlikte-trabzona-getirdi-1108109110.html
Trabzonspor'dan Salah'a sürpriz: Kulüp İngiltere'den Salah hayranı çocuğu ailesiyle birlikte Trabzon'a getirdi
Trabzonspor'dan Salah'a sürpriz: Kulüp İngiltere'den Salah hayranı çocuğu ailesiyle birlikte Trabzon'a getirdi
Sputnik Türkiye
Trabzonspor'un sosyal medya hesabından paylaşılan İngiltere'den gelen Muhammed Salah hayranı çocukla ilgili video milyonlarca görüntüleme aldı. Sosyal medyada... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T02:54+0300
2026-08-20T03:05+0300
spor
muhammed salah
trabzon
trabzonspor
türk hava yolları (thy)
salah
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/06/1107824003_0:0:2788:1569_1920x0_80_0_0_9af41def9b5df6d2741a7d9eb3f8ba36.jpg
Trabzonspor'un, Muhammed Salah hayranı çocuğun Mısırlı futbolcuyla buluşmasına ilişkin hazırladığı video sosyal medyada beğeni topladı.Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından "Bir kulüpten daha fazlası" başlığıyla paylaşılan videoda, İngiltere'de yaşayan çocuk ve ailesinin Türk Hava Yolları'na ait uçakla Trabzon'a gelişi, Trabzonspor'un antrenmanını ziyaret etmesi yer aldı.Görüntülerde çocuk Salah ve Onana'ya selam vererek futbolculara sürpriz yaptı.Edinilen bilgiye göre, Salah'ın Liverpool'da forma giydiği dönemde maçlarını ve antrenmanlarını takip ederek kendisini ziyaret eden çocuk, bordo-mavili kulüp yetkililerince futbolcudan habersiz Trabzon'a getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/kavga-ettigi-midyecinin-kiz-kardesini-bicakladi-1108108856.html
trabzon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/06/1107824003_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f03e84411b28d348c9e9298fa5411fda.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
muhammed salah, trabzon, trabzonspor, türk hava yolları (thy), salah
muhammed salah, trabzon, trabzonspor, türk hava yolları (thy), salah

Trabzonspor'dan Salah'a sürpriz: Kulüp İngiltere'den Salah hayranı çocuğu ailesiyle birlikte Trabzon'a getirdi

02:54 20.08.2026 (güncellendi: 03:05 20.08.2026)
© Hakan Burak AltunözSalah
Salah - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© Hakan Burak Altunöz
Abone ol
Trabzonspor'un sosyal medya hesabından paylaşılan İngiltere'den gelen Muhammed Salah hayranı çocukla ilgili video milyonlarca görüntüleme aldı. Sosyal medyada gündem olan videoya çok sayıda beğeni yapıldı.
Trabzonspor'un, Muhammed Salah hayranı çocuğun Mısırlı futbolcuyla buluşmasına ilişkin hazırladığı video sosyal medyada beğeni topladı.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından "Bir kulüpten daha fazlası" başlığıyla paylaşılan videoda, İngiltere'de yaşayan çocuk ve ailesinin Türk Hava Yolları'na ait uçakla Trabzon'a gelişi, Trabzonspor'un antrenmanını ziyaret etmesi yer aldı.
Görüntülerde çocuk Salah ve Onana'ya selam vererek futbolculara sürpriz yaptı.
Edinilen bilgiye göre, Salah'ın Liverpool'da forma giydiği dönemde maçlarını ve antrenmanlarını takip ederek kendisini ziyaret eden çocuk, bordo-mavili kulüp yetkililerince futbolcudan habersiz Trabzon'a getirildi.
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
TÜRKİYE
Kavga ettiği midyecinin kız kardeşini bıçakladı: Markete kaçan şüpheli yakalandı
01:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала