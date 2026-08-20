https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/simdiden-hesaplamaya-baslayin-2027de-5-gun-izinle-35-gun-tatil-yapabilirsiniz-1108120028.html

Şimdiden hesaplamaya başlayın: 2027'de 5 gün izinle 35 gün tatil yapabilirsiniz

Şimdiden hesaplamaya başlayın: 2027'de 5 gün izinle 35 gün tatil yapabilirsiniz

Sputnik Türkiye

ramazan bayramı, kurban bayramı tatili, 23 nisan hangi gün, 2027 resmi tatil günleri, 2027'de resmi tatiller hangi günlere denk geliyor

2026-08-20T11:52+0300

2026-08-20T11:52+0300

2026-08-20T11:52+0300

yaşam

ramazan bayramı

kurban bayramı

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

15 temmuz darbe girişimi

tatil

29 ekim

29 ekim cumhuriyet bayramı

30 ağustos zafer bayramı

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Türkiye'de milyonlarca çalışan şimdiden önümüzdeki yılın tatil planlarını yapmaya başladı. 2027 yılında 5 gün izinle 35 gün tatil yapmak mümkün. Peki resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?Ramazan ve Kurban Bayramları 9 gün olur mu?Ramazan Bayramı için tatil planlayanlar 8 Mart Pazartesi tam, 9 Mart Salı günü ise yarım gün izin alırsa hafta sonlarıyla birleştirerek 9 gün tatil yapabilecek. 16-19 Mayıs tarihlerinde kutlanacak Kurban Bayramı'nda da bayramın hemen ardından 20 ve 21 Mayıs tarihlerinde 2 gün izin kullanıldığında, hafta sonu birleşimiyle süreç yine 9 günlük bir tatile dönüşüyor.Yılbaşı hangi güne denk geliyor?2027 takviminde yer alan bazı resmi tatiller doğrudan cuma veya pazartesi günlerine denk geldiği için çalışanların ek bir yıllık izin harcamasına gerek kalmadan 3'er günlük mola olanağı sunuyor:1 Ocak Yılbaşı: Cuma gününe denk gelmesiyle hafta sonuyla birleşip 3 günlük tatil yapılabilir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 – 25 Nisan): Resmi tatil 23 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Doğrudan hafta sonuyla birleştirip 3 gün kesintisiz tatil yapılabilir. 30 Ağustos Zafer Bayramı (28 – 30 Ağustos): Resmi tatil 30 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Hafta sonuyla birleştirildiğinde 3 gün tatil imkanı sağlıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (15 – 18 Temmuz): Resmi tatil 15 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Sonrasındaki 16 Temmuz Cuma günü için sadece 1 gün izin alarak tatili hafta sonuyla birleştirip 4 gün tatil yapılabilir29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (28 – 31 Ekim): Resmi tatil 28 Ekim Perşembe öğleden sonra başlayıp 29 Ekim Cuma gününü kapsıyor. Sadece 28 Ekim Perşembe sabahı için yarım gün izin alarak tatili hafta sonuyla birleştirip 4 gün kesintisiz tatil yapabilirsiniz.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/tuketicileri-yakindan-ilgilendiriyor-yargitaydan-devre-tatil-karari-1107478035.html

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ramazan bayramı, kurban bayramı, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, 15 temmuz darbe girişimi, tatil, 29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 30 ağustos zafer bayramı