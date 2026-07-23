https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/tuketicileri-yakindan-ilgilendiriyor-yargitaydan-devre-tatil-karari-1107478035.html

Tüketicileri yakından ilgilendiriyor: Yargıtay'dan devre tatil kararı

Tüketicileri yakından ilgilendiriyor: Yargıtay'dan devre tatil kararı

Sputnik Türkiye

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, devre tatil sözleşmeleri kapsamında cayma hakkını kullanan tüketicilere ilişkin emsal niteliğinde bir karara imza attı. Daire, 6502... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T09:09+0300

2026-07-23T09:09+0300

2026-07-23T09:09+0300

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tatil

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Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, devre tatil sözleşmelerinde cayma hakkını kullanan tüketicilerin ücret iadesine ilişkin önemli bir karara imza attı.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Daire, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında açılan davada, ilk derece mahkemesinin kararını kanun yararına bozdu.Tüketici cayma hakkını noter aracılığıyla kullandıKarara konu olayda, davacı tüketici, imzaladığı devre tatil üyelik sözleşmesi kapsamında aynı gün 15 bin lira ödeme yaptı.Tüketici, yasal süre içerisinde cayma hakkını kullanarak durumu noter ihtarnamesi ile davalı şirkete bildirdi.Ücret iadesi yapılmayınca dava açıldıDavacı, noter aracılığıyla gönderilen cayma ihtarnamesine rağmen ödediği ücretin iade edilmediğini belirterek icra takibi başlattı.Davalı şirket ise 7 Kasım 2023 tarihinde ödemenin tüketicinin kredi kartına iade edildiğini, buna ilişkin banka dekontlarını dosyaya sunduğunu belirterek davanın reddini ve icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep etti.İlk derece mahkemesi davayı reddettiİlk Derece Mahkemesi, kanunda yer alan 90 günlük süre dolmadan icra takibi başlatıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.Yargıtay: 14 günlük cayma hakkı gerekçesiz kullanılabilirDosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 6502 sayılı Kanun uyarınca tüketicinin 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden cayma hakkını kullanabileceğini vurguladı.Daire, ilk derece mahkemesinin 90 günlük süreye ilişkin değerlendirmesinin usul ve yasaya aykırı olduğuna hükmederek, Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına temyiz talebini kabul etti ve mahkeme kararının kanun yararına bozulmasına karar verdi.

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