https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/eski-israil-basbakani-barak-netanyahu-tamamen-cigirindan-cikti-1108132305.html
Eski İsrail Başbakanı Barak: Netanyahu tamamen çığırından çıktı
Eski İsrail Başbakanı Barak: Netanyahu tamamen çığırından çıktı
Sputnik Türkiye
Eski İsrail Başbakanı Barak, Netanyahu'nun Türkiye ile ilişkilerdeki gerilimi tırmandırmaya yönelik eylemlerinin ‘sorumsuzca ve aptalca’ olduğunu belirtti. 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T18:22+0300
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2026-08-20T18:22+0300
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Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Benyamin Netanyahu'nun Türkiye ile ilişkilerdeki gerilimi tırmandırmaya yönelik eylemlerini ‘sorumsuzluk ve aptallık’ olarak nitelendirdi.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Barak, "Her detay açıkça konuşulamaz. Ancak Netanyahu'nun Türkiye ile olan gerginliği kasıtlı olarak tırmandırması sorumsuzca ve aptalcadır. Bu durum, halkta endişe yaratan bir dizi güvenlik gerilimiyle birlikte seçimlere gitme yönünde siyasi bir bağlam açıkça seziliyor" ifadelerini kullandı.İsrail'in Türkiye ile ‘ABD ile koordineli hassas müzakereler yoluyla çözülemeyecek, hafifletilemeyecek veya uzun vadeye ertelenemeyecek’ stratejik sorunları olmadığını vurgulayan Barak, “Netanyahu tamamen çığırından çıktı” ifadelerini kullandı.İsrail Salı günü Türkiye sınırına yakın konumdaki Halep'te bulunan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı’na hava saldırıları düzenlemişti. Netanyahu ofisi, saldırıya gerekçe olarak Suriye'nin Türk birliklerinin hava üssünde konuşlanmasına izin vererek İsrail ile güvenlik anlaşmalarını ihlal etmenin eşiğinde olmasını göstermişti. Açıklamada, üste Türk birliklerinin olası varlığının İsrail için güvenlik tehdidi oluşturacağı ve İsrail'in buna müsamaha göstermeyeceği belirtilmişti. Türkiye saldırıları kınarken, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ise ‘gereksiz bir tırmanma’ olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/msbden-israilin-ebu-zuhur-askeri-havaalani-saldirisina-iliskin-aciklama-uste-turk-askeri-var-miydi-1108121542.html
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i̇srail, ehud barak, benyamin netanyahu, suriye, ortadoğu, türkiye, tom barrack
i̇srail, ehud barak, benyamin netanyahu, suriye, ortadoğu, türkiye, tom barrack
Eski İsrail Başbakanı Barak: Netanyahu tamamen çığırından çıktı
Eski İsrail Başbakanı Barak, Netanyahu'nun Türkiye ile ilişkilerdeki gerilimi tırmandırmaya yönelik eylemlerinin ‘sorumsuzca ve aptalca’ olduğunu belirtti.
Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Benyamin Netanyahu'nun Türkiye ile ilişkilerdeki gerilimi tırmandırmaya yönelik eylemlerini ‘sorumsuzluk ve aptallık’ olarak nitelendirdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Barak, "Her detay açıkça konuşulamaz. Ancak Netanyahu'nun Türkiye ile olan gerginliği kasıtlı olarak tırmandırması sorumsuzca ve aptalcadır. Bu durum, halkta endişe yaratan bir dizi güvenlik gerilimiyle birlikte seçimlere gitme yönünde siyasi bir bağlam açıkça seziliyor" ifadelerini kullandı.
İsrail'in Türkiye ile ‘ABD ile koordineli hassas müzakereler yoluyla çözülemeyecek, hafifletilemeyecek veya uzun vadeye ertelenemeyecek’ stratejik sorunları olmadığını vurgulayan Barak, “Netanyahu tamamen çığırından çıktı” ifadelerini kullandı.
İsrail Salı günü Türkiye sınırına yakın konumdaki Halep'te bulunan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı’na hava saldırıları düzenlemişti. Netanyahu ofisi, saldırıya gerekçe olarak Suriye'nin Türk birliklerinin hava üssünde konuşlanmasına izin vererek İsrail ile güvenlik anlaşmalarını ihlal etmenin eşiğinde olmasını göstermişti. Açıklamada, üste Türk birliklerinin olası varlığının İsrail için güvenlik tehdidi oluşturacağı ve İsrail'in buna müsamaha göstermeyeceği belirtilmişti. Türkiye saldırıları kınarken, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ise ‘gereksiz bir tırmanma’ olarak nitelendirmişti.