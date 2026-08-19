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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/putin-altyapimiza-yonelik-saldirilar-kritik-sonuclar-dogurmadi-ve-doguramaz-1108102742.html
Putin: Altyapımıza yönelik saldırılar kritik sonuçlar doğurmadı ve doğuramaz
Putin: Altyapımıza yönelik saldırılar kritik sonuçlar doğurmadı ve doğuramaz
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın son dönemde Rus sanayi ve altyapı tesislerini hedef almasını değerlendiren Putin, bu saldırıların zarar verdiğini ancak kritik sonuçlar... 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T16:58+0300
2026-08-19T16:58+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
vladimir putin
rus ekonomisi
saldırı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rus sanayi ve altyapı tesislerine yönelik saldırılarının ülke ekonomisine zarar verdiğini, ancak bu durumun kritik sonuçlar doğurma ihtimalinin bulunmadığını belirtti.Stratejik Geliştirme ve Ulusal Projeler Konseyi toplantısında konuşan Putin, ekonomik büyüme hızını etkileyen faktörler arasında dış baskıların yanı sıra tesisleri hedef alan saldırıların da yer aldığını ifade etti.Saldırıların ekonomik hayata etkilerine değinen Putin, "Kritik nitelikte sonuçlar ne bugün var ne de gelecekte olabilir" değerlendirmesinde bulundu. Zararın farkında olduklarını ve süreci yakından takip ettiklerini vurgulayan Rus lider, "Elbette bize zarar veriyorlar, bu açık. Bunu biliyoruz, görüyoruz ve anlıyoruz" dedi.Ticaret altyapısı dayanıklılığını koruyorPutin, ticaret altyapısının bu zorluklara rağmen etkin ve sürdürülebilir bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti. Rus lider, yaşanan tüm olumsuz gelişmelere karşın ekonomik sistemin dirençli yapısını koruduğunu vurguladı.Rusya ekonomisinde mütevazı ama pozitif ivmeRusya Devlet Başkanı, Rus ekonomisinin genel görünümünün mütevazı olsa da pozitif yönde ilerlediğini belirtti. Putin, Rusya'da GSYİH'nin yılın ilk yarısında yüzde 0.6, ikinci çeyrekte ise yüzde 1.3 oranında büyüme kaydettiğine dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/kuzey-akim-sabotajlari-hirvatistanda-bir-supheli-daha-yakalandi-1108099161.html
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rusya, ukrayna, vladimir putin, rus ekonomisi, saldırı
rusya, ukrayna, vladimir putin, rus ekonomisi, saldırı

Putin: Altyapımıza yönelik saldırılar kritik sonuçlar doğurmadı ve doğuramaz

16:58 19.08.2026
© Sputnik / Юрий КочетковRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
© Sputnik / Юрий Кочетков
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Ukrayna'nın son dönemde Rus sanayi ve altyapı tesislerini hedef almasını değerlendiren Putin, bu saldırıların zarar verdiğini ancak kritik sonuçlar doğurmadığını ve doğuramayacağını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rus sanayi ve altyapı tesislerine yönelik saldırılarının ülke ekonomisine zarar verdiğini, ancak bu durumun kritik sonuçlar doğurma ihtimalinin bulunmadığını belirtti.

Stratejik Geliştirme ve Ulusal Projeler Konseyi toplantısında konuşan Putin, ekonomik büyüme hızını etkileyen faktörler arasında dış baskıların yanı sıra tesisleri hedef alan saldırıların da yer aldığını ifade etti.

Saldırıların ekonomik hayata etkilerine değinen Putin, "Kritik nitelikte sonuçlar ne bugün var ne de gelecekte olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Zararın farkında olduklarını ve süreci yakından takip ettiklerini vurgulayan Rus lider, "Elbette bize zarar veriyorlar, bu açık. Bunu biliyoruz, görüyoruz ve anlıyoruz" dedi.

Ticaret altyapısı dayanıklılığını koruyor

Putin, ticaret altyapısının bu zorluklara rağmen etkin ve sürdürülebilir bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Rus lider, yaşanan tüm olumsuz gelişmelere karşın ekonomik sistemin dirençli yapısını koruduğunu vurguladı.

Rusya ekonomisinde mütevazı ama pozitif ivme

Rusya Devlet Başkanı, Rus ekonomisinin genel görünümünün mütevazı olsa da pozitif yönde ilerlediğini belirtti.

Putin, Rusya'da GSYİH'nin yılın ilk yarısında yüzde 0.6, ikinci çeyrekte ise yüzde 1.3 oranında büyüme kaydettiğine dikkat çekti.
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