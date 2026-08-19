Putin: Altyapımıza yönelik saldırılar kritik sonuçlar doğurmadı ve doğuramaz
© Sputnik / Юрий КочетковRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
© Sputnik / Юрий Кочетков
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Ukrayna'nın son dönemde Rus sanayi ve altyapı tesislerini hedef almasını değerlendiren Putin, bu saldırıların zarar verdiğini ancak kritik sonuçlar doğurmadığını ve doğuramayacağını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rus sanayi ve altyapı tesislerine yönelik saldırılarının ülke ekonomisine zarar verdiğini, ancak bu durumun kritik sonuçlar doğurma ihtimalinin bulunmadığını belirtti.
Stratejik Geliştirme ve Ulusal Projeler Konseyi toplantısında konuşan Putin, ekonomik büyüme hızını etkileyen faktörler arasında dış baskıların yanı sıra tesisleri hedef alan saldırıların da yer aldığını ifade etti.
Saldırıların ekonomik hayata etkilerine değinen Putin, "Kritik nitelikte sonuçlar ne bugün var ne de gelecekte olabilir" değerlendirmesinde bulundu.
Zararın farkında olduklarını ve süreci yakından takip ettiklerini vurgulayan Rus lider, "Elbette bize zarar veriyorlar, bu açık. Bunu biliyoruz, görüyoruz ve anlıyoruz" dedi.
Stratejik Geliştirme ve Ulusal Projeler Konseyi toplantısında konuşan Putin, ekonomik büyüme hızını etkileyen faktörler arasında dış baskıların yanı sıra tesisleri hedef alan saldırıların da yer aldığını ifade etti.
Saldırıların ekonomik hayata etkilerine değinen Putin, "Kritik nitelikte sonuçlar ne bugün var ne de gelecekte olabilir" değerlendirmesinde bulundu.
Zararın farkında olduklarını ve süreci yakından takip ettiklerini vurgulayan Rus lider, "Elbette bize zarar veriyorlar, bu açık. Bunu biliyoruz, görüyoruz ve anlıyoruz" dedi.
Ticaret altyapısı dayanıklılığını koruyor
Putin, ticaret altyapısının bu zorluklara rağmen etkin ve sürdürülebilir bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.
Rus lider, yaşanan tüm olumsuz gelişmelere karşın ekonomik sistemin dirençli yapısını koruduğunu vurguladı.
Rus lider, yaşanan tüm olumsuz gelişmelere karşın ekonomik sistemin dirençli yapısını koruduğunu vurguladı.
Rusya ekonomisinde mütevazı ama pozitif ivme
Rusya Devlet Başkanı, Rus ekonomisinin genel görünümünün mütevazı olsa da pozitif yönde ilerlediğini belirtti.
Putin, Rusya'da GSYİH'nin yılın ilk yarısında yüzde 0.6, ikinci çeyrekte ise yüzde 1.3 oranında büyüme kaydettiğine dikkat çekti.
Putin, Rusya'da GSYİH'nin yılın ilk yarısında yüzde 0.6, ikinci çeyrekte ise yüzde 1.3 oranında büyüme kaydettiğine dikkat çekti.