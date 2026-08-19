https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/putin-altyapimiza-yonelik-saldirilar-kritik-sonuclar-dogurmadi-ve-doguramaz-1108102742.html

Putin: Altyapımıza yönelik saldırılar kritik sonuçlar doğurmadı ve doğuramaz

Putin: Altyapımıza yönelik saldırılar kritik sonuçlar doğurmadı ve doğuramaz

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın son dönemde Rus sanayi ve altyapı tesislerini hedef almasını değerlendiren Putin, bu saldırıların zarar verdiğini ancak kritik sonuçlar... 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T16:58+0300

2026-08-19T16:58+0300

2026-08-19T16:58+0300

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vladimir putin

rus ekonomisi

saldırı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rus sanayi ve altyapı tesislerine yönelik saldırılarının ülke ekonomisine zarar verdiğini, ancak bu durumun kritik sonuçlar doğurma ihtimalinin bulunmadığını belirtti.Stratejik Geliştirme ve Ulusal Projeler Konseyi toplantısında konuşan Putin, ekonomik büyüme hızını etkileyen faktörler arasında dış baskıların yanı sıra tesisleri hedef alan saldırıların da yer aldığını ifade etti.Saldırıların ekonomik hayata etkilerine değinen Putin, "Kritik nitelikte sonuçlar ne bugün var ne de gelecekte olabilir" değerlendirmesinde bulundu. Zararın farkında olduklarını ve süreci yakından takip ettiklerini vurgulayan Rus lider, "Elbette bize zarar veriyorlar, bu açık. Bunu biliyoruz, görüyoruz ve anlıyoruz" dedi.Ticaret altyapısı dayanıklılığını koruyorPutin, ticaret altyapısının bu zorluklara rağmen etkin ve sürdürülebilir bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti. Rus lider, yaşanan tüm olumsuz gelişmelere karşın ekonomik sistemin dirençli yapısını koruduğunu vurguladı.Rusya ekonomisinde mütevazı ama pozitif ivmeRusya Devlet Başkanı, Rus ekonomisinin genel görünümünün mütevazı olsa da pozitif yönde ilerlediğini belirtti. Putin, Rusya'da GSYİH'nin yılın ilk yarısında yüzde 0.6, ikinci çeyrekte ise yüzde 1.3 oranında büyüme kaydettiğine dikkat çekti.

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rusya, ukrayna, vladimir putin, rus ekonomisi, saldırı