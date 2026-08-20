https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/putin-rusya-dunyada-nukleer-enerji-zincirinin-tamaminda-uzmanliga-sahip-olan-tek-ulkedir-1108129613.html

Putin: Rusya, dünyada nükleer enerji zincirinin tamamında uzmanlığa sahip olan tek ülkedir

Putin: Rusya, dünyada nükleer enerji zincirinin tamamında uzmanlığa sahip olan tek ülkedir

Sputnik Türkiye

Rus lider Putin, Rusya’nın dünyada nükleer enerji zincirinin tamamında uzmanlığa sahip olan tek ülke olduğuna dikkat çekerek, nükleer endüstrinin ülke için... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T16:23+0300

2026-08-20T16:23+0300

2026-08-20T16:23+0300

dünya

rusya

vladimir putin

nükleer enerji

toplantı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer enerji konusunda düzenlenen toplantıda Rusya’nın dünyada nükleer enerji zincirinin tamamında uzmanlığa sahip olan tek ülke olduğunu vurguladı.Putin, Rusya, nükleer santrallerin güvenliği ve güvenilirliği konusunda geleneksel olarak yüksek standartları korumakta olduğunu ifade etti.Rus lider, Rusya içinde küçük nükleer santraller de dahil olmak üzere yaklaşık 30 GW nükleer enerji üretim kapasitesinin devreye alınmasının planlandığını dile getirdi.Rusya'nın, rekabetin oldukça yoğun olduğu nükleer sektördeki teknolojik liderliğini güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Putin, bugün nükleer enerji alanının Rusya için gurur kaynağı olduğunun altını çizdi.

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rusya, vladimir putin, nükleer enerji, toplantı