https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/putin-rusya-dunyada-nukleer-enerji-zincirinin-tamaminda-uzmanliga-sahip-olan-tek-ulkedir-1108129613.html
Putin: Rusya, dünyada nükleer enerji zincirinin tamamında uzmanlığa sahip olan tek ülkedir
Putin: Rusya, dünyada nükleer enerji zincirinin tamamında uzmanlığa sahip olan tek ülkedir
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin, Rusya’nın dünyada nükleer enerji zincirinin tamamında uzmanlığa sahip olan tek ülke olduğuna dikkat çekerek, nükleer endüstrinin ülke için... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T16:23+0300
2026-08-20T16:23+0300
2026-08-20T16:23+0300
dünya
rusya
vladimir putin
nükleer enerji
toplantı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0d/1106474701_0:0:746:420_1920x0_80_0_0_82f81b3e846e555ad1fe43a587482fab.png
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer enerji konusunda düzenlenen toplantıda Rusya’nın dünyada nükleer enerji zincirinin tamamında uzmanlığa sahip olan tek ülke olduğunu vurguladı.Putin, Rusya, nükleer santrallerin güvenliği ve güvenilirliği konusunda geleneksel olarak yüksek standartları korumakta olduğunu ifade etti.Rus lider, Rusya içinde küçük nükleer santraller de dahil olmak üzere yaklaşık 30 GW nükleer enerji üretim kapasitesinin devreye alınmasının planlandığını dile getirdi.Rusya'nın, rekabetin oldukça yoğun olduğu nükleer sektördeki teknolojik liderliğini güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Putin, bugün nükleer enerji alanının Rusya için gurur kaynağı olduğunun altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/tarihi-ziyaret-rusya-devlet-baskani-putin-ilk-kez-kuril-adalarina-gitti-1107965892.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0d/1106474701_71:0:700:472_1920x0_80_0_0_5e8e354006fda3d5084a12d6b818e100.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, vladimir putin, nükleer enerji, toplantı
rusya, vladimir putin, nükleer enerji, toplantı
Putin: Rusya, dünyada nükleer enerji zincirinin tamamında uzmanlığa sahip olan tek ülkedir
Rus lider Putin, Rusya’nın dünyada nükleer enerji zincirinin tamamında uzmanlığa sahip olan tek ülke olduğuna dikkat çekerek, nükleer endüstrinin ülke için gurur kaynağı olduğunun altını çizdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer enerji konusunda düzenlenen toplantıda Rusya’nın dünyada nükleer enerji zincirinin tamamında uzmanlığa sahip olan tek ülke olduğunu vurguladı.
Putin, Rusya, nükleer santrallerin güvenliği ve güvenilirliği konusunda geleneksel olarak yüksek standartları korumakta olduğunu ifade etti.
Günümüzde bilim, teknoloji, öncü malzeme, üretim ve inşaat çözümleri, benzersiz profesyonelleri güçlü bir şekilde birleştiren nükleer enerji endüstrisi abartısız olarak ülkemiz için bir gurur kaynağıdır. Rusya, dünyada nükleer enerji zincirinin tamamında uzmanlığa sahip olan ve geleneksel olarak yüksek santral güvenliği ve güvenilirlik standartlarını koruyan tek ülkedir. Bu rekabet avantajları, yurt dışındaki nükleer santral inşaat pazarında lider konumda olmamızı sağlıyor.
Rus lider, Rusya içinde küçük nükleer santraller de dahil olmak üzere yaklaşık 30 GW nükleer enerji üretim kapasitesinin devreye alınmasının planlandığını dile getirdi.
Rusya'nın, rekabetin oldukça yoğun olduğu nükleer sektördeki teknolojik liderliğini güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Putin, bugün nükleer enerji alanının Rusya için gurur kaynağı olduğunun altını çizdi.