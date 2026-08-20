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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/pzeskiyan-bilgelik-onur-ve-cikarlari-goz-onunde-bulundurarak-muzakere-edecegiz-1108108353.html
Pezeşkiyan: Bilgelik, onur ve çıkarları göz önünde bulundurarak müzakere edeceğiz
Pezeşkiyan: Bilgelik, onur ve çıkarları göz önünde bulundurarak müzakere edeceğiz
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yürütülebilecek müzakerelerin teslimiyet anlamına gelmediğini belirterek, ülkesinin gücünün zirvesindeyken... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın saldırılar karşısında toprak bütünlüğünü savunduğunu, ancak savaşı bir amaç olarak görmediğini belirterek, müzakere sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:ABD ile müzakere etmenin 'teslimiyet' anlamına gelmediğini vurgulayan Pezeşkiyan, ekonomik rekabet konusunda Çin'i örnek gösterdi.Pezeşkiyan, ülkenin korunması, halka hizmet edilmesi ve yabancılara karşı ulusal aidiyet duygusunun güçlendirilmesinin önemine işaret ederek, zor dönemlerde halkın desteğinin değerinin bilinmesi gerektiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/netanyahu-suriyede-turk-askeri-varligina-tahammul-etmeyecegimizi-acikca-belirttik--1108106917.html
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abd, i̇ran
abd, i̇ran

Pezeşkiyan: Bilgelik, onur ve çıkarları göz önünde bulundurarak müzakere edeceğiz

00:06 20.08.2026 (güncellendi: 00:22 20.08.2026)
© AA / İran Cumhurbaşkanlığı - Handoutİran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© AA / İran Cumhurbaşkanlığı - Handout
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yürütülebilecek müzakerelerin teslimiyet anlamına gelmediğini belirterek, ülkesinin gücünün zirvesindeyken bilgelik, onur ve ulusal çıkarları gözeterek müzakere sürecinde adım adım ilerlemeyi hedeflediğini söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın saldırılar karşısında toprak bütünlüğünü savunduğunu, ancak savaşı bir amaç olarak görmediğini belirterek, müzakere sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Gücümüzün zirvesinde, bilgelik, onur ve çıkarları göz önünde bulundurarak adım adım ilerleyeceğiz. Amacımız savaşı sona erdirmek, kuşatmayı kaldırmak, bloke edilmiş kaynakları serbest bırakmak ve ardından nükleer görüşmeler yapmaktı.”
ABD ile müzakere etmenin 'teslimiyet' anlamına gelmediğini vurgulayan Pezeşkiyan, ekonomik rekabet konusunda Çin'i örnek gösterdi.
Pezeşkiyan, ülkenin korunması, halka hizmet edilmesi ve yabancılara karşı ulusal aidiyet duygusunun güçlendirilmesinin önemine işaret ederek, zor dönemlerde halkın desteğinin değerinin bilinmesi gerektiğini ifade etti.
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