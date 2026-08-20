https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/pzeskiyan-bilgelik-onur-ve-cikarlari-goz-onunde-bulundurarak-muzakere-edecegiz-1108108353.html

Pezeşkiyan: Bilgelik, onur ve çıkarları göz önünde bulundurarak müzakere edeceğiz

Pezeşkiyan: Bilgelik, onur ve çıkarları göz önünde bulundurarak müzakere edeceğiz

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yürütülebilecek müzakerelerin teslimiyet anlamına gelmediğini belirterek, ülkesinin gücünün zirvesindeyken... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T00:06+0300

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2026-08-20T00:22+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın saldırılar karşısında toprak bütünlüğünü savunduğunu, ancak savaşı bir amaç olarak görmediğini belirterek, müzakere sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:ABD ile müzakere etmenin 'teslimiyet' anlamına gelmediğini vurgulayan Pezeşkiyan, ekonomik rekabet konusunda Çin'i örnek gösterdi.Pezeşkiyan, ülkenin korunması, halka hizmet edilmesi ve yabancılara karşı ulusal aidiyet duygusunun güçlendirilmesinin önemine işaret ederek, zor dönemlerde halkın desteğinin değerinin bilinmesi gerektiğini ifade etti.

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