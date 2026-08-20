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Pezeşkiyan: Bilgelik, onur ve çıkarları göz önünde bulundurarak müzakere edeceğiz
Pezeşkiyan: Bilgelik, onur ve çıkarları göz önünde bulundurarak müzakere edeceğiz
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yürütülebilecek müzakerelerin teslimiyet anlamına gelmediğini belirterek, ülkesinin gücünün zirvesindeyken... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın saldırılar karşısında toprak bütünlüğünü savunduğunu, ancak savaşı bir amaç olarak görmediğini belirterek, müzakere sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:ABD ile müzakere etmenin 'teslimiyet' anlamına gelmediğini vurgulayan Pezeşkiyan, ekonomik rekabet konusunda Çin'i örnek gösterdi.Pezeşkiyan, ülkenin korunması, halka hizmet edilmesi ve yabancılara karşı ulusal aidiyet duygusunun güçlendirilmesinin önemine işaret ederek, zor dönemlerde halkın desteğinin değerinin bilinmesi gerektiğini ifade etti.
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Pezeşkiyan: Bilgelik, onur ve çıkarları göz önünde bulundurarak müzakere edeceğiz
00:06 20.08.2026 (güncellendi: 00:22 20.08.2026)
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yürütülebilecek müzakerelerin teslimiyet anlamına gelmediğini belirterek, ülkesinin gücünün zirvesindeyken bilgelik, onur ve ulusal çıkarları gözeterek müzakere sürecinde adım adım ilerlemeyi hedeflediğini söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın saldırılar karşısında toprak bütünlüğünü savunduğunu, ancak savaşı bir amaç olarak görmediğini belirterek, müzakere sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Gücümüzün zirvesinde, bilgelik, onur ve çıkarları göz önünde bulundurarak adım adım ilerleyeceğiz. Amacımız savaşı sona erdirmek, kuşatmayı kaldırmak, bloke edilmiş kaynakları serbest bırakmak ve ardından nükleer görüşmeler yapmaktı.”
ABD ile müzakere etmenin 'teslimiyet' anlamına gelmediğini vurgulayan Pezeşkiyan, ekonomik rekabet konusunda Çin'i örnek gösterdi.
Pezeşkiyan, ülkenin korunması, halka hizmet edilmesi ve yabancılara karşı ulusal aidiyet duygusunun güçlendirilmesinin önemine işaret ederek, zor dönemlerde halkın desteğinin değerinin bilinmesi gerektiğini ifade etti.