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Tarihi ziyaret: Rusya Devlet Başkanı Putin ilk kez Kuril Adaları'na gitti
Tarihi ziyaret: Rusya Devlet Başkanı Putin ilk kez Kuril Adaları'na gitti
Sputnik Türkiye
Rusya'nın doğu bölgelerindeki turuna devam eden Devlet Başkanı Putin, Japonya'yla 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ihtilaflı olunan Kuril Adaları'na ilk kez gitti. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T07:22+0300
2026-08-13T08:38+0300
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sanae takaichi
japonya
rusya
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i̇turup
vladimir putin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya'yla ihtilafların bulunduğu Kuril Adaları'nı ilk kez ziyaret etti.Sahalin Bölgesi'ndeki İturup Adası'na giden Putin'in bu tarihi ziyareti 'Yasnıy' balık fabrikasındaki temaslarla başladı.Fabrikada yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Putin, çalışanlarla fotoğraf çekildi.'İnsanımızda muzafferlerin genetik kodu var'Daha sonra Sahalin Bölge Valisi Valeriy Limarenko'yla bir araya gelen Putin, bölgenin gelişimi hakkında bilgi aldı.Bölgedeki temasları sırasında halkta 'her şey zafer için' ruhunu gördüğünü kaydeden Putin, "Bizim insanımız böyle. Muzafferlerin genetik kodu var" dedi.Japonya: Rusya'ya kararlı bir protesto gönderdikJaponya Dışişleri Bakanlığı, Putin'in Kuril Adaları'ndan biri olan İturup'u ziyaret etmesi nedeniyle Moskova'ya kararlı bir protesto iletildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Rusya Devlet Başkanı Putin'in İturup Adası'nı ziyaret ettiği haberini aldık. Japonya, bu ziyarete ilişkin kararlı protestosunu bildirmiştir" dendi.Açıklamada, Japonya'nın Kuril Adaları'nın dördünü kendi 'kuzey bölgeleri' olarak nitelendiren konumu vurgulandı.2. Dünya Savaşı sonrası barış imzalanmadıRusya ve Japonya arasında 2. Dünya Savaşı’ndan sonra bir barış anlaşması imzalanamadı. 1956 yılında imzalanan Ortak Deklarasyon’da, Moskova’nın Habomai ve Şikotan adalarını barış anlaşmasının ardından Japonya’ya devretmeyi değerlendireceği belirtilmişti. Ancak Kunashir ve Iturup adalarının statüsü tartışmaya dahil edilmedi. Japonya, tüm adalara yönelik taleplerini sürdürürken, müzakereler sonuçsuz kaldı.Moskova, bu adaların Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı sonrası kazandığı topraklar olduğunu ve Rusya’nın bu adalar üzerindeki egemenliğinin tartışmaya açık olmadığını vurguluyor.2022’de Japonya’nın Ukrayna krizi nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulaması sonrası, Moskova barış anlaşması müzakerelerinden çekildiğini duyurdu. Ayrıca, Japon vatandaşlarının Güney Kuril Adaları’na vizesiz seyahat hakkı iptal edildi ve ortak ekonomik faaliyetler durduruldu.Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, Ekim ayında göreve geldikten sonra yaptığı açıklamada, Rusya ile toprak anlaşmazlığını çözüme kavuşturmak niyetinde olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/trump-hurmuz-tamamen-kontrol-altinda-1107965215.html
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haberler, sanae takaichi, japonya, rusya, kuril adaları, i̇turup, vladimir putin, sahalin
haberler, sanae takaichi, japonya, rusya, kuril adaları, i̇turup, vladimir putin, sahalin

Tarihi ziyaret: Rusya Devlet Başkanı Putin ilk kez Kuril Adaları'na gitti

07:22 13.08.2026 (güncellendi: 08:38 13.08.2026)
putin kuril
putin kuril - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
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Rusya'nın doğu bölgelerindeki turuna devam eden Devlet Başkanı Putin, Japonya'yla 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ihtilaflı olunan Kuril Adaları'na ilk kez gitti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya'yla ihtilafların bulunduğu Kuril Adaları'nı ilk kez ziyaret etti.

Sahalin Bölgesi'ndeki İturup Adası'na giden Putin'in bu tarihi ziyareti 'Yasnıy' balık fabrikasındaki temaslarla başladı.

Fabrikada yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Putin, çalışanlarla fotoğraf çekildi.

'İnsanımızda muzafferlerin genetik kodu var'

Daha sonra Sahalin Bölge Valisi Valeriy Limarenko'yla bir araya gelen Putin, bölgenin gelişimi hakkında bilgi aldı.

Bölgedeki temasları sırasında halkta 'her şey zafer için' ruhunu gördüğünü kaydeden Putin, "Bizim insanımız böyle. Muzafferlerin genetik kodu var" dedi.

Japonya: Rusya'ya kararlı bir protesto gönderdik

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Putin'in Kuril Adaları'ndan biri olan İturup'u ziyaret etmesi nedeniyle Moskova'ya kararlı bir protesto iletildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Rusya Devlet Başkanı Putin'in İturup Adası'nı ziyaret ettiği haberini aldık. Japonya, bu ziyarete ilişkin kararlı protestosunu bildirmiştir" dendi.

Açıklamada, Japonya'nın Kuril Adaları'nın dördünü kendi 'kuzey bölgeleri' olarak nitelendiren konumu vurgulandı.

2. Dünya Savaşı sonrası barış imzalanmadı

Rusya ve Japonya arasında 2. Dünya Savaşı’ndan sonra bir barış anlaşması imzalanamadı. 1956 yılında imzalanan Ortak Deklarasyon’da, Moskova’nın Habomai ve Şikotan adalarını barış anlaşmasının ardından Japonya’ya devretmeyi değerlendireceği belirtilmişti. Ancak Kunashir ve Iturup adalarının statüsü tartışmaya dahil edilmedi. Japonya, tüm adalara yönelik taleplerini sürdürürken, müzakereler sonuçsuz kaldı.
Moskova, bu adaların Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı sonrası kazandığı topraklar olduğunu ve Rusya’nın bu adalar üzerindeki egemenliğinin tartışmaya açık olmadığını vurguluyor.
2022’de Japonya’nın Ukrayna krizi nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulaması sonrası, Moskova barış anlaşması müzakerelerinden çekildiğini duyurdu. Ayrıca, Japon vatandaşlarının Güney Kuril Adaları’na vizesiz seyahat hakkı iptal edildi ve ortak ekonomik faaliyetler durduruldu.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, Ekim ayında göreve geldikten sonra yaptığı açıklamada, Rusya ile toprak anlaşmazlığını çözüme kavuşturmak niyetinde olduğunu belirtti.
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