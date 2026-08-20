https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/prens-harry-ve-meghan-markle-ingiltereye-geri-donuyor-1108117966.html

Prens Harry ve Meghan Markle İngiltere'ye geri dönüyor

Prens Harry ve Meghan Markle İngiltere'ye geri dönüyor

Sputnik Türkiye

Kraliyet görevlerini 6 yıl önce bırakan Sussex Dükü Prens Harry ve Meghan Markle, çocukları Archie ve Lilibet'in eğitimi için ağustos ayı sonunda uzun... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T11:26+0300

2026-08-20T11:26+0300

2026-08-20T11:26+0300

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İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Montecito kentine yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle, altı yılın ardından sürpriz bir kararla Birleşik Krallık'a dönmeye hazırlanıyor. The Telegraph'ın aktardığı bilgilere göre çift, çocukları 7 yaşındaki Archie ve 5 yaşındaki Lilibet'in Eylül ayında İngiltere'de okula başlayacak olması nedeniyle bu ayın sonunda ülkeye dönüş yapacak.Dönüş kararının, 41 yaşındaki Prens Harry'nin geçen ay babası Kral III. Charles ve Kraliçe Camilla ile Highgrove malikanesinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından netleştiği bildirildi. Prens Harry'nin 16 Ağustos Pazar günü taşınma kararını babasına ilettiği, Kral Charles'ın ise ailesini hem kişisel hem de özel kapasitede daha sık görecek olmaktan memnuniyet duyduğu belirtildi.Çalışmayan kraliyet statüsü ve özel konut şartıDönüş kararına rağmen çiftin saray protokolündeki statüsünde bir değişiklik olmayacak. Kraliyet rollerinde "yarı içeride, yarı dışarıda" seçeneği tanınmayan Sussex Dük ve Düşesi, ülkeye çalışmayan kraliyet üyeleri olarak dönecek. Saray bütçesinden herhangi bir ödenek almayacak olan çift, kraliyete ait olmayan özel bir mülkte ikamet edecek.WellChild Ödülleri için yapacağı ziyaret kapsamında Buckingham Sarayı'nda kalması planlanan Prens Harry'nin, ailesinin tamamen yerleşmesiyle birlikte kendi özel evinde kalacağı ifade edildi.Güvenlik davası ve ayrılık sürecinin ardından yeni dönemÇift, Ocak 2020'de kraliyet görevlerinden çekildiklerini açıklamış, Prens Harry o dönemde aldığı kararın kolay olmadığını ve ailesi için daha huzurlu bir yaşam hedeflediğini dile getirmişti. 2025 yılında İngiltere'deki düzenli polis koruması hakkını içeren yasal mücadeleyi kaybeden Harry, BBC'ye verdiği röportajda ailesinin güvenliğine dair endişelerini dile getirmişti.Yaşanan güvenlik tartışmaları ve uzun süren hukuki süreçlerin ardından gelen bu yerleşme hamlesi, aile içindeki ilişkilerin yeni bir boyut kazandığı şeklinde yorumlanıyor.

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