https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/istanbul-gece-boyunca-sallanmaya-devam-etti-pes-pese-yasanan-depremler-sonrasi-hangi-uzman-ne-dedi-1108110080.html
İstanbul gece boyunca sallanmaya devam etti: Peş peşe yaşanan depremler sonrası hangi uzman ne dedi?
İstanbul gece boyunca sallanmaya devam etti: Peş peşe yaşanan depremler sonrası hangi uzman ne dedi?
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Marmara Denizi Adalar açıklarında meydana gelen peş peşe depremler sonrası Prof. Dr. Okan Tüysüz ve Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan sarsıntıların niteliği ve... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
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2026-08-20T07:11+0300
övgün ahmet ercan
okan tüysüz
tüysüz
adalar
deprem
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İstanbul'un Adalar açıklarında dün sabah saatlerinde başlayan ve özellikle saat 16.08 sonrasında yoğunlaşan sarsıntılar kent genelinde tedirginlik yarattı. Yaklaşık iki saatlik zaman diliminde en büyüğü 3.2 olarak kaydedilen ve gece boyu devam eden mikrodepremler sonrası gözler yer bilimcilere çevrildi.Depremler hala sürüyor: Son 1 saatte 5 deprem meydana geldiBölgedeki sismik hareketliliği değerlendiren uzmanlar, depremciklerin fayın doğal dinamiklerinden kaynaklandığını belirterek önemli uyarılarda bulundu.Prof. Dr. Okan Tüysüz: 'Bekleyip göreceğiz'Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, yaşanan hareketliliğin doğrudan büyük bir depremin habercisi olarak yorumlanamayacağını vurguladı. Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulunan Tüysüz, şu ifadeleri kullandı:Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Marmara i̇çin tarih ve büyüklük tahminiDeprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise Adalar'ın güneybatısında etkinleşen sarsıntıların halkı gereksiz paniğe sevk etmemesi gerektiğini belirtti. Deprem kestirimlerinin sadece küçük sarsıntı sayısına bakılarak yapılamayacağını, yerin yaklaşık 12 fiziksel özelliğinin izlendiğini aktaran Ercan, uzun vadeli projeksiyonunu paylaştı.Kuzey Marmara'da 7 ila 10 kilometre odak derinliğinde iki ana deprem beklediğini belirten Ercan, kırılmanın yatay bileşeninin 1,5-2 metre sağ atımlı, düşey bileşeninin ise yaklaşık 1 metre olacağını kaydetti. Süpürtü (tsunami) dalga yüksekliğinin 2,5 metreyi aşmayacağını öngören Ercan, büyük deprem için takvim olarak en erken 2045, en olası dönem olarak 2075 yılını işaret ederken sürecin 2150'ye kadar gecikebileceğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/yaz-gelmeden-bitiyor-meteorolojiden-saganak-ve-kuvvetli-ruzgar-uyarisi-1108109737.html
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övgün ahmet ercan, okan tüysüz, tüysüz, adalar, deprem, türkiye
İstanbul gece boyunca sallanmaya devam etti: Peş peşe yaşanan depremler sonrası hangi uzman ne dedi?
07:06 20.08.2026 (güncellendi: 07:11 20.08.2026)
Marmara Denizi Adalar açıklarında meydana gelen peş peşe depremler sonrası Prof. Dr. Okan Tüysüz ve Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan sarsıntıların niteliği ve beklenen Marmara depremine ilişkin kritik değerlendirmeler geldi.
İstanbul'un Adalar açıklarında dün sabah saatlerinde başlayan ve özellikle saat 16.08 sonrasında yoğunlaşan sarsıntılar kent genelinde tedirginlik yarattı. Yaklaşık iki saatlik zaman diliminde en büyüğü 3.2 olarak kaydedilen ve gece boyu devam eden mikrodepremler sonrası gözler yer bilimcilere çevrildi.
Depremler hala sürüyor: Son 1 saatte 5 deprem meydana geldi
İstanbul deprem listesi
Tarih / Saat
Büyüklük (ML)
Derinlik (km)
Konum / Merkez Üssü
2026-08-20 06:19:50
1.8
13.11
Marmara Denizi - [09.27 km] Adalar (İstanbul)
2026-08-20 06:16:28
2.2
12.20
Marmara Denizi - [10.81 km] Çınarcık (Yalova)
2026-08-20 05:53:29
1.3
11.53
Marmara Denizi - [08.73 km] Adalar (İstanbul)
2026-08-20 05:45:13
1.6
14.50
Marmara Denizi - [09.19 km] Adalar (İstanbul)
2026-08-20 05:40:35
2.9
7.00
Marmara Denizi - [08.05 km] Adalar (İstanbul)
2026-08-20 05:01:22
1.4
7.00
Marmara Denizi - [08.00 km] Adalar (İstanbul)
2026-08-20 04:43:57
1.7
7.00
Marmara Denizi - [04.83 km] Tuzla (İstanbul)
2026-08-20 04:31:39
2.8
7.00
Marmara Denizi - [11.42 km] Adalar (İstanbul)
2026-08-20 04:25:54
1.6
7.00
Marmara Denizi - [10.97 km] Adalar (İstanbul)
2026-08-20 04:24:12
1.6
7.00
Marmara Denizi - [09.77 km] Adalar (İstanbul)
2026-08-20 04:22:10
1.3
10.53
Marmara Denizi - [04.95 km] Adalar (İstanbul)
2026-08-20 04:15:22
1.5
7.00
Marmara Denizi - [09.02 km] Adalar (İstanbul)
Bölgedeki sismik hareketliliği değerlendiren uzmanlar, depremciklerin fayın doğal dinamiklerinden kaynaklandığını belirterek önemli uyarılarda bulundu.
Prof. Dr. Okan Tüysüz: 'Bekleyip göreceğiz'
Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, yaşanan hareketliliğin doğrudan büyük bir depremin habercisi olarak yorumlanamayacağını vurguladı. Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulunan Tüysüz, şu ifadeleri kullandı:
"Her büyük depremin arkasından artçı depremler olur ancak her büyük depremden önce öncü deprem olmaz. Bir depremin ya da depremlerin öncü olduğu arkasından büyük deprem gelince anlaşılır. Adalar fayı üzerinde meydana gelen mikrodepremler, bu fayın aktif olduğunu işaret etmek dışında bir anlam taşımaz. Bekleyip göreceğiz."
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Marmara i̇çin tarih ve büyüklük tahmini
Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise Adalar'ın güneybatısında etkinleşen sarsıntıların halkı gereksiz paniğe sevk etmemesi gerektiğini belirtti. Deprem kestirimlerinin sadece küçük sarsıntı sayısına bakılarak yapılamayacağını, yerin yaklaşık 12 fiziksel özelliğinin izlendiğini aktaran Ercan, uzun vadeli projeksiyonunu paylaştı.
Kuzey Marmara'da 7 ila 10 kilometre odak derinliğinde iki ana deprem beklediğini belirten Ercan, kırılmanın yatay bileşeninin 1,5-2 metre sağ atımlı, düşey bileşeninin ise yaklaşık 1 metre olacağını kaydetti. Süpürtü (tsunami) dalga yüksekliğinin 2,5 metreyi aşmayacağını öngören Ercan, büyük deprem için takvim olarak en erken 2045, en olası dönem olarak 2075 yılını işaret ederken sürecin 2150'ye kadar gecikebileceğini ifade etti.