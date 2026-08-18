https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/super-ligden-13-takim-ve-mahmut-uslu-pfdkye-sevk-edildi-1108085754.html

Süper Lig'den 13 takım ve Mahmut Uslu PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 13 takım ve Mahmut Uslu PFDK'ye sevk edildi

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle 13 kulübü ve Fenerbahçe Genel... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T19:04+0300

2026-08-18T19:04+0300

2026-08-18T19:04+0300

spor

mahmut uslu

türkiye futbol federasyonu (tff)

trendyol süper lig

fenerbahçe

maç

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TFF'nin yaptığı açıklamaya göre Galatasaray, Arca Çorum FK, Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Kocaelispor, Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor FK, Beşiktaş, Eyüpspor ve Samsunspor çeşitli gerekçelerle disipline sevk edildi.Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu da 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' ve 'tehdit' gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer aldı.Arca Çorum FK futbolcusu Alexandros Kyziridis ise Galatasaray karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartın ardından 'kural dışı hareket' nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.

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Sputnik Türkiye

mahmut uslu, türkiye futbol federasyonu (tff), trendyol süper lig, fenerbahçe, maç