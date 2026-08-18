https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/super-ligden-13-takim-ve-mahmut-uslu-pfdkye-sevk-edildi-1108085754.html
Süper Lig'den 13 takım ve Mahmut Uslu PFDK'ye sevk edildi
Süper Lig'den 13 takım ve Mahmut Uslu PFDK'ye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle 13 kulübü ve Fenerbahçe Genel... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T19:04+0300
2026-08-18T19:04+0300
2026-08-18T19:04+0300
spor
mahmut uslu
türkiye futbol federasyonu (tff)
trendyol süper lig
fenerbahçe
maç
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TFF'nin yaptığı açıklamaya göre Galatasaray, Arca Çorum FK, Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Kocaelispor, Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor FK, Beşiktaş, Eyüpspor ve Samsunspor çeşitli gerekçelerle disipline sevk edildi.Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu da 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' ve 'tehdit' gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer aldı.Arca Çorum FK futbolcusu Alexandros Kyziridis ise Galatasaray karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartın ardından 'kural dışı hareket' nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.
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mahmut uslu, türkiye futbol federasyonu (tff), trendyol süper lig, fenerbahçe, maç
mahmut uslu, türkiye futbol federasyonu (tff), trendyol süper lig, fenerbahçe, maç
Süper Lig'den 13 takım ve Mahmut Uslu PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle 13 kulübü ve Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'yu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) gönderdi.
TFF'nin yaptığı açıklamaya göre Galatasaray, Arca Çorum FK, Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Kocaelispor, Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor FK, Beşiktaş, Eyüpspor ve Samsunspor çeşitli gerekçelerle disipline sevk edildi.
Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu da 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' ve 'tehdit' gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer aldı.
Arca Çorum FK futbolcusu Alexandros Kyziridis ise Galatasaray karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartın ardından 'kural dışı hareket' nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.