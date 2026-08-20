https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/peruda-67-buyuklugunde-deprem-1108134709.html

Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem

Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T21:46+0300

2026-08-20T21:46+0300

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Peru Ulusal Sismoloji Merkezi, Peru'da meydana gelen depremin 7.2 büyüklüğünde olduğunu, derinliğin ise 108 km olduğunu duyurdu.ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun (USGS) verilerine göre ise deprem, 6.7 büyüklüğünde ve yerin yaklaşık 66.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.Yerel yetkililerden yıkım ya da can kaybına ilişkin açıklama henüz yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/istanbulda-bir-deprem-daha-adalar-fayi-sallaniyor-1108119339.html

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