https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/peruda-67-buyuklugunde-deprem-1108134709.html
Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem
Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T21:46+0300
2026-08-20T21:46+0300
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Peru Ulusal Sismoloji Merkezi, Peru'da meydana gelen depremin 7.2 büyüklüğünde olduğunu, derinliğin ise 108 km olduğunu duyurdu.ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun (USGS) verilerine göre ise deprem, 6.7 büyüklüğünde ve yerin yaklaşık 66.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.Yerel yetkililerden yıkım ya da can kaybına ilişkin açıklama henüz yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/istanbulda-bir-deprem-daha-adalar-fayi-sallaniyor-1108119339.html
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peru, deprem, deprem son dakika
peru, deprem, deprem son dakika
Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem
21:46 20.08.2026 (güncellendi: 22:02 20.08.2026)
Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Peru Ulusal Sismoloji Merkezi, Peru'da meydana gelen depremin 7.2 büyüklüğünde olduğunu, derinliğin ise 108 km olduğunu duyurdu.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun (USGS) verilerine göre ise deprem, 6.7 büyüklüğünde ve yerin yaklaşık 66.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Yerel yetkililerden yıkım ya da can kaybına ilişkin açıklama henüz yapılmadı.