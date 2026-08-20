Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/peruda-67-buyuklugunde-deprem-1108134709.html
Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem
Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T21:46+0300
2026-08-20T22:02+0300
son depremler
peru
deprem
deprem son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106529007_0:0:2100:1181_1920x0_80_0_0_2a59a2835aed3ba02936cb97b387e366.png
Peru Ulusal Sismoloji Merkezi, Peru'da meydana gelen depremin 7.2 büyüklüğünde olduğunu, derinliğin ise 108 km olduğunu duyurdu.ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun (USGS) verilerine göre ise deprem, 6.7 büyüklüğünde ve yerin yaklaşık 66.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.Yerel yetkililerden yıkım ya da can kaybına ilişkin açıklama henüz yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/istanbulda-bir-deprem-daha-adalar-fayi-sallaniyor-1108119339.html
peru
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106529007_263:0:1838:1181_1920x0_80_0_0_5fdb504c9e7757245d0cec84382d60f5.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
peru, deprem, deprem son dakika
peru, deprem, deprem son dakika

Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem

21:46 20.08.2026 (güncellendi: 22:02 20.08.2026)
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© Fotoğraf
Abone ol
Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Peru Ulusal Sismoloji Merkezi, Peru'da meydana gelen depremin 7.2 büyüklüğünde olduğunu, derinliğin ise 108 km olduğunu duyurdu.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun (USGS) verilerine göre ise deprem, 6.7 büyüklüğünde ve yerin yaklaşık 66.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Yerel yetkililerden yıkım ya da can kaybına ilişkin açıklama henüz yapılmadı.
Marmara Denizi deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
SON DEPREMLER
İstanbul'da bir deprem daha: Adalar fayı sallanıyor
11:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала