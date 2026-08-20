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Nijerya'da tekne alabora oldu: Çoğunluğu çocuk en az 40 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'da tekne alabora oldu: Çoğunluğu çocuk en az 40 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Nijerya'nın Sokoto eyaletinde aşırı yüklü bir teknenin alabora olması sonucu çoğu çocuk en az 40 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yerel bir milletvekili can... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T19:06+0300
2026-08-20T19:06+0300
dünya
afrika
nijerya
tekne kazası
can kaybı
çiftçi
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Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde aşırı yüklü bir teknenin alabora olması onlarca kişinin ölümüne yol açtı. Yetkililer ve bölge sakinlerinden gelen farklı açıklamalar nedeniyle teknedeki kesin kişi sayısı henüz netleşmezken, kurtarma çalışmaları devam ediyor.Kaza, Goronyo yerel yönetim bölgesindeki Gorau yakınlarında meydana geldi.Ulusal İç Su Yolları Kurumu Bölge Müdürü Abdulkadir Yusuf, yaklaşık 40 çocuğun cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.Bölgeyi Sokoto eyalet meclisinde temsil eden milletvekili Nasiru Adamu ise can kaybının 43'e yükseldiğini ve 16 kişinin kurtarıldığını açıkladı.Bölge sakinlerinden biri, teknede pirinç hasadı için bölgeye giden çiftlik sahipleri ve tarım işçilerinin bulunduğunu belirtti. Aynı kişi, tekne alabora olduğunda 70'ten fazla kişinin teknede olduğunu söyledi.Bir başka bölge sakini ise teknede 57 kişinin bulunduğunu ifade etti.Sokoto Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı Yardım ve Rehabilitasyon Direktörü Mustapha Umar, yetkililerin olay yerine hareket ettiğini ve daha fazla bilginin daha sonra paylaşılacağını bildirdi.Nijerya'da aşırı yolcu taşıma, yetersiz bakım ve güvenlik kurallarının yeterince uygulanmaması nedeniyle ölümcül tekne kazaları sık yaşanıyor.Ocak ayında ülkenin kuzeydoğusundaki Yobe eyaletinde su alan bir teknenin alabora olması sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/kolombiyada-altin-madeninde-facia-13-isci-hayatini-kaybetti-1108133102.html
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afrika, nijerya, tekne kazası, can kaybı, çiftçi
afrika, nijerya, tekne kazası, can kaybı, çiftçi

Nijerya'da tekne alabora oldu: Çoğunluğu çocuk en az 40 kişi hayatını kaybetti

19:06 20.08.2026
© AP Photo / Sunday AlambaArşiv fotoğraf
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© AP Photo / Sunday Alamba
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Nijerya'nın Sokoto eyaletinde aşırı yüklü bir teknenin alabora olması sonucu çoğu çocuk en az 40 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yerel bir milletvekili can kaybının yükseldiğini açıklarken, kurtarma çalışmaları sürüyor.
Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde aşırı yüklü bir teknenin alabora olması onlarca kişinin ölümüne yol açtı. Yetkililer ve bölge sakinlerinden gelen farklı açıklamalar nedeniyle teknedeki kesin kişi sayısı henüz netleşmezken, kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaza, Goronyo yerel yönetim bölgesindeki Gorau yakınlarında meydana geldi.
Ulusal İç Su Yolları Kurumu Bölge Müdürü Abdulkadir Yusuf, yaklaşık 40 çocuğun cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.
Bölgeyi Sokoto eyalet meclisinde temsil eden milletvekili Nasiru Adamu ise can kaybının 43'e yükseldiğini ve 16 kişinin kurtarıldığını açıkladı.
Bölge sakinlerinden biri, teknede pirinç hasadı için bölgeye giden çiftlik sahipleri ve tarım işçilerinin bulunduğunu belirtti. Aynı kişi, tekne alabora olduğunda 70'ten fazla kişinin teknede olduğunu söyledi.
Bir başka bölge sakini ise teknede 57 kişinin bulunduğunu ifade etti.
Sokoto Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı Yardım ve Rehabilitasyon Direktörü Mustapha Umar, yetkililerin olay yerine hareket ettiğini ve daha fazla bilginin daha sonra paylaşılacağını bildirdi.
Nijerya'da aşırı yolcu taşıma, yetersiz bakım ve güvenlik kurallarının yeterince uygulanmaması nedeniyle ölümcül tekne kazaları sık yaşanıyor.
Ocak ayında ülkenin kuzeydoğusundaki Yobe eyaletinde su alan bir teknenin alabora olması sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetmişti.
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
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