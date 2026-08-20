https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/kolombiyada-altin-madeninde-facia-13-isci-hayatini-kaybetti-1108133102.html
Kolombiya'da altın madeninde facia: 13 işçi hayatını kaybetti
Kolombiya'da altın madeninde facia: 13 işçi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kolombiya'nın güneyindeki ruhsatsız bir altın madeninde meydana gelen heyelanda en az 13 işçi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Görgü tanıkları heyelandan... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T19:01+0300
2026-08-20T19:01+0300
2026-08-20T19:01+0300
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kolombiya
altın madeni
toprak kayması
heyelan
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Kolombiya'nın güneyindeki Narino bölgesinde ruhsatsız olarak işletilen açık hava altın madeninde meydana gelen heyelan işçileri toprak altında bıraktı. Acil durum ekipleri, iş makinelerinin yardımıyla 13 kişinin cansız bedenine ulaştı.Olay, çarşamba öğleden sonra Policarpa yakınlarında meydana geldi. Görgü tanıkları, işçilerin toprak altında kalmasından hemen önce patlamaya benzeyen bir ses duyduklarını söyledi.Yerel bir yetkili ise ölümcül heyelanın madencilik faaliyetlerinden kaynaklandığını belirtti.Faciada en az 13 işçi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı. Bölgedeki görgü tanıkları, yaşamını yitirenlerden 4'ünün aynı yerli aileden olduğunu aktardı.Bölge sakinlerine göre madende çoğunluğu Quillacinga yerli topluluğunun üyelerinden oluşan yaklaşık 50 kişi düzenli olarak çalışıyordu.Kolombiya'da özellikle resmi denetimin bulunmadığı ruhsatsız madenlerde ölümcül kazalar sık yaşanıyor. Bu madenlerde bölge sakinleri herhangi bir resmi gözetim olmadan değerli metal çıkarmaya çalışıyor.Ülkede 200 bin ila 400 bin kişinin küçük ölçekli madencilik yaptığı tahmin ediliyor. Çok sayıda aile, geçimini çıkardıkları değerli metal ve taşları satarak sağlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/endonezyada-77-buyuklugundeki-depremde-can-kaybi-75e-yukseldi-bolgede-depremler-devam-ediyor-1108131122.html
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kolombiya, altın madeni, toprak kayması, heyelan, can kaybı
kolombiya, altın madeni, toprak kayması, heyelan, can kaybı
Kolombiya'da altın madeninde facia: 13 işçi hayatını kaybetti
Kolombiya'nın güneyindeki ruhsatsız bir altın madeninde meydana gelen heyelanda en az 13 işçi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Görgü tanıkları heyelandan hemen önce patlamaya benzer bir ses duyduklarını söyledi.
Kolombiya'nın güneyindeki Narino bölgesinde ruhsatsız olarak işletilen açık hava altın madeninde meydana gelen heyelan işçileri toprak altında bıraktı. Acil durum ekipleri, iş makinelerinin yardımıyla 13 kişinin cansız bedenine ulaştı.
Olay, çarşamba öğleden sonra Policarpa yakınlarında meydana geldi. Görgü tanıkları, işçilerin toprak altında kalmasından hemen önce patlamaya benzeyen bir ses duyduklarını söyledi.
Yerel bir yetkili ise ölümcül heyelanın madencilik faaliyetlerinden kaynaklandığını belirtti.
Faciada en az 13 işçi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı. Bölgedeki görgü tanıkları, yaşamını yitirenlerden 4'ünün aynı yerli aileden olduğunu aktardı.
Bölge sakinlerine göre madende çoğunluğu Quillacinga yerli topluluğunun üyelerinden oluşan yaklaşık 50 kişi düzenli olarak çalışıyordu.
Kolombiya'da özellikle resmi denetimin bulunmadığı ruhsatsız madenlerde ölümcül kazalar sık yaşanıyor. Bu madenlerde bölge sakinleri herhangi bir resmi gözetim olmadan değerli metal çıkarmaya çalışıyor.
Ülkede 200 bin ila 400 bin kişinin küçük ölçekli madencilik yaptığı tahmin ediliyor. Çok sayıda aile, geçimini çıkardıkları değerli metal ve taşları satarak sağlıyor.