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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/nemruttaki-dev-heykeller-nanoteknoloji-ile-korunacak-tum-catlaklar-kirec-baglayicili-harclarla-1108122953.html
Nemrut'taki dev heykeller 'nanoteknoloji' ile korunacak: Tüm çatlaklar kireç bağlayıcılı harçlarla dolduruluyor
Nemrut'taki dev heykeller 'nanoteknoloji' ile korunacak: Tüm çatlaklar kireç bağlayıcılı harçlarla dolduruluyor
Sputnik Türkiye
Nemrut Dağı'ndaki heykelleri korumak için 2025 yılında başlatılan sağlamlaştırma çalışmaları sürüyor. Heykeller nanoteknolojik çözeltiler ve kireç bağlayıcılı... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T12:21+0300
2026-08-20T12:21+0300
yaşam
mehmet nuri ersoy
nemrut dağı
unesco
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UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı Tümülüsü'ndeki anıtsal heykeller zamana ve doğa koşullarına karşı nanoteknolojik çözeltiler ve kireç bağlayıcılı harçlarla korunacak. Eserlerin özgün görünümün korunacağı çalışmalar beş yıllık program doğrultusunda sürdürülecek. Tüm çatlaklar kireç bağlayıcılı harçlarla dolduruluyorKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kommagene Krallığı’nın en önemli kutsal alanlarından Nemrut Dağı Tümülüsü’nde yürütülen koruma çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Ersoy, 2025 yılında başlatılan sağlamlaştırma çalışmalarının belirlenen yol haritası doğrultusunda devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Nemrut’un binlerce yıllık mirasını bilim ve teknolojinin imkânlarıyla korumaya devam ediyoruz. Geçen yıl başlattığımız sağlamlaştırma çalışmaları, belirlediğimiz yol haritası doğrultusunda bu yıl da aralıksız sürüyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Nemrut Dağı’nda ilk kez bu ölçekte yürüttüğümüz kapsamlı koruma çalışmaları kapsamında anıtsal heykelleri nanoteknolojik çözeltilerle güçlendiriyor, tüm çatlakları taşların bünyesine su girişini önleyen kireç bağlayıcılı harçlarla dolduruyoruz.Özgün görünümlerinde hiçbir değişiklik olmayacakEserlerin özgün görünümünde hiçbir değişikliğe yol açmadan gerçekleştirilen bu titiz müdahalelerle Nemrut’un eşsiz değerlerini zamana ve zorlu iklim koşullarına karşı koruma altına alıyoruz. Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğümüzün uzmanlarınca yürütülen ve ilk etabı beş yıl sürecek çalışmalarla insanlığın ortak mirası Nemrut’u özgünlüğünü koruyarak gelecek kuşaklara taşıyacağız. Bu önemli çalışmada emeği geçen tüm uzmanlarımıza ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”Nanoteknolojiyle taşların dokusu güçlendirilecekSahip olduğu eşsiz tarihî ve kültürel değerler nedeniyle 1987 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan Nemrut Dağı’nda ilk kez bu ölçekte kapsamlı koruma çalışmaları yürütülüyor.Arkeometri uzmanlarınca daha önce gerçekleştirilen araştırmalar ve bilimsel değerlendirmeler doğrultusunda hazırlanan plan kapsamında, alandaki anıtsal heykellerin zamana ve doğa koşullarına karşı korunması amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında heykeller üzerinde nanoteknolojik çözeltilerle sağlamlaştırma işlemleri gerçekleştiriliyor. Taşların bünyesine su girişini önlemek amacıyla yüzeylerdeki tüm çatlaklar, taşla uyumlu kireç bağlayıcılı harçlarla dolduruluyor. Titizlikle uygulanan koruma yöntemleri, eserlerin mevcut görünümünde herhangi bir değişikliğe yol açmadan taşların yapısal bütünlüğünü güçlendiriyor.İlk etap 5 yıl sürecekGaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanlarınca sürdürülen çalışmaların ilk etabı, beş yıllık program doğrultusunda ilerliyor. Bilimsel analizler ve modern koruma tekniklerinin birlikte kullanıldığı çalışmalarla Nemrut Dağı’nın binlerce yıllık anıtsal mirasının özgünlüğü korunarak gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/tarihe-buyuk-saygisizlik-cenevizlilerden-kalan-tarihi-esere-sprey-boyayla-yazi-yazdilar-1106366269.html
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mehmet nuri ersoy, nemrut dağı, unesco, kommagene uygarlığı
mehmet nuri ersoy, nemrut dağı, unesco, kommagene uygarlığı

Nemrut'taki dev heykeller 'nanoteknoloji' ile korunacak: Tüm çatlaklar kireç bağlayıcılı harçlarla dolduruluyor

12:21 20.08.2026
Nemrut Dağı
Nemrut Dağı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
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Nemrut Dağı'ndaki heykelleri korumak için 2025 yılında başlatılan sağlamlaştırma çalışmaları sürüyor. Heykeller nanoteknolojik çözeltiler ve kireç bağlayıcılı harçlarla korunacak.
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı Tümülüsü'ndeki anıtsal heykeller zamana ve doğa koşullarına karşı nanoteknolojik çözeltiler ve kireç bağlayıcılı harçlarla korunacak. Eserlerin özgün görünümün korunacağı çalışmalar beş yıllık program doğrultusunda sürdürülecek.
Nemrut Dağı
Nemrut Dağı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
Nemrut Dağı

Tüm çatlaklar kireç bağlayıcılı harçlarla dolduruluyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kommagene Krallığı’nın en önemli kutsal alanlarından Nemrut Dağı Tümülüsü’nde yürütülen koruma çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Ersoy, 2025 yılında başlatılan sağlamlaştırma çalışmalarının belirlenen yol haritası doğrultusunda devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Nemrut’un binlerce yıllık mirasını bilim ve teknolojinin imkânlarıyla korumaya devam ediyoruz. Geçen yıl başlattığımız sağlamlaştırma çalışmaları, belirlediğimiz yol haritası doğrultusunda bu yıl da aralıksız sürüyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Nemrut Dağı’nda ilk kez bu ölçekte yürüttüğümüz kapsamlı koruma çalışmaları kapsamında anıtsal heykelleri nanoteknolojik çözeltilerle güçlendiriyor, tüm çatlakları taşların bünyesine su girişini önleyen kireç bağlayıcılı harçlarla dolduruyoruz.
Nemrut Dağı
Nemrut Dağı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
Nemrut Dağı

Özgün görünümlerinde hiçbir değişiklik olmayacak

Eserlerin özgün görünümünde hiçbir değişikliğe yol açmadan gerçekleştirilen bu titiz müdahalelerle Nemrut’un eşsiz değerlerini zamana ve zorlu iklim koşullarına karşı koruma altına alıyoruz. Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğümüzün uzmanlarınca yürütülen ve ilk etabı beş yıl sürecek çalışmalarla insanlığın ortak mirası Nemrut’u özgünlüğünü koruyarak gelecek kuşaklara taşıyacağız. Bu önemli çalışmada emeği geçen tüm uzmanlarımıza ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”
Nemrut Dağı
Nemrut Dağı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
Nemrut Dağı

Nanoteknolojiyle taşların dokusu güçlendirilecek

Sahip olduğu eşsiz tarihî ve kültürel değerler nedeniyle 1987 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan Nemrut Dağı’nda ilk kez bu ölçekte kapsamlı koruma çalışmaları yürütülüyor.
Arkeometri uzmanlarınca daha önce gerçekleştirilen araştırmalar ve bilimsel değerlendirmeler doğrultusunda hazırlanan plan kapsamında, alandaki anıtsal heykellerin zamana ve doğa koşullarına karşı korunması amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında heykeller üzerinde nanoteknolojik çözeltilerle sağlamlaştırma işlemleri gerçekleştiriliyor. Taşların bünyesine su girişini önlemek amacıyla yüzeylerdeki tüm çatlaklar, taşla uyumlu kireç bağlayıcılı harçlarla dolduruluyor. Titizlikle uygulanan koruma yöntemleri, eserlerin mevcut görünümünde herhangi bir değişikliğe yol açmadan taşların yapısal bütünlüğünü güçlendiriyor.
Nemrut Dağı
Nemrut Dağı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
Nemrut Dağı

İlk etap 5 yıl sürecek

Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanlarınca sürdürülen çalışmaların ilk etabı, beş yıllık program doğrultusunda ilerliyor. Bilimsel analizler ve modern koruma tekniklerinin birlikte kullanıldığı çalışmalarla Nemrut Dağı’nın binlerce yıllık anıtsal mirasının özgünlüğü korunarak gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.
Amasra - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
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