https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/tarihe-buyuk-saygisizlik-cenevizlilerden-kalan-tarihi-esere-sprey-boyayla-yazi-yazdilar-1106366269.html
Tarihe büyük saygısızlık: Cenevizlilerden kalan tarihi esere sprey boyayla yazı yazdılar
Tarihe büyük saygısızlık: Cenevizlilerden kalan tarihi esere sprey boyayla yazı yazdılar
Sputnik Türkiye
Amasra'da Amasra Kraliçesi Amastris'in hamamının bulunduğu tarihi Direkli Kaya'ya spreyli boyayla yazı yazıldı. 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T13:14+0300
2026-06-09T13:14+0300
2026-06-09T13:14+0300
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Amasra Müze Müdürlüğü, Cenevizliler tarafından Kemere Köprüsü mevkisine yapılan ve çevresinde Amasra Kraliçesi Amastris'in hamamının bulunduğu tarihi Direkli Kaya'ya sprey boyayla yazı yazılması üzerine inceleme başlattı. Bölgedeki bütün güvenlik kameraları saniye saniye inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yazı yazan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.Kayadaki yazıların ise kumlama yöntemiyle silineceği öğrenildi.İsyan ettiAmasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, geçmiş yıllarda Kuşkayası Yol Anıtı, Amasra Kalesi ve lahit mezarlara da benzer şekilde spreyle yazılar yazıldığını söyledi.Saylam, "Yine tarihi eserlerin üzerine aynı şekilde yazı yazıldığını görüyoruz. Amasra Kraliçesi Amastris'in hamamının bulunduğu Direkli Kaya'nın üzerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sprey boyayla yazı yazılması çok üzücü. Bu manzara bize yakışmıyor." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/yillar-sonra-evine-donuyor-cingene-kizi-mozaiginin-kayip-paneli-turkiyeye-getirildi--1106002627.html
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amasra, tarihi eser
Tarihe büyük saygısızlık: Cenevizlilerden kalan tarihi esere sprey boyayla yazı yazdılar
Amasra'da Amasra Kraliçesi Amastris'in hamamının bulunduğu tarihi Direkli Kaya'ya spreyli boyayla yazı yazıldı.
Amasra Müze Müdürlüğü, Cenevizliler tarafından Kemere Köprüsü mevkisine yapılan ve çevresinde Amasra Kraliçesi Amastris'in hamamının bulunduğu tarihi Direkli Kaya'ya sprey boyayla yazı yazılması üzerine inceleme başlattı.
Bölgedeki bütün güvenlik kameraları saniye saniye inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yazı yazan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kayadaki yazıların ise kumlama yöntemiyle silineceği öğrenildi.
Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, geçmiş yıllarda Kuşkayası Yol Anıtı, Amasra Kalesi ve lahit mezarlara da benzer şekilde spreyle yazılar yazıldığını söyledi.
Saylam, "Yine tarihi eserlerin üzerine aynı şekilde yazı yazıldığını görüyoruz. Amasra Kraliçesi Amastris'in hamamının bulunduğu Direkli Kaya'nın üzerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sprey boyayla yazı yazılması çok üzücü. Bu manzara bize yakışmıyor." dedi.