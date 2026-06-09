https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/tarihe-buyuk-saygisizlik-cenevizlilerden-kalan-tarihi-esere-sprey-boyayla-yazi-yazdilar-1106366269.html

Tarihe büyük saygısızlık: Cenevizlilerden kalan tarihi esere sprey boyayla yazı yazdılar

Tarihe büyük saygısızlık: Cenevizlilerden kalan tarihi esere sprey boyayla yazı yazdılar

Sputnik Türkiye

Amasra'da Amasra Kraliçesi Amastris'in hamamının bulunduğu tarihi Direkli Kaya'ya spreyli boyayla yazı yazıldı. 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T13:14+0300

2026-06-09T13:14+0300

2026-06-09T13:14+0300

yaşam

amasra

tarihi eser

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/09/1106365749_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_c58741eb7532553f5ccfec42fa1b4b60.jpg

Amasra Müze Müdürlüğü, Cenevizliler tarafından Kemere Köprüsü mevkisine yapılan ve çevresinde Amasra Kraliçesi Amastris'in hamamının bulunduğu tarihi Direkli Kaya'ya sprey boyayla yazı yazılması üzerine inceleme başlattı. Bölgedeki bütün güvenlik kameraları saniye saniye inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yazı yazan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.Kayadaki yazıların ise kumlama yöntemiyle silineceği öğrenildi.İsyan ettiAmasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, geçmiş yıllarda Kuşkayası Yol Anıtı, Amasra Kalesi ve lahit mezarlara da benzer şekilde spreyle yazılar yazıldığını söyledi.Saylam, "Yine tarihi eserlerin üzerine aynı şekilde yazı yazıldığını görüyoruz. Amasra Kraliçesi Amastris'in hamamının bulunduğu Direkli Kaya'nın üzerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sprey boyayla yazı yazılması çok üzücü. Bu manzara bize yakışmıyor." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/yillar-sonra-evine-donuyor-cingene-kizi-mozaiginin-kayip-paneli-turkiyeye-getirildi--1106002627.html

amasra

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

amasra, tarihi eser