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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'deki saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'deki saldırısına kınama
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Suriye'nin İdlib kentinin doğusunda bulunan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na yönelik hava saldırılarını sert bir şekilde... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
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i̇srail
dışişleri bakanlığı
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saldırı girişimi
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İsrail savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in doğusunda yer alan ve kullanılmayan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na hava saldırısı düzenledi.Dışişleri Bakanlığı, uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtilen saldırılar hakkında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/suriye-ve-abd-istanbulda-gorustu-1108066128.html
türki̇ye
i̇srail
suriye
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ortadoğu, i̇srail, dışişleri bakanlığı, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti
ortadoğu, i̇srail, dışişleri bakanlığı, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'deki saldırısına kınama

17:35 18.08.2026 (güncellendi: 18:00 18.08.2026)
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Suriye'nin İdlib kentinin doğusunda bulunan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na yönelik hava saldırılarını sert bir şekilde kınadı.
İsrail savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in doğusunda yer alan ve kullanılmayan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na hava saldırısı düzenledi.
Dışişleri Bakanlığı, uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtilen saldırılar hakkında şu ifadeleri kullandı:
Suriye'nin İdlip şehri kırsalında yer alan Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne bugün (18 Ağustos) sabaha karşı İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarını güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail, Suriye'nin altyapısı ve yeteneklerini hedef alan, toprak bütünlüğü ve birliğini ihlal eden saldırılarını pervasızca sürdürmektedir. İsrail'in Suriye'ye yönelik her geçen gün yeni bir boyut kazanan saldırganlığına son verilmesini teminen daha kararlı bir tutum sergilenmesi ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemler karşısında hesap verebilirliğin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz.
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