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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/mourinhodan-arda-guler-itirafi-geldi-onun-yasadiklarini-yasayacak-dedi-1108114478.html
Mourinho'dan Arda Güler itirafı geldi, 'Onun yaşadıklarını yaşayacak' dedi
Mourinho'dan Arda Güler itirafı geldi, 'Onun yaşadıklarını yaşayacak' dedi
Sputnik Türkiye
Bir süredir kadro yapılanmasıyla gündemde olan Jose Mourinho'dan Arda Güler için merakla beklenen açıklama geldi. 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T11:10+0300
2026-08-20T11:10+0300
spor
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arda güler
real madrid
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Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında Mourinho'dan açıklama geldi. İkili arasında gerginlik olduğu iddiaları da Mourinho'nun “Arda Güler'e bayılıyorum.” açıklaması ile son buldu.'Modric gibi olacak'Mourinho konu hakkında sözlerini şöyle sürdürdü:Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanya'da dikkat çeken bir haberle gündeme geldi.İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca, milli futbolcu Arda Güler ile ilgili bir değerlendirme yazısı yayınlamıştı.Arda Güler'in hazırlık döneminde Real Madrid'in en iyi oyuncularından biri olduğu vurgulanırken, Mbappe ile mükemmel bir uyum sağladığına dikkat çekilmişti.
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jose mourinho, arda güler, real madrid
jose mourinho, arda güler, real madrid

Mourinho'dan Arda Güler itirafı geldi, 'Onun yaşadıklarını yaşayacak' dedi

11:10 20.08.2026
© AA / Burak AkbulutJose Mourinho
Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© AA / Burak Akbulut
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Bir süredir kadro yapılanmasıyla gündemde olan Jose Mourinho'dan Arda Güler için merakla beklenen açıklama geldi.
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında Mourinho'dan açıklama geldi. İkili arasında gerginlik olduğu iddiaları da Mourinho'nun “Arda Güler'e bayılıyorum.” açıklaması ile son buldu.

'Modric gibi olacak'

Mourinho konu hakkında sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arda bence Modric'in yaşadıklarını yaşayacak. 10 numara olarak hücumda başlayıp daha sonra 8 ve 6 numara olarak devam edecek. Oyunu anlama yeteneğiyle kariyerinin bu şekilde şekilleneceğini düşünüyorum."

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanya'da dikkat çeken bir haberle gündeme geldi.
İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca, milli futbolcu Arda Güler ile ilgili bir değerlendirme yazısı yayınlamıştı.
Arda Güler'in hazırlık döneminde Real Madrid'in en iyi oyuncularından biri olduğu vurgulanırken, Mbappe ile mükemmel bir uyum sağladığına dikkat çekilmişti.
Real Madrid oyuncusu Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
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Arda Güler, LaLiga'da sezonun golü ödülünü kazandı
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