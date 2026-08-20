https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/mourinhodan-arda-guler-itirafi-geldi-onun-yasadiklarini-yasayacak-dedi-1108114478.html

Mourinho'dan Arda Güler itirafı geldi, 'Onun yaşadıklarını yaşayacak' dedi

Mourinho'dan Arda Güler itirafı geldi, 'Onun yaşadıklarını yaşayacak' dedi

Sputnik Türkiye

Bir süredir kadro yapılanmasıyla gündemde olan Jose Mourinho'dan Arda Güler için merakla beklenen açıklama geldi. 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T11:10+0300

2026-08-20T11:10+0300

2026-08-20T11:10+0300

spor

jose mourinho

arda güler

real madrid

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Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında Mourinho'dan açıklama geldi. İkili arasında gerginlik olduğu iddiaları da Mourinho'nun “Arda Güler'e bayılıyorum.” açıklaması ile son buldu.'Modric gibi olacak'Mourinho konu hakkında sözlerini şöyle sürdürdü:Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanya'da dikkat çeken bir haberle gündeme geldi.İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca, milli futbolcu Arda Güler ile ilgili bir değerlendirme yazısı yayınlamıştı.Arda Güler'in hazırlık döneminde Real Madrid'in en iyi oyuncularından biri olduğu vurgulanırken, Mbappe ile mükemmel bir uyum sağladığına dikkat çekilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/arda-guler-laligada-sezonun-golu-odulunu-kazandi-1106236255.html

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jose mourinho, arda güler, real madrid