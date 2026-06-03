Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/arda-guler-laligada-sezonun-golu-odulunu-kazandi-1106236255.html
Arda Güler, LaLiga'da sezonun golü ödülünü kazandı
Arda Güler, LaLiga'da sezonun golü ödülünü kazandı
Sputnik Türkiye
Real Madrid'in Türk oyuncusu Arda Güler'in Elche'ye karşı kendi yarı sahasından attığı gol, LaLiga'da sezonun en güzel golü seçildi. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T23:18+0300
2026-06-03T23:18+0300
spor
arda güler
real madrid
real madrid futbol takımı
maç
maç yayını
tarihi maç
gol
gol kralı
en iyi gol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105047106_0:153:2912:1791_1920x0_80_0_0_fb88a053b5600ff8e99fd1593e13e51d.jpg
Arda Güler'in Elche karşısında kendi yarı sahasından attığı gol, LaLiga'da yılın golü ödülüne aday gösterilmişti.LaLiga yöentimi, Güler'in 70 metreden fazla uzaklıktan kaydettiği sıra dışı golü, adaylar arasından birinci seçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/real-madrid-duyurdu-arda-guler-nisan-ayinin-oyuncusu-secildi-1105715545.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105047106_160:0:2752:1944_1920x0_80_0_0_6d035729c25beeba693ee8906207681b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
arda güler, real madrid, real madrid futbol takımı, maç, maç yayını, tarihi maç, gol, gol kralı, en iyi gol, gol sevinci
arda güler, real madrid, real madrid futbol takımı, maç, maç yayını, tarihi maç, gol, gol kralı, en iyi gol, gol sevinci

Arda Güler, LaLiga'da sezonun golü ödülünü kazandı

23:18 03.06.2026
© AA / Halil SağırkayaReal Madrid oyuncusu Arda Güler
Real Madrid oyuncusu Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
© AA / Halil Sağırkaya
Abone ol
Real Madrid'in Türk oyuncusu Arda Güler'in Elche'ye karşı kendi yarı sahasından attığı gol, LaLiga'da sezonun en güzel golü seçildi.
Arda Güler'in Elche karşısında kendi yarı sahasından attığı gol, LaLiga'da yılın golü ödülüne aday gösterilmişti.
LaLiga yöentimi, Güler'in 70 metreden fazla uzaklıktan kaydettiği sıra dışı golü, adaylar arasından birinci seçti.
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2026
SPOR
Real Madrid duyurdu: Arda Güler nisan ayının oyuncusu seçildi
13 Mayıs, 23:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала