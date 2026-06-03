https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/arda-guler-laligada-sezonun-golu-odulunu-kazandi-1106236255.html
Arda Güler, LaLiga'da sezonun golü ödülünü kazandı
Arda Güler, LaLiga'da sezonun golü ödülünü kazandı
Sputnik Türkiye
Real Madrid'in Türk oyuncusu Arda Güler'in Elche'ye karşı kendi yarı sahasından attığı gol, LaLiga'da sezonun en güzel golü seçildi. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T23:18+0300
2026-06-03T23:18+0300
2026-06-03T23:18+0300
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Arda Güler'in Elche karşısında kendi yarı sahasından attığı gol, LaLiga'da yılın golü ödülüne aday gösterilmişti.LaLiga yöentimi, Güler'in 70 metreden fazla uzaklıktan kaydettiği sıra dışı golü, adaylar arasından birinci seçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/real-madrid-duyurdu-arda-guler-nisan-ayinin-oyuncusu-secildi-1105715545.html
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arda güler, real madrid, real madrid futbol takımı, maç, maç yayını, tarihi maç, gol, gol kralı, en iyi gol, gol sevinci
arda güler, real madrid, real madrid futbol takımı, maç, maç yayını, tarihi maç, gol, gol kralı, en iyi gol, gol sevinci
Arda Güler, LaLiga'da sezonun golü ödülünü kazandı
Real Madrid'in Türk oyuncusu Arda Güler'in Elche'ye karşı kendi yarı sahasından attığı gol, LaLiga'da sezonun en güzel golü seçildi.
Arda Güler'in Elche karşısında kendi yarı sahasından attığı gol, LaLiga'da yılın golü ödülüne aday gösterilmişti.
LaLiga yöentimi, Güler'in 70 metreden fazla uzaklıktan kaydettiği sıra dışı golü, adaylar arasından birinci seçti.