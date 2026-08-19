https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/yks-belgesini-paylasanlar-dikkat-kisisel-verilerini-calinabilir-1108098943.html
YKS belgesini paylaşanlar dikkat: Kişisel verileriniz çalınabilir
YKS belgesini paylaşanlar dikkat: Kişisel verileriniz çalınabilir
Sputnik Türkiye
Üniversiteyi kazanmanın sevinciyle YKS sonucunu sosyal medyadan paylaşanlar dolandırıcılık riskiyle karşı karşıya kalıyor. 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T14:02+0300
2026-08-19T14:02+0300
2026-08-19T14:03+0300
türki̇ye
2026 yks
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
kütahya
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2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçları dün açıklandı.Birçok aday sevincini sosyal medyadan paylaşırken uzmanlar öğrencileri dolandırıcılık riskine karşı uyarıyor.Uzmanlara göre, paylaşılan sonuç sayfası dolandırıcıların ilgisini çekiyor. Sayfada kişisel bilgilerin olduğuna işaret eden yetkililer, o veriler üzerinden dolandırıcıların öğrencilerle iletişime geçtiğini vurguluyor.Açık şekilde paylaşmayınNTV'nin haberine göre Bilişim Uzmanı Osman Demircan, sınav formunun içerisinde çok ciddi kişisel bilgilerin olduğuna dikkat çekti."Kişisel veriler açık bir şekilde paylaşılabiliyor." diye konuşan Demircan, "Bu durumda dolandırıcıların eline ciddi anlamda veri vermiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.Mağdurun dolandırıcılar tarafından bankacılık işlemi için aranabileceğini de vurgulayan Demircan, "Sigorta işlemleri için sizi arayabilirler. Kendilerini bankacı ve sigortacı olarak göstermek için sizin kişisel bilgilerinizi söyleyerek güven elde edebilirler." dedi.Dolandırıcıların kazanılan yer ve bölüme göre de yöntem belirlediklerinin altını çizen Demircan, örnek vererek şöyle anlattı:"Kütahya'da bir üniversite kazandıysanız kent ile ilgili verilebilecek burslar ya da öğrenci evleriyle ilgili ilanlar doğrudan size gönderilebilir. Bu da kişisel verilerinizle dolandırılmaya çalışıldığınızın en büyük ispatı."Ne yapılması gerekli?Demircan, adaylara karşı uyarılarını sürdürüp "Paylaştığımız sınav sonuçlarında olabildiğince adresle ilgili bölümlerin, T.C. kimlik numaramız gibi önemli kısımların kapalı olması gerekiyor. Verilerin kimseyle paylaşılmaması ilerleyen dönemlerde dolandırılma riskini de en aza indirgeyecektir." dedi.
türki̇ye
kütahya
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2026 yks , yükseköğretim kurumları sınavı (yks), kütahya
2026 yks , yükseköğretim kurumları sınavı (yks), kütahya
YKS belgesini paylaşanlar dikkat: Kişisel verileriniz çalınabilir
14:02 19.08.2026 (güncellendi: 14:03 19.08.2026)
Üniversiteyi kazanmanın sevinciyle YKS sonucunu sosyal medyadan paylaşanlar dolandırıcılık riskiyle karşı karşıya kalıyor.
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçları dün açıklandı.
Birçok aday sevincini sosyal medyadan paylaşırken uzmanlar öğrencileri dolandırıcılık riskine karşı uyarıyor.
Uzmanlara göre, paylaşılan sonuç sayfası dolandırıcıların ilgisini çekiyor. Sayfada kişisel bilgilerin olduğuna işaret eden yetkililer, o veriler üzerinden dolandırıcıların öğrencilerle iletişime geçtiğini vurguluyor.
NTV'nin haberine göre Bilişim Uzmanı Osman Demircan, sınav formunun içerisinde çok ciddi kişisel bilgilerin olduğuna dikkat çekti.
"Kişisel veriler açık bir şekilde paylaşılabiliyor." diye konuşan Demircan, "Bu durumda dolandırıcıların eline ciddi anlamda veri vermiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.
Mağdurun dolandırıcılar tarafından bankacılık işlemi için aranabileceğini de vurgulayan Demircan, "Sigorta işlemleri için sizi arayabilirler. Kendilerini bankacı ve sigortacı olarak göstermek için sizin kişisel bilgilerinizi söyleyerek güven elde edebilirler." dedi.
Dolandırıcıların kazanılan yer ve bölüme göre de yöntem belirlediklerinin altını çizen Demircan, örnek vererek şöyle anlattı:
"Kütahya'da bir üniversite kazandıysanız kent ile ilgili verilebilecek burslar ya da öğrenci evleriyle ilgili ilanlar doğrudan size gönderilebilir. Bu da kişisel verilerinizle dolandırılmaya çalışıldığınızın en büyük ispatı."
Demircan, adaylara karşı uyarılarını sürdürüp "Paylaştığımız sınav sonuçlarında olabildiğince adresle ilgili bölümlerin, T.C. kimlik numaramız gibi önemli kısımların kapalı olması gerekiyor. Verilerin kimseyle paylaşılmaması ilerleyen dönemlerde dolandırılma riskini de en aza indirgeyecektir." dedi.