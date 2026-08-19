https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/yks-belgesini-paylasanlar-dikkat-kisisel-verilerini-calinabilir-1108098943.html

YKS belgesini paylaşanlar dikkat: Kişisel verileriniz çalınabilir

YKS belgesini paylaşanlar dikkat: Kişisel verileriniz çalınabilir

Sputnik Türkiye

Üniversiteyi kazanmanın sevinciyle YKS sonucunu sosyal medyadan paylaşanlar dolandırıcılık riskiyle karşı karşıya kalıyor. 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T14:02+0300

2026-08-19T14:02+0300

2026-08-19T14:03+0300

türki̇ye

2026 yks

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

kütahya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/19/1098806470_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_953b0c68ac615ee066b342993b02a569.jpg

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçları dün açıklandı.Birçok aday sevincini sosyal medyadan paylaşırken uzmanlar öğrencileri dolandırıcılık riskine karşı uyarıyor.Uzmanlara göre, paylaşılan sonuç sayfası dolandırıcıların ilgisini çekiyor. Sayfada kişisel bilgilerin olduğuna işaret eden yetkililer, o veriler üzerinden dolandırıcıların öğrencilerle iletişime geçtiğini vurguluyor.Açık şekilde paylaşmayınNTV'nin haberine göre Bilişim Uzmanı Osman Demircan, sınav formunun içerisinde çok ciddi kişisel bilgilerin olduğuna dikkat çekti."Kişisel veriler açık bir şekilde paylaşılabiliyor." diye konuşan Demircan, "Bu durumda dolandırıcıların eline ciddi anlamda veri vermiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.Mağdurun dolandırıcılar tarafından bankacılık işlemi için aranabileceğini de vurgulayan Demircan, "Sigorta işlemleri için sizi arayabilirler. Kendilerini bankacı ve sigortacı olarak göstermek için sizin kişisel bilgilerinizi söyleyerek güven elde edebilirler." dedi.Dolandırıcıların kazanılan yer ve bölüme göre de yöntem belirlediklerinin altını çizen Demircan, örnek vererek şöyle anlattı:"Kütahya'da bir üniversite kazandıysanız kent ile ilgili verilebilecek burslar ya da öğrenci evleriyle ilgili ilanlar doğrudan size gönderilebilir. Bu da kişisel verilerinizle dolandırılmaya çalışıldığınızın en büyük ispatı."Ne yapılması gerekli?Demircan, adaylara karşı uyarılarını sürdürüp "Paylaştığımız sınav sonuçlarında olabildiğince adresle ilgili bölümlerin, T.C. kimlik numaramız gibi önemli kısımların kapalı olması gerekiyor. Verilerin kimseyle paylaşılmaması ilerleyen dönemlerde dolandırılma riskini de en aza indirgeyecektir." dedi.

türki̇ye

kütahya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

2026 yks , yükseköğretim kurumları sınavı (yks), kütahya