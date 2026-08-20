https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/mezarindan-cikarilan-ornekler-geri-konuldu-raporun-hazirlanmasi-bekleniyor-1108136194.html
Denizolgun'un mezarından çıkarılan örnekler geri konuldu: Raporun hazırlanması bekleniyor
Denizolgun'un mezarından çıkarılan örnekler geri konuldu: Raporun hazırlanması bekleniyor
Sputnik Türkiye
Beykoz'da 2016 yılında vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un mezarından 'fethi kabir' kararı doğrultusunda, alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'nda incelemeye... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T22:54+0300
2026-08-20T22:54+0300
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adli tıp kurumu
cumhuriyet başsavcılığı
arif ahmet denizolgun
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'fethi kabir' kararı doğrultusunda Arif Ahmet Denizolgun'un dün açılan mezardan alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) incelendi.İşlemlerin tamamlanmasının ardından alınan örnekler, Denizolgun'un Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrine yeniden getirildi. Örnekler kazılan mezara defnedildi.Adli Tıp Kurumu'nda örnekler üzerinde yapılacak incelemenin ardından Denizolgun'un ölüm sebebine ilişkin rapor hazırlanması bekleniyor.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu bildirilmişti.Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alındığı açıklamada kaydedilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/eski-bakan-arif-ahmet-denizolgunun-mezari-acildi-feth-i-kabir-islemi-tamamlandi---1108097495.html
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adli tıp kurumu, cumhuriyet başsavcılığı, arif ahmet denizolgun
adli tıp kurumu, cumhuriyet başsavcılığı, arif ahmet denizolgun
Denizolgun'un mezarından çıkarılan örnekler geri konuldu: Raporun hazırlanması bekleniyor
22:54 20.08.2026 (güncellendi: 23:14 20.08.2026)
Beykoz'da 2016 yılında vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un mezarından 'fethi kabir' kararı doğrultusunda, alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'nda incelemeye alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'fethi kabir' kararı doğrultusunda Arif Ahmet Denizolgun'un dün açılan mezardan alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) incelendi.
İşlemlerin tamamlanmasının ardından alınan örnekler, Denizolgun'un Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrine yeniden getirildi. Örnekler kazılan mezara defnedildi.
Adli Tıp Kurumu'nda örnekler üzerinde yapılacak incelemenin ardından Denizolgun'un ölüm sebebine ilişkin rapor hazırlanması bekleniyor.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu bildirilmişti.
Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alındığı açıklamada kaydedilmişti.