https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/mezarindan-cikarilan-ornekler-geri-konuldu-raporun-hazirlanmasi-bekleniyor-1108136194.html

Denizolgun'un mezarından çıkarılan örnekler geri konuldu: Raporun hazırlanması bekleniyor

Denizolgun'un mezarından çıkarılan örnekler geri konuldu: Raporun hazırlanması bekleniyor

Sputnik Türkiye

Beykoz'da 2016 yılında vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un mezarından 'fethi kabir' kararı doğrultusunda, alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'nda incelemeye... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T22:54+0300

2026-08-20T22:54+0300

2026-08-20T23:14+0300

türki̇ye

adli tıp kurumu

cumhuriyet başsavcılığı

arif ahmet denizolgun

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'fethi kabir' kararı doğrultusunda Arif Ahmet Denizolgun'un dün açılan mezardan alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) incelendi.İşlemlerin tamamlanmasının ardından alınan örnekler, Denizolgun'un Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrine yeniden getirildi. Örnekler kazılan mezara defnedildi.Adli Tıp Kurumu'nda örnekler üzerinde yapılacak incelemenin ardından Denizolgun'un ölüm sebebine ilişkin rapor hazırlanması bekleniyor.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu bildirilmişti.Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alındığı açıklamada kaydedilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/eski-bakan-arif-ahmet-denizolgunun-mezari-acildi-feth-i-kabir-islemi-tamamlandi---1108097495.html

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adli tıp kurumu, cumhuriyet başsavcılığı, arif ahmet denizolgun