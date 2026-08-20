https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/marmarada-pes-pese-depremler-prof-dr-bektastan-canli-yayinda-adalar-fayi-uyarisi-istanbulu-tehdit-1108121461.html

Marmara’da peş peşe depremler, Prof. Dr. Bektaş’tan canlı yayında Adalar Fayı uyarısı: 'İstanbul'u tehdit edebilir'

Marmara’da peş peşe depremler, Prof. Dr. Bektaş’tan canlı yayında Adalar Fayı uyarısı: 'İstanbul'u tehdit edebilir'

Sputnik Türkiye

Marmara Denizi ve Adalar çevresinde en büyüğü 3,2 olan peş peşe depremler meydana geldi. Prof. Dr. Osman Bektaş, mikro depremlerin Adalar Fayı’nın milimetre... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T12:24+0300

2026-08-20T12:24+0300

2026-08-20T12:27+0300

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deprem

osman bektaş

adalar

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Marmara Denizi’nde, İstanbul'un Adalar ilçesi çevresinde peş peşe mikro depremler kaydedildi. AFAD verilerine göre Marmara ve Adalar bölgesinde meydana gelen sarsıntıların en büyüğü 3,2 olarak ölçüldü.Deprem, İstanbul Anadolu Yakası’ndaki bazı ilçelerde hafif şekilde hissedildi. Kısa aralıklarla meydana gelen sarsıntıların ardından Adalar Fayı’ndaki hareketlilik yeniden gündeme geldi.A Haber canlı yayınında depremleri değerlendiren Prof. Dr. Osman Bektaş, küçük büyüklükteki depremlerin fay üzerinde meydana gelen hareket hakkında bilgi verdiğini söyledi.Bektaş: Mikro depremler Adalar Fayı üzerinde devam ediyorProf. Dr. Bektaş, küçük depremlerin faydaki kırılma ve enerji boşalmasına ilişkin bilgi verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:“2 büyüklüğündeki bir deprem bugün bir futbol sahası kadar alanın kırılmış olduğunu gösteriyor ve enerjisini boşaltmış olduğunu gösteriyor”Adalar çevresindeki mikro deprem hareketliliğinin sürdüğünü söyleyen Bektaş, açıklamasını şöyle sürdürdü:“Dünden bugüne şu anda dahi mikro depremler Adalar Fayı üzerinde devam ediyor. Şu anda devam ediyor”'Adalar Fayı ölü bir fay değildir'Prof. Dr. Osman Bektaş, Adalar Fayı’nın aktif durumuna ilişkin değerlendirmesinde, bilimsel çalışmalar ile Kandilli ve AFAD'ın deprem kayıtlarına dikkat çekti.Bektaş, “Adalar Fayı ölü bir fay değildir. Adalar Fayı bugün bilimsel çalışmalar, Kandilli'nin ve AFAD'ın almış olduğu deprem kayıtlarına göre diri, deprem üreten bir faydır” ifadelerini kullandı.Adalar’daki depremler için sürüklenme değerlendirmesiPeş peşe meydana gelen Adalar depremlerini değerlendiren Bektaş, fayın sürüklenen bölümü ile kilitli bölümü arasındaki farka işaret etti.Mevcut mikro depremlerin fayın milimetre ölçeğinde yavaş hareket ettiğini gösterdiğini belirten Bektaş, “Şu anda Adalar'da olan, dünden en az dünden bugüne kadar şu ana kadar olan mikro depremler fayın milimetre mertebesinde yavaşça sürüklendiğini gösteriyor” diye konuştu.Prof. Dr. Bektaş kilitli bölgelere dikkat çektiProf. Dr. Osman Bektaş’ın dikkat çektiği noktalardan biri de fayın hareket etmeyen, kilitli kesimleri oldu. Bektaş, sürüklenmenin fay boyunca aynı şekilde devam etmediğini ve hareketin durduğu kesimlerde gerilimin artabileceğini söyledi.Bektaş bu durumu, “Ancak bu sürüklenme nereye kadar girer? Fayın sürüklenmediği yerde bu gerilmeler artar. İşte esas bizim korktuğumuz yer bu. Yani fayın kilitli olduğu yer” sözleriyle değerlendirdi.Bektaş, sözlerinin devamında şunları söyledi:"Adalar Fayı masum değil. Ölü değil. İstanbul'u tehdit edebilir ama bu tehdidin büyüklüğü nedir derseniz bu tür sürüklenen fayların dünya ölçeğinde 7'den küçük deprem üretme olasılığı var. 1963'teki 6.3'lük depremde bunu öngörüyordu. Marmara'nın genelinde bu görüşü doğruluyor. İstanbul'da tedirgin olacak bir durum görmüyorum ama tedbirli olmamız lazım. İstanbul'un bir deprem tehlikesi vardır. İstanbul, 7'nin üzerinde depreme her an hazırlıklı olmalıdır. "

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/istanbulda-bir-deprem-daha-adalar-fayi-sallaniyor-1108119339.html

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