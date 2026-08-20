Kremlin: Kiev'in tutumundan dolayı iyimser olamıyoruz
© Sputnik / Natalia SeliverstovaKremlin de Moscú
© Sputnik / Natalia Seliverstova
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Ukrayna krizindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Peskov, Kiev'in tavrının umutlu olmayı engellediğini vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in tutumu nedeniyle Ukrayna'da barışçıl çözüm konusunda iyimserlik için şu anda hiçbir ön koşul bulunmadığını belirtti.
🗣Peskov'un diğer önemli açıklamaları:
🔴Rusya, Ukrayna'daki çözüm sürecine samimiyetle katkıda bulunmak isteyen tüm ülkelerin çabalarına değer veriyor, ancak bunların sayısı hala az
🔴Batı'da Ukrayna'ya destek konusunda bir bıkkınlık trendi var, ancak bir dizi ülke bunu durdurmak için her şeyi yapıyor
🔴Witkoff ve Kushner'in Rusya'ya yapacağı ziyaretin kesin tarihleri henüz belirlenmedi
🔴Putin, Kırgızistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılmayı planlıyor
🔴Putin bugün nükleer enerjinin geliştirilmesi konularına ilişkin bir toplantı gerçekleştirecek
🗣Peskov'un diğer önemli açıklamaları:
🔴Rusya, Ukrayna'daki çözüm sürecine samimiyetle katkıda bulunmak isteyen tüm ülkelerin çabalarına değer veriyor, ancak bunların sayısı hala az
🔴Batı'da Ukrayna'ya destek konusunda bir bıkkınlık trendi var, ancak bir dizi ülke bunu durdurmak için her şeyi yapıyor
🔴Witkoff ve Kushner'in Rusya'ya yapacağı ziyaretin kesin tarihleri henüz belirlenmedi
🔴Putin, Kırgızistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılmayı planlıyor
🔴Putin bugün nükleer enerjinin geliştirilmesi konularına ilişkin bir toplantı gerçekleştirecek