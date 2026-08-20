Kremlin: Kiev'in tutumundan dolayı iyimser olamıyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in tutumu nedeniyle Ukrayna'da barışçıl çözüm konusunda iyimserlik için şu anda hiçbir ön koşul bulunmadığını belirtti.



🗣Peskov'un diğer önemli açıklamaları:



🔴Rusya, Ukrayna'daki çözüm sürecine samimiyetle katkıda bulunmak isteyen tüm ülkelerin çabalarına değer veriyor, ancak bunların sayısı hala az



🔴Batı'da Ukrayna'ya destek konusunda bir bıkkınlık trendi var, ancak bir dizi ülke bunu durdurmak için her şeyi yapıyor



🔴Witkoff ve Kushner'in Rusya'ya yapacağı ziyaretin kesin tarihleri henüz belirlenmedi



🔴Putin, Kırgızistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılmayı planlıyor



🔴Putin bugün nükleer enerjinin geliştirilmesi konularına ilişkin bir toplantı gerçekleştirecek