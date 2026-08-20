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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/kremlin-kievin-tutumundan-dolayi-iyimser-olamiyoruz-1108125690.html
Kremlin: Kiev'in tutumundan dolayı iyimser olamıyoruz
Kremlin: Kiev'in tutumundan dolayı iyimser olamıyoruz
Sputnik Türkiye
Ukrayna krizindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Peskov, Kiev'in tavrının umutlu olmayı engellediğini vurguladı. 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T13:38+0300
2026-08-20T13:38+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
kiev
rusya
kremlin
dmitriy peskov
vladimir putin
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in tutumu nedeniyle Ukrayna'da barışçıl çözüm konusunda iyimserlik için şu anda hiçbir ön koşul bulunmadığını belirtti.🗣Peskov'un diğer önemli açıklamaları:🔴Rusya, Ukrayna'daki çözüm sürecine samimiyetle katkıda bulunmak isteyen tüm ülkelerin çabalarına değer veriyor, ancak bunların sayısı hala az🔴Batı'da Ukrayna'ya destek konusunda bir bıkkınlık trendi var, ancak bir dizi ülke bunu durdurmak için her şeyi yapıyor🔴Witkoff ve Kushner'in Rusya'ya yapacağı ziyaretin kesin tarihleri henüz belirlenmedi🔴Putin, Kırgızistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılmayı planlıyor🔴Putin bugün nükleer enerjinin geliştirilmesi konularına ilişkin bir toplantı gerçekleştirecek
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/rus-ordusu-adim-adim-ilerliyor-donbassta-iki-yerlesim-daha-kontrol-altina-alindi-1108124360.html
ukrayna
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ukrayna, kiev, rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin
ukrayna, kiev, rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin

Kremlin: Kiev'in tutumundan dolayı iyimser olamıyoruz

13:38 20.08.2026
© Sputnik / Natalia SeliverstovaKremlin de Moscú
Kremlin de Moscú - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© Sputnik / Natalia Seliverstova
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Ukrayna krizindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Peskov, Kiev'in tavrının umutlu olmayı engellediğini vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in tutumu nedeniyle Ukrayna'da barışçıl çözüm konusunda iyimserlik için şu anda hiçbir ön koşul bulunmadığını belirtti.

🗣Peskov'un diğer önemli açıklamaları:

🔴Rusya, Ukrayna'daki çözüm sürecine samimiyetle katkıda bulunmak isteyen tüm ülkelerin çabalarına değer veriyor, ancak bunların sayısı hala az

🔴Batı'da Ukrayna'ya destek konusunda bir bıkkınlık trendi var, ancak bir dizi ülke bunu durdurmak için her şeyi yapıyor

🔴Witkoff ve Kushner'in Rusya'ya yapacağı ziyaretin kesin tarihleri henüz belirlenmedi

🔴Putin, Kırgızistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılmayı planlıyor

🔴Putin bugün nükleer enerjinin geliştirilmesi konularına ilişkin bir toplantı gerçekleştirecek
Rus askerleri operasyon bölgesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
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