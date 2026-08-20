https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/endonezyada-77-buyuklugundeki-depremde-can-kaybi-75e-yukseldi-bolgede-depremler-devam-ediyor-1108131122.html
Endonezya'da 7.7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 75'e yükseldi: Bölgede depremler devam ediyor
Endonezya'da 7.7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 75'e yükseldi: Bölgede depremler devam ediyor
Sputnik Türkiye
Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 75'e, yaralı sayısı 907'ye yükseldi. Flores bölgesinde perşembe günü 5.7... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T17:38+0300
2026-08-20T17:38+0300
2026-08-20T17:38+0300
dünya
endonezya
kuzey sumatra
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
ulusal afet yönetim ajansı (bnpb)
deprem
can kaybı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0f/1108030179_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f879dd1341b8814e67b0fb5780b70356.jpg
Antara'nın haberine göre, Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), ülkenin Flores bölgesindeki 7.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin son verileri açıkladı.BNPB Afet Veri Merkezi Başkan Vekili Berton Panjaitan, depremde ölü sayısının 75'e yükseldiğini, yaralı sayısının da 907'ye çıktığını kaydetti.Endonezya'nın Flores bölgesinde 15 Ağustos'ta 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, en büyüğü 6.2 olmak üzere en az 235 artçı sarsıntı kaydedilmişti. Öte yandan, Kuzey Sumatra eyaletindeki Pematangsiantar kenti yakınlarında 6.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.Depremde 900'den fazla ev yıkılmış, bin 300'ü aşkın ev kısmi hasar görmüş ve yaklaşık 5 bin kişi geçici barınma alanlarına yerleştirilmişti. Heyelanlar, Flores bölgesi boyunca yerleşim yerlerini birbirine bağlayan yaklaşık 700 kilometrelik kara yolunun bazı bölümlerini ulaşıma kapatmıştı.ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Endonezya'da perşembe günü 5.7 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin merkez üssünün Ruteng kasabasının 32 kilometre kuzeydoğusu olduğu belirtildi.Sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde ve 5.7 büyüklüğünde olduğu aktarıldı. Depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/kolombiyadaki-74luk-depremde-can-kaybi-314e-yukseldi-acil-durum-ilan-edildi-1108130869.html
endonezya
kuzey sumatra
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0f/1108030179_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fc9ae606c46756e8f5b32a50ead7bc6d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
endonezya, kuzey sumatra, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), ulusal afet yönetim ajansı (bnpb), deprem, can kaybı
endonezya, kuzey sumatra, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), ulusal afet yönetim ajansı (bnpb), deprem, can kaybı
Endonezya'da 7.7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 75'e yükseldi: Bölgede depremler devam ediyor
Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 75'e, yaralı sayısı 907'ye yükseldi. Flores bölgesinde perşembe günü 5.7 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana gelirken, son sarsıntıda henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
Antara'nın haberine göre, Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), ülkenin Flores bölgesindeki 7.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin son verileri açıkladı.
BNPB Afet Veri Merkezi Başkan Vekili Berton Panjaitan, depremde ölü sayısının 75'e yükseldiğini, yaralı sayısının da 907'ye çıktığını kaydetti.
Endonezya'nın Flores bölgesinde 15 Ağustos'ta 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, en büyüğü 6.2 olmak üzere en az 235 artçı sarsıntı kaydedilmişti. Öte yandan, Kuzey Sumatra eyaletindeki Pematangsiantar kenti yakınlarında 6.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.
Depremde 900'den fazla ev yıkılmış, bin 300'ü aşkın ev kısmi hasar görmüş ve yaklaşık 5 bin kişi geçici barınma alanlarına yerleştirilmişti. Heyelanlar, Flores bölgesi boyunca yerleşim yerlerini birbirine bağlayan yaklaşık 700 kilometrelik kara yolunun bazı bölümlerini ulaşıma kapatmıştı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Endonezya'da perşembe günü 5.7 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin merkez üssünün Ruteng kasabasının 32 kilometre kuzeydoğusu olduğu belirtildi.
Sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde ve 5.7 büyüklüğünde olduğu aktarıldı. Depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.