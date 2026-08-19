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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/detayli-aramada-ortaya-cikti-otomobiline-ozel-duzenekle-acilan-gizli-bolme-yaptirmis-1108107561.html
Detaylı aramada ortaya çıktı: Otomobiline özel düzenekle açılan gizli bölme yaptırmış
Detaylı aramada ortaya çıktı: Otomobiline özel düzenekle açılan gizli bölme yaptırmış
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İstanbul Kadıköy'de emniyet ekipleri bir araçtaki gizli bölmede uyuşturucu bulması sonucu aracın sahibi tutuklandı. 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T23:09+0300
2026-08-19T23:09+0300
türki̇ye
emniyet müdürlüğü
uyuşturucu
narkotik
otomobil
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Ağustos'ta narkotik ve asayiş uygulaması yaparken şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünün ardından detaylı arama sırasında da otomobilde özel bir düzenek olduğu belirlendi.Çalışır vaziyete getirilen otomobildeki şerit takip düğmesine basılıp güneşlik aynası açıldığında, ardından ek olarak başka bir tuşa basıldığında mekanizmanın çalıştığı ve gizli bölmenin ortaya çıktığı tespit edildi.Gizli bölmede bir miktar uyuşturucu ile 78 bin 900 lira bulundu.Gözaltına alınan şüpheli S.S. (25) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/guvenparkta-eylem-yapan-gazilerin-uyum-evine-alinmadigi-iddialarina-dmmden-yanit-algi-operasyonu-1108106414.html
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emniyet müdürlüğü, uyuşturucu, narkotik, otomobil
emniyet müdürlüğü, uyuşturucu, narkotik, otomobil

Detaylı aramada ortaya çıktı: Otomobiline özel düzenekle açılan gizli bölme yaptırmış

23:09 19.08.2026
© AAKadıköy'de aracının özel düzenekle açılan gizli bölmesinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
Kadıköy'de aracının özel düzenekle açılan gizli bölmesinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
© AA
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İstanbul Kadıköy'de emniyet ekipleri bir araçtaki gizli bölmede uyuşturucu bulması sonucu aracın sahibi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Ağustos'ta narkotik ve asayiş uygulaması yaparken şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünün ardından detaylı arama sırasında da otomobilde özel bir düzenek olduğu belirlendi.
Çalışır vaziyete getirilen otomobildeki şerit takip düğmesine basılıp güneşlik aynası açıldığında, ardından ek olarak başka bir tuşa basıldığında mekanizmanın çalıştığı ve gizli bölmenin ortaya çıktığı tespit edildi.
Gizli bölmede bir miktar uyuşturucu ile 78 bin 900 lira bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli S.S. (25) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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