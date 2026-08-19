https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/detayli-aramada-ortaya-cikti-otomobiline-ozel-duzenekle-acilan-gizli-bolme-yaptirmis-1108107561.html

Detaylı aramada ortaya çıktı: Otomobiline özel düzenekle açılan gizli bölme yaptırmış

Detaylı aramada ortaya çıktı: Otomobiline özel düzenekle açılan gizli bölme yaptırmış

Sputnik Türkiye

İstanbul Kadıköy'de emniyet ekipleri bir araçtaki gizli bölmede uyuşturucu bulması sonucu aracın sahibi tutuklandı. 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T23:09+0300

2026-08-19T23:09+0300

2026-08-19T23:09+0300

türki̇ye

emniyet müdürlüğü

uyuşturucu

narkotik

otomobil

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Ağustos'ta narkotik ve asayiş uygulaması yaparken şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünün ardından detaylı arama sırasında da otomobilde özel bir düzenek olduğu belirlendi.Çalışır vaziyete getirilen otomobildeki şerit takip düğmesine basılıp güneşlik aynası açıldığında, ardından ek olarak başka bir tuşa basıldığında mekanizmanın çalıştığı ve gizli bölmenin ortaya çıktığı tespit edildi.Gizli bölmede bir miktar uyuşturucu ile 78 bin 900 lira bulundu.Gözaltına alınan şüpheli S.S. (25) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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emniyet müdürlüğü, uyuşturucu, narkotik, otomobil