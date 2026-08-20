https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/kanser-asisinda-cigir-acan-gelisme-nuks-riskini-dusurdu-1108109940.html
Kanser aşısında çığır açan gelişme: Nüks riskini düşürdü
Kanser aşısında çığır açan gelişme: Nüks riskini düşürdü
Sputnik Türkiye
Kişiselleştirilmiş mRNA kanser aşısı Intismeran, faz 3 klinik deneylerinde yüksek riskli melanom hastalarında kanserin tekrarlama ve yayılma riskini belirgin... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T07:00+0300
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Tıp dünyasında heyecan yaratan kişiselleştirilmiş mRNA kanser aşısı Intismeran, ileri evre cilt kanseri tedavisinde yürütülen klinik çalışmalarda önemli bir başarı sağladı. İlaç devleri Merck ve Moderna ortaklığıyla geliştirilen aşı, ameliyatla tümörü temizlenen yüksek riskli melanom hastalarının kansersiz yaşam süresini uzatmayı başardı.Tedavide, bağışıklık sistemini güçlendiren Keytruda adlı immünoterapi ilacı ile mRNA aşısı kombine olarak uygulandı. Bu yöntem, her hastanın kendi tümör dokusundan alınan DNA diziliminin taranmasıyla tamamen kişiye özel olarak üretiliyor. Sistem, hastanın tümöründeki spesifik mutasyonları hedef alarak bağışıklık hücrelerine vücutta kalan kanserli hücreleri yok etme talimatı veriyor.1000'den fazla hastada test edildi: Diğer kanser türlerine umut1000'den fazla hastanın katılımıyla gerçekleştirilen faz 3 klinik deneyleri, aşının immünoterapi ilacıyla birlikte verilmesinin, hastalığın nüksetme ve diğer organlara sıçrama (metastaz) riskini tek başına ilaç tedavisine kıyasla belirgin ölçüde düşürdüğünü ortaya koydu. Onkologlar ve tıp uzmanları, elde edilen bu sonuçları kişiselleştirilmiş onkoloji alanında tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor.Geliştirici ekipler, başarısı kanıtlanan aynı mRNA teknolojisini yalnızca cilt kanseriyle sınırlı tutmayarak akciğer, böbrek ve mesane kanseri türlerinde de test etmeye devam ediyor.Hakemli dergi ve resmi onay süreci bekleniyorAraştırmacılar, çalışmanın nihai verilerinin bağımsız bilim insanları tarafından ayrıntılı şekilde incelenmesi ve hakemli tıp dergilerinde yayımlanması gerektiğinin altını çiziyor. İnceleme ve resmi ruhsatlandırma süreçlerinin tamamlanmasının ardından aşının uluslararası sağlık sistemlerine ve standart tedavi protokollerine dahil edilmesi hedefleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/yaz-gelmeden-bitiyor-meteorolojiden-saganak-ve-kuvvetli-ruzgar-uyarisi-1108109737.html
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merck , moderna, haberler, kanser, kanser tedavisi, kanser ilacı, cilt kanseri
merck , moderna, haberler, kanser, kanser tedavisi, kanser ilacı, cilt kanseri
Kanser aşısında çığır açan gelişme: Nüks riskini düşürdü
Kişiselleştirilmiş mRNA kanser aşısı Intismeran, faz 3 klinik deneylerinde yüksek riskli melanom hastalarında kanserin tekrarlama ve yayılma riskini belirgin şekilde azalttı.
Tıp dünyasında heyecan yaratan kişiselleştirilmiş mRNA kanser aşısı Intismeran, ileri evre cilt kanseri tedavisinde yürütülen klinik çalışmalarda önemli bir başarı sağladı. İlaç devleri Merck ve Moderna ortaklığıyla geliştirilen aşı, ameliyatla tümörü temizlenen yüksek riskli melanom hastalarının kansersiz yaşam süresini uzatmayı başardı.
Tedavide, bağışıklık sistemini güçlendiren Keytruda adlı immünoterapi ilacı ile mRNA aşısı kombine olarak uygulandı. Bu yöntem, her hastanın kendi tümör dokusundan alınan DNA diziliminin taranmasıyla tamamen kişiye özel olarak üretiliyor. Sistem, hastanın tümöründeki spesifik mutasyonları hedef alarak bağışıklık hücrelerine vücutta kalan kanserli hücreleri yok etme talimatı veriyor.
1000'den fazla hastada test edildi: Diğer kanser türlerine umut
1000'den fazla hastanın katılımıyla gerçekleştirilen faz 3 klinik deneyleri, aşının immünoterapi ilacıyla birlikte verilmesinin, hastalığın nüksetme ve diğer organlara sıçrama (metastaz) riskini tek başına ilaç tedavisine kıyasla belirgin ölçüde düşürdüğünü ortaya koydu. Onkologlar ve tıp uzmanları, elde edilen bu sonuçları kişiselleştirilmiş onkoloji alanında tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor.
Geliştirici ekipler, başarısı kanıtlanan aynı mRNA teknolojisini yalnızca cilt kanseriyle sınırlı tutmayarak akciğer, böbrek ve mesane kanseri türlerinde de test etmeye devam ediyor.
Hakemli dergi ve resmi onay süreci bekleniyor
Araştırmacılar, çalışmanın nihai verilerinin bağımsız bilim insanları tarafından ayrıntılı şekilde incelenmesi ve hakemli tıp dergilerinde yayımlanması gerektiğinin altını çiziyor. İnceleme ve resmi ruhsatlandırma süreçlerinin tamamlanmasının ardından aşının uluslararası sağlık sistemlerine ve standart tedavi protokollerine dahil edilmesi hedefleniyor.