https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/istanbulda-ilk-yedi-ayda-82-binden-fazla-otobus-ve-minibuse-ceza-kesildi-1108129084.html

İstanbul'da ilk yedi ayda 82 binden fazla otobüs ve minibüse ceza kesildi

İstanbul'da ilk yedi ayda 82 binden fazla otobüs ve minibüse ceza kesildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da ilk yedi ay içerisinde 3 bin 692 özel halk otobüsü ile 78 bin 890 minibüs ve sürücülerine para cezası uygulandı. 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T15:39+0300

2026-08-20T15:39+0300

2026-08-20T15:39+0300

türki̇ye

i̇stanbul emniyet müdürlüğü

trafik cezası

trafik ihlali

trafik para cezası

trafik kontrolü

minibüs

özel halk otobüsleri

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İstanbul'da toplu taşıma araçları da trafik denetimlerinden kaçamadı. 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında 3 bin 692 özel halk otobüsü ile 78 bin 890 minibüs ve sürücülerine para cezası kesildi. 78 binden fazla minibüse ceza kesildiİstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşından bu yana il genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini sürdürdü.Ekipler, 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasındaki denetimlerde, 6 bin 819 özel halk otobüsü ile 216 bin 787 minibüsü kontrol etti. Denetimler sonucunda, 3 bin 692 özel halk otobüsüyle 78 bin 890 minibüs ve sürücülerine yönelik Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında idari para cezası kesildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/minibus-surucusu-kirmizi-isikta-uyuyakaldi-cevredekiler-ve-polis-ekiplerinin-cabasiyla-uyandirildi-1107726815.html

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i̇stanbul emniyet müdürlüğü, trafik cezası, trafik ihlali, trafik para cezası, trafik kontrolü, minibüs, özel halk otobüsleri