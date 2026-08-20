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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/istanbulda-ilk-yedi-ayda-82-binden-fazla-otobus-ve-minibuse-ceza-kesildi-1108129084.html
İstanbul'da ilk yedi ayda 82 binden fazla otobüs ve minibüse ceza kesildi
İstanbul'da ilk yedi ayda 82 binden fazla otobüs ve minibüse ceza kesildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da ilk yedi ay içerisinde 3 bin 692 özel halk otobüsü ile 78 bin 890 minibüs ve sürücülerine para cezası uygulandı. 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T15:39+0300
2026-08-20T15:39+0300
türki̇ye
i̇stanbul emniyet müdürlüğü
trafik cezası
trafik ihlali
trafik para cezası
trafik kontrolü
minibüs
özel halk otobüsleri
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İstanbul'da toplu taşıma araçları da trafik denetimlerinden kaçamadı. 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında 3 bin 692 özel halk otobüsü ile 78 bin 890 minibüs ve sürücülerine para cezası kesildi. 78 binden fazla minibüse ceza kesildiİstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşından bu yana il genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini sürdürdü.Ekipler, 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasındaki denetimlerde, 6 bin 819 özel halk otobüsü ile 216 bin 787 minibüsü kontrol etti. Denetimler sonucunda, 3 bin 692 özel halk otobüsüyle 78 bin 890 minibüs ve sürücülerine yönelik Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında idari para cezası kesildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/minibus-surucusu-kirmizi-isikta-uyuyakaldi-cevredekiler-ve-polis-ekiplerinin-cabasiyla-uyandirildi-1107726815.html
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i̇stanbul emniyet müdürlüğü, trafik cezası, trafik ihlali, trafik para cezası, trafik kontrolü, minibüs, özel halk otobüsleri
i̇stanbul emniyet müdürlüğü, trafik cezası, trafik ihlali, trafik para cezası, trafik kontrolü, minibüs, özel halk otobüsleri

İstanbul'da ilk yedi ayda 82 binden fazla otobüs ve minibüse ceza kesildi

15:39 20.08.2026
© DHAİstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi
İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© DHA
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İstanbul'da ilk yedi ay içerisinde 3 bin 692 özel halk otobüsü ile 78 bin 890 minibüs ve sürücülerine para cezası uygulandı.
İstanbul'da toplu taşıma araçları da trafik denetimlerinden kaçamadı. 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında 3 bin 692 özel halk otobüsü ile 78 bin 890 minibüs ve sürücülerine para cezası kesildi.

78 binden fazla minibüse ceza kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşından bu yana il genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini sürdürdü.
Ekipler, 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasındaki denetimlerde, 6 bin 819 özel halk otobüsü ile 216 bin 787 minibüsü kontrol etti. Denetimler sonucunda, 3 bin 692 özel halk otobüsüyle 78 bin 890 minibüs ve sürücülerine yönelik Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında idari para cezası kesildi.
Trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2026
TÜRKİYE
Minibüs sürücüsü kırmızı ışıkta uyuyakaldı, çevredekiler ve polis ekiplerinin çabasıyla uyandırıldı
2 Ağustos, 23:59
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