Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/minibus-surucusu-kirmizi-isikta-uyuyakaldi-cevredekiler-ve-polis-ekiplerinin-cabasiyla-uyandirildi-1107726815.html
Minibüs sürücüsü kırmızı ışıkta uyuyakaldı, çevredekiler ve polis ekiplerinin çabasıyla uyandırıldı
Minibüs sürücüsü kırmızı ışıkta uyuyakaldı, çevredekiler ve polis ekiplerinin çabasıyla uyandırıldı
Sputnik Türkiye
Erzurum'da kırmızı ışıkta beklerken direksiyon başında uyuyakalan minibüs sürücüsünü, diğer sürücülerle olay yerine polis ekipleri uyandırdı. 02.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-02T23:59+0300
2026-08-03T00:00+0300
türki̇ye
erzurum
minibüs
sürücü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105336026_88:0:776:387_1920x0_80_0_0_2d524ad2d6124d4643624453f53a6515.jpg
Erzurum'da bir minibüs, Saraybosna Caddesi'ndeki kavşakta kırmızı ışıkta beklediği sırada sürücüsünün uyuyakalması nedeniyle yeşil ışığın yanmasına rağmen hareket etmedi.Minibüsün korna seslerine rağmen ilerlemediğini gören diğer sürücüler araçlarından indiklerinde sürücünün direksiyon başında uyuduğunu fark etti.İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerininde çabasıyla uyandırılan sürücü, aracını yol kenarına çekti.Polis ekiplerince yapılan kontrolde minibüsün periyodik araç muayenesinin bulunmadığı belirlendi.Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca yaklaşık 8 bin lira idari ceza uygulanırken, araç trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/erzurumda-3-kisinin-yaralandigi-trafik-kazasinda-suruculerden-biri-diger-surucuyu-darp-etti-180-bin-1107725971.html
türki̇ye
erzurum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105336026_174:0:690:387_1920x0_80_0_0_7e7a0036706a88c9cd6c01a3673d8dc9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
erzurum, minibüs, sürücü
erzurum, minibüs, sürücü

Minibüs sürücüsü kırmızı ışıkta uyuyakaldı, çevredekiler ve polis ekiplerinin çabasıyla uyandırıldı

23:59 02.08.2026 (güncellendi: 00:00 03.08.2026)
© AATrafik polisi
Trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2026
© AA
Abone ol
Erzurum'da kırmızı ışıkta beklerken direksiyon başında uyuyakalan minibüs sürücüsünü, diğer sürücülerle olay yerine polis ekipleri uyandırdı.
Erzurum'da bir minibüs, Saraybosna Caddesi'ndeki kavşakta kırmızı ışıkta beklediği sırada sürücüsünün uyuyakalması nedeniyle yeşil ışığın yanmasına rağmen hareket etmedi.
Minibüsün korna seslerine rağmen ilerlemediğini gören diğer sürücüler araçlarından indiklerinde sürücünün direksiyon başında uyuduğunu fark etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerininde çabasıyla uyandırılan sürücü, aracını yol kenarına çekti.
Polis ekiplerince yapılan kontrolde minibüsün periyodik araç muayenesinin bulunmadığı belirlendi.
Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca yaklaşık 8 bin lira idari ceza uygulanırken, araç trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.
Trafik polisi ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2026
TÜRKİYE
Erzurum'da 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında sürücülerden biri diğer sürücüyü darp etti: 180 bin lira ceza kesildi
Dün, 21:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала