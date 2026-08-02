https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/minibus-surucusu-kirmizi-isikta-uyuyakaldi-cevredekiler-ve-polis-ekiplerinin-cabasiyla-uyandirildi-1107726815.html

Minibüs sürücüsü kırmızı ışıkta uyuyakaldı, çevredekiler ve polis ekiplerinin çabasıyla uyandırıldı

Minibüs sürücüsü kırmızı ışıkta uyuyakaldı, çevredekiler ve polis ekiplerinin çabasıyla uyandırıldı

Sputnik Türkiye

Erzurum'da kırmızı ışıkta beklerken direksiyon başında uyuyakalan minibüs sürücüsünü, diğer sürücülerle olay yerine polis ekipleri uyandırdı. 02.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-02T23:59+0300

2026-08-02T23:59+0300

2026-08-03T00:00+0300

türki̇ye

erzurum

minibüs

sürücü

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Erzurum'da bir minibüs, Saraybosna Caddesi'ndeki kavşakta kırmızı ışıkta beklediği sırada sürücüsünün uyuyakalması nedeniyle yeşil ışığın yanmasına rağmen hareket etmedi.Minibüsün korna seslerine rağmen ilerlemediğini gören diğer sürücüler araçlarından indiklerinde sürücünün direksiyon başında uyuduğunu fark etti.İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerininde çabasıyla uyandırılan sürücü, aracını yol kenarına çekti.Polis ekiplerince yapılan kontrolde minibüsün periyodik araç muayenesinin bulunmadığı belirlendi.Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca yaklaşık 8 bin lira idari ceza uygulanırken, araç trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/erzurumda-3-kisinin-yaralandigi-trafik-kazasinda-suruculerden-biri-diger-surucuyu-darp-etti-180-bin-1107725971.html

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erzurum, minibüs, sürücü