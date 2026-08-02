https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/minibus-surucusu-kirmizi-isikta-uyuyakaldi-cevredekiler-ve-polis-ekiplerinin-cabasiyla-uyandirildi-1107726815.html
Minibüs sürücüsü kırmızı ışıkta uyuyakaldı, çevredekiler ve polis ekiplerinin çabasıyla uyandırıldı
Minibüs sürücüsü kırmızı ışıkta uyuyakaldı, çevredekiler ve polis ekiplerinin çabasıyla uyandırıldı
Sputnik Türkiye
Erzurum'da kırmızı ışıkta beklerken direksiyon başında uyuyakalan minibüs sürücüsünü, diğer sürücülerle olay yerine polis ekipleri uyandırdı. 02.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-02T23:59+0300
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Erzurum'da bir minibüs, Saraybosna Caddesi'ndeki kavşakta kırmızı ışıkta beklediği sırada sürücüsünün uyuyakalması nedeniyle yeşil ışığın yanmasına rağmen hareket etmedi.Minibüsün korna seslerine rağmen ilerlemediğini gören diğer sürücüler araçlarından indiklerinde sürücünün direksiyon başında uyuduğunu fark etti.İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerininde çabasıyla uyandırılan sürücü, aracını yol kenarına çekti.Polis ekiplerince yapılan kontrolde minibüsün periyodik araç muayenesinin bulunmadığı belirlendi.Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca yaklaşık 8 bin lira idari ceza uygulanırken, araç trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/erzurumda-3-kisinin-yaralandigi-trafik-kazasinda-suruculerden-biri-diger-surucuyu-darp-etti-180-bin-1107725971.html
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Minibüs sürücüsü kırmızı ışıkta uyuyakaldı, çevredekiler ve polis ekiplerinin çabasıyla uyandırıldı
23:59 02.08.2026 (güncellendi: 00:00 03.08.2026)
Erzurum'da kırmızı ışıkta beklerken direksiyon başında uyuyakalan minibüs sürücüsünü, diğer sürücülerle olay yerine polis ekipleri uyandırdı.
Erzurum'da bir minibüs, Saraybosna Caddesi'ndeki kavşakta kırmızı ışıkta beklediği sırada sürücüsünün uyuyakalması nedeniyle yeşil ışığın yanmasına rağmen hareket etmedi.
Minibüsün korna seslerine rağmen ilerlemediğini gören diğer sürücüler araçlarından indiklerinde sürücünün direksiyon başında uyuduğunu fark etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerininde çabasıyla uyandırılan sürücü, aracını yol kenarına çekti.
Polis ekiplerince yapılan kontrolde minibüsün periyodik araç muayenesinin bulunmadığı belirlendi.
Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca yaklaşık 8 bin lira idari ceza uygulanırken, araç trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.