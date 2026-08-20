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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/istanbulda-dikkat-ceken-deprem-hareketliligi-kandilli-rasathanesinden-ilk-aciklama-1108126692.html
İstanbul’da deprem hareketliliği: Kandilli Rasathanesi'nden ilk açıklama
İstanbul’da deprem hareketliliği: Kandilli Rasathanesi'nden ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi, İstanbul Adalar’ın güneyinde 18 Ağustos saat 06.00 ile 20 Ağustos saat 13.00 arasında yaklaşık 20 kilometre yarıçaplı alanda 0,7 ile 3,1... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T14:34+0300
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Kandilli Rasathanesi, İstanbul’un Adalar ilçesinin güneyinde yaşanan deprem hareketliliğine ilişkin açıklama yaptı. Bölgede 18 Ağustos 2026 saat 06.00 ile 20 Ağustos 2026 saat 13.00 arasında büyüklükleri 0,7 ile 3,1 arasında değişen toplam 117 deprem çözümlendi.Depremlerin, Adalar’ın güneyindeki yaklaşık 20 kilometre yarıçaplı bir alan içerisinde meydana geldiği belirtildi. Kandilli, mevcut hareketliliği “zamansal ve mekânsal olarak kümelenmiş bir mikrodeprem dizisi” olarak tanımladı.Adalar’ın güneyinde 117 deprem çözümlendiKandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"18 Ağustos 2026 saat 06.00 ile 20 Ağustos 2026 saat 13.00 arasında İstanbul, Adalar güneyinde yaklaşık 20 km yarıçaplı bir alan içerisinde büyüklükleri 0.7 ile 3.1 arasında değişen toplam 117 deprem çözümlenmiştir."Buna göre yaklaşık 55 saatlik süreçte bölgede 117 deprem kaydedildi.Kaynak mekanizmalarının birbirleriyle uyumlu olduğu belirtildiKandilli, 19 ve 20 Ağustos'ta meydana gelen ve moment tensör çözümü yapılabilen depremlere ilişkin teknik değerlendirmesini de paylaştı.Açıklamada, "19 ve 20 Ağustos’ta meydana gelen ve moment tensör çözümü yapılabilen depremler, normal bileşenli oblik doğrultu atımlı odak mekanizmasına sahiptir. Kaynak mekanizmalarının birbirleriyle oldukça uyumlu olması, olayların benzer bir faylanma geometrisi içerisinde geliştiğini göstermektedir" ifadeleri kullanıldı.Kandilli: Mikrodeprem dizisi niteliğindeKandilli Rasathanesi, bölgedeki sismik hareketliliğin niteliğine ilişkin de değerlendirmede bulundu.Açıklamada, "Mevcut aktivite, zamansal ve mekânsal olarak kümelenmiş bir mikrodeprem dizisi niteliğindedir. Bu tür küçük deprem kümeleri aktif tektonik bölgelerde zaman zaman gözlenebilmektedir" denildi.Sismik aktivite 7/24 izleniyorKandilli, Adalar'ın güneyindeki sismik aktivitenin yakından takip edildiğini de bildirdi.Açıklamada, "Bölgedeki sismik aktivite; depremlerin konum, derinlik, büyüklük ve kaynak mekanizması özellikleri açısından KRDAE Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTIM) tarafından 7/24 izlenmekte ve ayrıntılı olarak değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.
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İstanbul’da deprem hareketliliği: Kandilli Rasathanesi'nden ilk açıklama

14:34 20.08.2026
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturMarmara Denizi deprem
Marmara Denizi deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Kandilli Rasathanesi, İstanbul Adalar’ın güneyinde 18 Ağustos saat 06.00 ile 20 Ağustos saat 13.00 arasında yaklaşık 20 kilometre yarıçaplı alanda 0,7 ile 3,1 büyüklüğünde 117 deprem çözümlendiğini açıkladı. Kandilli, mevcut aktivitenin zamansal ve mekânsal olarak kümelenmiş bir mikrodeprem dizisi niteliğinde olduğunu bildirdi.
Kandilli Rasathanesi, İstanbul’un Adalar ilçesinin güneyinde yaşanan deprem hareketliliğine ilişkin açıklama yaptı. Bölgede 18 Ağustos 2026 saat 06.00 ile 20 Ağustos 2026 saat 13.00 arasında büyüklükleri 0,7 ile 3,1 arasında değişen toplam 117 deprem çözümlendi.
Depremlerin, Adalar’ın güneyindeki yaklaşık 20 kilometre yarıçaplı bir alan içerisinde meydana geldiği belirtildi. Kandilli, mevcut hareketliliği “zamansal ve mekânsal olarak kümelenmiş bir mikrodeprem dizisi” olarak tanımladı.

Adalar’ın güneyinde 117 deprem çözümlendi

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"18 Ağustos 2026 saat 06.00 ile 20 Ağustos 2026 saat 13.00 arasında İstanbul, Adalar güneyinde yaklaşık 20 km yarıçaplı bir alan içerisinde büyüklükleri 0.7 ile 3.1 arasında değişen toplam 117 deprem çözümlenmiştir."
Buna göre yaklaşık 55 saatlik süreçte bölgede 117 deprem kaydedildi.

Kaynak mekanizmalarının birbirleriyle uyumlu olduğu belirtildi

Kandilli, 19 ve 20 Ağustos'ta meydana gelen ve moment tensör çözümü yapılabilen depremlere ilişkin teknik değerlendirmesini de paylaştı.
Açıklamada, "19 ve 20 Ağustos’ta meydana gelen ve moment tensör çözümü yapılabilen depremler, normal bileşenli oblik doğrultu atımlı odak mekanizmasına sahiptir. Kaynak mekanizmalarının birbirleriyle oldukça uyumlu olması, olayların benzer bir faylanma geometrisi içerisinde geliştiğini göstermektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kandilli: Mikrodeprem dizisi niteliğinde

Kandilli Rasathanesi, bölgedeki sismik hareketliliğin niteliğine ilişkin de değerlendirmede bulundu.
Açıklamada, "Mevcut aktivite, zamansal ve mekânsal olarak kümelenmiş bir mikrodeprem dizisi niteliğindedir. Bu tür küçük deprem kümeleri aktif tektonik bölgelerde zaman zaman gözlenebilmektedir" denildi.

Sismik aktivite 7/24 izleniyor

Kandilli, Adalar'ın güneyindeki sismik aktivitenin yakından takip edildiğini de bildirdi.
Açıklamada, "Bölgedeki sismik aktivite; depremlerin konum, derinlik, büyüklük ve kaynak mekanizması özellikleri açısından KRDAE Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTIM) tarafından 7/24 izlenmekte ve ayrıntılı olarak değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.
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