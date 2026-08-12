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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/israil-basini-centcom-komutani-cooper-gazzede-ateskes-icin-15-maddelik-plana-bagli-olduklarini-1107935429.html
İsrail basını: CENTCOM Komutanı Cooper, Gazze'de ateşkes için 15 maddelik plana bağlı olduklarını belirtti
İsrail basını: CENTCOM Komutanı Cooper, Gazze'de ateşkes için 15 maddelik plana bağlı olduklarını belirtti
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Brad Cooper'ın, Washington yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki ateşkese ilişkin 15 maddelik plana bağlı olduğunu... 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T09:35+0300
2026-08-12T09:35+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
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abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Cooper, ABD'nin İsrail'in Kiryat Gat kentinde Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi denetlemek amacıyla kurduğu Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Cooper'ın merkezde konuşlandırılan ABD askerleri ve çok uluslu güç temsilcileriyle bir araya geldiği belirtildi.Haberde, Cooper'ın merkezdeki temsilcilere, ABD'nin 15 maddelik ateşkes anlaşmasına bağlı olduğunu ve mutabakatlar doğrultusunda anlaşmanın uygulanması için çalışacağını söylediği öne sürüldü.Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü planıBirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Barış Kurulu'na yetki veren kararı, Gazze için "Uluslararası İstikrar Gücü" kurulmasını onaylamıştı.Uluslararası İstikrar Gücü'ne hangi ülkelerin asker sağlayacağına ilişkin farklı haberler yayımlanırken, Fas küçük bir birlik göndereceğini açıklamıştı. Ancak gücün yasal çerçevesi henüz netleşmedi ve birliklerin Gazze'de ne zaman konuşlanmaya başlayacağı belirsizliğini koruyor.Netanyahu 15 maddelik planı kabul etmediklerini açıklamıştıİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin 15 maddelik planı kabul etmediklerini belirtmişti.Netanyahu, Hamas tamamen silahsızlandırılmadan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini söylemişti.Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/netanyahu-acikladi-israil-trumpin-gazze-icin-15-maddelik-planini-reddetti-1107877382.html
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abd, gazze, i̇srail, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
abd, gazze, i̇srail, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

İsrail basını: CENTCOM Komutanı Cooper, Gazze'de ateşkes için 15 maddelik plana bağlı olduklarını belirtti

09:35 12.08.2026
© Fotoğraf : CENTCOMCENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper
CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
© Fotoğraf : CENTCOM
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Brad Cooper'ın, Washington yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki ateşkese ilişkin 15 maddelik plana bağlı olduğunu Uluslararası İstikrar Gücü temsilcilerine ilettiği öne sürüldü.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Cooper, ABD'nin İsrail'in Kiryat Gat kentinde Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi denetlemek amacıyla kurduğu Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Cooper'ın merkezde konuşlandırılan ABD askerleri ve çok uluslu güç temsilcileriyle bir araya geldiği belirtildi.
Haberde, Cooper'ın merkezdeki temsilcilere, ABD'nin 15 maddelik ateşkes anlaşmasına bağlı olduğunu ve mutabakatlar doğrultusunda anlaşmanın uygulanması için çalışacağını söylediği öne sürüldü.

Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü planı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Barış Kurulu'na yetki veren kararı, Gazze için "Uluslararası İstikrar Gücü" kurulmasını onaylamıştı.
Uluslararası İstikrar Gücü'ne hangi ülkelerin asker sağlayacağına ilişkin farklı haberler yayımlanırken, Fas küçük bir birlik göndereceğini açıklamıştı. Ancak gücün yasal çerçevesi henüz netleşmedi ve birliklerin Gazze'de ne zaman konuşlanmaya başlayacağı belirsizliğini koruyor.

Netanyahu 15 maddelik planı kabul etmediklerini açıklamıştı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin 15 maddelik planı kabul etmediklerini belirtmişti.
Netanyahu, Hamas tamamen silahsızlandırılmadan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini söylemişti.
Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti.
Benjamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2026
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Netanyahu açıkladı: İsrail, Trump'ın Gazze için 15 maddelik planını reddetti
9 Ağustos, 14:11
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