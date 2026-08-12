https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/israil-basini-centcom-komutani-cooper-gazzede-ateskes-icin-15-maddelik-plana-bagli-olduklarini-1107935429.html

İsrail basını: CENTCOM Komutanı Cooper, Gazze'de ateşkes için 15 maddelik plana bağlı olduklarını belirtti

İsrail basını: CENTCOM Komutanı Cooper, Gazze'de ateşkes için 15 maddelik plana bağlı olduklarını belirtti

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Brad Cooper'ın, Washington yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki ateşkese ilişkin 15 maddelik plana bağlı olduğunu... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T09:35+0300

2026-08-12T09:35+0300

2026-08-12T09:35+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

abd

gazze

i̇srail

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Cooper, ABD'nin İsrail'in Kiryat Gat kentinde Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi denetlemek amacıyla kurduğu Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Cooper'ın merkezde konuşlandırılan ABD askerleri ve çok uluslu güç temsilcileriyle bir araya geldiği belirtildi.Haberde, Cooper'ın merkezdeki temsilcilere, ABD'nin 15 maddelik ateşkes anlaşmasına bağlı olduğunu ve mutabakatlar doğrultusunda anlaşmanın uygulanması için çalışacağını söylediği öne sürüldü.Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü planıBirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Barış Kurulu'na yetki veren kararı, Gazze için "Uluslararası İstikrar Gücü" kurulmasını onaylamıştı.Uluslararası İstikrar Gücü'ne hangi ülkelerin asker sağlayacağına ilişkin farklı haberler yayımlanırken, Fas küçük bir birlik göndereceğini açıklamıştı. Ancak gücün yasal çerçevesi henüz netleşmedi ve birliklerin Gazze'de ne zaman konuşlanmaya başlayacağı belirsizliğini koruyor.Netanyahu 15 maddelik planı kabul etmediklerini açıklamıştıİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin 15 maddelik planı kabul etmediklerini belirtmişti.Netanyahu, Hamas tamamen silahsızlandırılmadan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini söylemişti.Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/netanyahu-acikladi-israil-trumpin-gazze-icin-15-maddelik-planini-reddetti-1107877382.html

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abd, gazze, i̇srail, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)