https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/israil-basini-centcom-komutani-cooper-gazzede-ateskes-icin-15-maddelik-plana-bagli-olduklarini-1107935429.html
İsrail basını: CENTCOM Komutanı Cooper, Gazze'de ateşkes için 15 maddelik plana bağlı olduklarını belirtti
İsrail basını: CENTCOM Komutanı Cooper, Gazze'de ateşkes için 15 maddelik plana bağlı olduklarını belirtti
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Brad Cooper'ın, Washington yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki ateşkese ilişkin 15 maddelik plana bağlı olduğunu... 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T09:35+0300
2026-08-12T09:35+0300
2026-08-12T09:35+0300
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abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Cooper, ABD'nin İsrail'in Kiryat Gat kentinde Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi denetlemek amacıyla kurduğu Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Cooper'ın merkezde konuşlandırılan ABD askerleri ve çok uluslu güç temsilcileriyle bir araya geldiği belirtildi.Haberde, Cooper'ın merkezdeki temsilcilere, ABD'nin 15 maddelik ateşkes anlaşmasına bağlı olduğunu ve mutabakatlar doğrultusunda anlaşmanın uygulanması için çalışacağını söylediği öne sürüldü.Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü planıBirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Barış Kurulu'na yetki veren kararı, Gazze için "Uluslararası İstikrar Gücü" kurulmasını onaylamıştı.Uluslararası İstikrar Gücü'ne hangi ülkelerin asker sağlayacağına ilişkin farklı haberler yayımlanırken, Fas küçük bir birlik göndereceğini açıklamıştı. Ancak gücün yasal çerçevesi henüz netleşmedi ve birliklerin Gazze'de ne zaman konuşlanmaya başlayacağı belirsizliğini koruyor.Netanyahu 15 maddelik planı kabul etmediklerini açıklamıştıİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin 15 maddelik planı kabul etmediklerini belirtmişti.Netanyahu, Hamas tamamen silahsızlandırılmadan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini söylemişti.Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/netanyahu-acikladi-israil-trumpin-gazze-icin-15-maddelik-planini-reddetti-1107877382.html
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abd, gazze, i̇srail, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
abd, gazze, i̇srail, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
İsrail basını: CENTCOM Komutanı Cooper, Gazze'de ateşkes için 15 maddelik plana bağlı olduklarını belirtti
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Brad Cooper'ın, Washington yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki ateşkese ilişkin 15 maddelik plana bağlı olduğunu Uluslararası İstikrar Gücü temsilcilerine ilettiği öne sürüldü.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Cooper, ABD'nin İsrail'in Kiryat Gat kentinde Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi denetlemek amacıyla kurduğu Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Cooper'ın merkezde konuşlandırılan ABD askerleri ve çok uluslu güç temsilcileriyle bir araya geldiği belirtildi.
Haberde, Cooper'ın merkezdeki temsilcilere, ABD'nin 15 maddelik ateşkes anlaşmasına bağlı olduğunu ve mutabakatlar doğrultusunda anlaşmanın uygulanması için çalışacağını söylediği öne sürüldü.
Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü planı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Barış Kurulu'na yetki veren kararı, Gazze için "Uluslararası İstikrar Gücü" kurulmasını onaylamıştı.
Uluslararası İstikrar Gücü'ne hangi ülkelerin asker sağlayacağına ilişkin farklı haberler yayımlanırken, Fas küçük bir birlik göndereceğini açıklamıştı. Ancak gücün yasal çerçevesi henüz netleşmedi ve birliklerin Gazze'de ne zaman konuşlanmaya başlayacağı belirsizliğini koruyor.
Netanyahu 15 maddelik planı kabul etmediklerini açıklamıştı
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin 15 maddelik planı kabul etmediklerini belirtmişti.
Netanyahu, Hamas tamamen silahsızlandırılmadan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini söylemişti.
Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti.