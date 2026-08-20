https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/iskele-kirildi-isciler-10uncu-katta-mahsur-kaldi-1108130745.html
İskele kırıldı, işçiler 10'uncu katta mahsur kaldı
İskele kırıldı, işçiler 10'uncu katta mahsur kaldı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bir inşaatın onuncu katındaki iskele kırıldı. Mahsur kalan 4 işçi itfaiye tarafından kurtarıldı. 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T17:30+0300
2026-08-20T17:30+0300
2026-08-20T17:30+0300
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inşaat
inşaat işçisi
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Kağıthane'de bir inşaatın onuncu katında iskelenin kırılması sonucu mahsur kalan 4 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.İşçiler kendilerini halatlarla binaya bağladılarİmrahor Caddesi'ndeki inşaatın onuncu katında, işçilerin üzerinde bulunduğu iskele henüz belirlenemeyen nedenle kırıldı. İskelenin kırılmasıyla burada çalışan 4 işçi, kendilerini binaya bağlı halatlarla güvene alarak yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İşçiler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden kurtarıldı.Öte yandan işçiler mahsur kaldıkları anı, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/unlu-is-insani-motosikletiyle-kaza-yapti-acil-ameliyata-alindi-1108114180.html
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i̇stanbul, inşaat, inşaat işçisi
i̇stanbul, inşaat, inşaat işçisi
İskele kırıldı, işçiler 10'uncu katta mahsur kaldı
İstanbul'da bir inşaatın onuncu katındaki iskele kırıldı. Mahsur kalan 4 işçi itfaiye tarafından kurtarıldı.
Kağıthane'de bir inşaatın onuncu katında iskelenin kırılması sonucu mahsur kalan 4 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İşçiler kendilerini halatlarla binaya bağladılar
İmrahor Caddesi'ndeki inşaatın onuncu katında, işçilerin üzerinde bulunduğu iskele henüz belirlenemeyen nedenle kırıldı. İskelenin kırılmasıyla burada çalışan 4 işçi, kendilerini binaya bağlı halatlarla güvene alarak yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İşçiler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden kurtarıldı.
Öte yandan işçiler mahsur kaldıkları anı, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.