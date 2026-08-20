İran'dan ABD'ye deniz ablukası uyarısı: 'Bölgesel sonuçları olur'
© AP Photo / Vahid Salemiİsrail karşıtı pankartın önünde toplanan İsrail karşıtı toplantıda dev bir İran bayrağı
© AP Photo / Vahid Salemi
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İran'a yönelik ekonomik baskının bölge genelinde karşılık bulacağı uyarısı yapan İranlı yetkili, komşu ülkelerin serbestçe ticaret yapmasına sessiz kalmayacaklarının altını çizdi.
Tahran'dan üst düzey bir güvenlik yetkilisi, ABD'nin deniz ablukasını saldırı eylemi olarak niteleyerek, ülkeye yönelik her türlü ekonomik baskının bölge genelinde karşılık bulacağı konusunda uyardı.
Sputnik'e konuşan üst düzey İranlı güvenlik yetkilisi, ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının ve ekonomik baskıların ülkenin altyapısına yönelik askeri bir saldırı olarak değerlendirileceğini belirtti.
"İran'a giren mallara herhangi bir kısıtlama getirilmesi veya ekonomik baskının artırılması, Tahran tarafından ülkenin altyapısına yönelik askeri bir saldırı olarak ele alınacaktır" diyen yetkili, bu tür adımların başta ABD'nin müttefikleri ile güvenlik ve ticaret ortakları olmak üzere tüm bölgede hissedilecek sert bir tepki doğuracağını vurguladı.
Sputnik'e konuşan üst düzey İranlı güvenlik yetkilisi, ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının ve ekonomik baskıların ülkenin altyapısına yönelik askeri bir saldırı olarak değerlendirileceğini belirtti.
"İran'a giren mallara herhangi bir kısıtlama getirilmesi veya ekonomik baskının artırılması, Tahran tarafından ülkenin altyapısına yönelik askeri bir saldırı olarak ele alınacaktır" diyen yetkili, bu tür adımların başta ABD'nin müttefikleri ile güvenlik ve ticaret ortakları olmak üzere tüm bölgede hissedilecek sert bir tepki doğuracağını vurguladı.
Komşu ülkelere ticaret tepkisi
İran'ın mevcut krizde sorumluluğu bulunan komşu ülkelerin serbestçe ticaret yapmasına sessiz kalmayacağını belirten yetkili, "İran halkı haksız yere baskı, yaptırımlar ve deniz ablukasına maruz kalırken, krizde payı olan bölge ülkelerinin petrol ve mal ticareti yapmaya devam ettiği bir senaryoyu Tahran asla hoş görmeyecektir" ifadelerini kullandı.