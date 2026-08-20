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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/irandan-abdye-deniz-ablukasi-uyarisi-bolgesel-sonuclari-olur-1108113589.html
İran'dan ABD'ye deniz ablukası uyarısı: 'Bölgesel sonuçları olur'
İran'dan ABD'ye deniz ablukası uyarısı: 'Bölgesel sonuçları olur'
Sputnik Türkiye
İran'a yönelik ekonomik baskının bölge genelinde karşılık bulacağı uyarısı yapan İranlı yetkili, komşu ülkelerin serbestçe ticaret yapmasına sessiz... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T09:56+0300
2026-08-20T09:56+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
tahran
i̇ran
sputnik
abluka
siyasi baskı
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Tahran'dan üst düzey bir güvenlik yetkilisi, ABD'nin deniz ablukasını saldırı eylemi olarak niteleyerek, ülkeye yönelik her türlü ekonomik baskının bölge genelinde karşılık bulacağı konusunda uyardı.Sputnik'e konuşan üst düzey İranlı güvenlik yetkilisi, ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının ve ekonomik baskıların ülkenin altyapısına yönelik askeri bir saldırı olarak değerlendirileceğini belirtti. "İran'a giren mallara herhangi bir kısıtlama getirilmesi veya ekonomik baskının artırılması, Tahran tarafından ülkenin altyapısına yönelik askeri bir saldırı olarak ele alınacaktır" diyen yetkili, bu tür adımların başta ABD'nin müttefikleri ile güvenlik ve ticaret ortakları olmak üzere tüm bölgede hissedilecek sert bir tepki doğuracağını vurguladı.Komşu ülkelere ticaret tepkisiİran'ın mevcut krizde sorumluluğu bulunan komşu ülkelerin serbestçe ticaret yapmasına sessiz kalmayacağını belirten yetkili, "İran halkı haksız yere baskı, yaptırımlar ve deniz ablukasına maruz kalırken, krizde payı olan bölge ülkelerinin petrol ve mal ticareti yapmaya devam ettiği bir senaryoyu Tahran asla hoş görmeyecektir" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/trump-irana-karsi-tarihin-en-agir-ekonomik-operasyonunu-baslatiyoruz-1108108999.html
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abd, tahran, i̇ran, sputnik, abluka, siyasi baskı
abd, tahran, i̇ran, sputnik, abluka, siyasi baskı

İran'dan ABD'ye deniz ablukası uyarısı: 'Bölgesel sonuçları olur'

09:56 20.08.2026
© AP Photo / Vahid Salemiİsrail karşıtı pankartın önünde toplanan İsrail karşıtı toplantıda dev bir İran bayrağı
İsrail karşıtı pankartın önünde toplanan İsrail karşıtı toplantıda dev bir İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
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İran'a yönelik ekonomik baskının bölge genelinde karşılık bulacağı uyarısı yapan İranlı yetkili, komşu ülkelerin serbestçe ticaret yapmasına sessiz kalmayacaklarının altını çizdi.
Tahran'dan üst düzey bir güvenlik yetkilisi, ABD'nin deniz ablukasını saldırı eylemi olarak niteleyerek, ülkeye yönelik her türlü ekonomik baskının bölge genelinde karşılık bulacağı konusunda uyardı.

Sputnik'e konuşan üst düzey İranlı güvenlik yetkilisi, ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının ve ekonomik baskıların ülkenin altyapısına yönelik askeri bir saldırı olarak değerlendirileceğini belirtti.

"İran'a giren mallara herhangi bir kısıtlama getirilmesi veya ekonomik baskının artırılması, Tahran tarafından ülkenin altyapısına yönelik askeri bir saldırı olarak ele alınacaktır" diyen yetkili, bu tür adımların başta ABD'nin müttefikleri ile güvenlik ve ticaret ortakları olmak üzere tüm bölgede hissedilecek sert bir tepki doğuracağını vurguladı.

Komşu ülkelere ticaret tepkisi

İran'ın mevcut krizde sorumluluğu bulunan komşu ülkelerin serbestçe ticaret yapmasına sessiz kalmayacağını belirten yetkili, "İran halkı haksız yere baskı, yaptırımlar ve deniz ablukasına maruz kalırken, krizde payı olan bölge ülkelerinin petrol ve mal ticareti yapmaya devam ettiği bir senaryoyu Tahran asla hoş görmeyecektir" ifadelerini kullandı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
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