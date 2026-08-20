https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/irandan-abdye-deniz-ablukasi-uyarisi-bolgesel-sonuclari-olur-1108113589.html

İran'dan ABD'ye deniz ablukası uyarısı: 'Bölgesel sonuçları olur'

İran'dan ABD'ye deniz ablukası uyarısı: 'Bölgesel sonuçları olur'

Sputnik Türkiye

İran'a yönelik ekonomik baskının bölge genelinde karşılık bulacağı uyarısı yapan İranlı yetkili, komşu ülkelerin serbestçe ticaret yapmasına sessiz... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T09:56+0300

2026-08-20T09:56+0300

2026-08-20T09:56+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

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i̇ran

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abluka

siyasi baskı

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Tahran'dan üst düzey bir güvenlik yetkilisi, ABD'nin deniz ablukasını saldırı eylemi olarak niteleyerek, ülkeye yönelik her türlü ekonomik baskının bölge genelinde karşılık bulacağı konusunda uyardı.Sputnik'e konuşan üst düzey İranlı güvenlik yetkilisi, ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının ve ekonomik baskıların ülkenin altyapısına yönelik askeri bir saldırı olarak değerlendirileceğini belirtti. "İran'a giren mallara herhangi bir kısıtlama getirilmesi veya ekonomik baskının artırılması, Tahran tarafından ülkenin altyapısına yönelik askeri bir saldırı olarak ele alınacaktır" diyen yetkili, bu tür adımların başta ABD'nin müttefikleri ile güvenlik ve ticaret ortakları olmak üzere tüm bölgede hissedilecek sert bir tepki doğuracağını vurguladı.Komşu ülkelere ticaret tepkisiİran'ın mevcut krizde sorumluluğu bulunan komşu ülkelerin serbestçe ticaret yapmasına sessiz kalmayacağını belirten yetkili, "İran halkı haksız yere baskı, yaptırımlar ve deniz ablukasına maruz kalırken, krizde payı olan bölge ülkelerinin petrol ve mal ticareti yapmaya devam ettiği bir senaryoyu Tahran asla hoş görmeyecektir" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/trump-irana-karsi-tarihin-en-agir-ekonomik-operasyonunu-baslatiyoruz-1108108999.html

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