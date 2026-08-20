https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/iran-savasinda-yaralanan-abd-askeri-sayisi-750yi-asti-1108110837.html
İran savaşında yaralanan ABD askeri sayısı 750'yi aştı
İran savaşında yaralanan ABD askeri sayısı 750'yi aştı
Sputnik Türkiye
Pentagon'un güncellediği savaş zayiatı verilerine göre, İran ile yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 18'e yükselirken, yaralanan personel... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T07:17+0300
2026-08-20T07:17+0300
2026-08-20T07:18+0300
dünya
donald trump
i̇ran
abd
washington
pentagon
savunma bakanlığı
haberler
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104142279_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_86ced9855aa4952164055078ad460267.jpg
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Washington ve Tahran arasındaki diplomasi yollarının tıkanmasıyla birlikte savaş zayiatı veritabanını güncelledi. Savunma Zayiat Analiz Sistemi (DCAS) kayıtlarına göre, 28 Şubat'ta başlayan askeri operasyonlar sürecinde yaralanan Amerikan askerlerinin sayısı 750 sınırını aşarak 757'ye yükseldi.Geçtiğimiz ay, 7 Temmuz'dan itibaren etkilenen personeli izlemek amacıyla "Denizaşırı Operasyonlar" başlığı altında yeni bir kategori oluşturan bakanlık, daha önce sistemden silinen 4 ölüm ve onlarca yaralanma kaydının "geçici veri kesintileri" nedeniyle yeniden eklendiğini duyurmuştu. Bu durum, Pentagon'un veri yönetiminde kamuoyundan eleştiri almasına yol açmıştı.Donald Trump'tan 'süreç i̇yi gidiyor' açıklamasıHürmüz Boğazı'ndaki gerilimin tırmandığı ve ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Kongre Savaş Yetkileri Yasası kapsamında Kongre'yi bilgilendirdiği süreçte diplomatik temaslar sekteye uğradı. Tüm bu gerilimlere rağmen Başkan Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin askıya alınmasına karşın sürecin "çok iyi" ilerlediğini savundu.İran ile yaşanan bu geniş kapsamlı çatışma evresi, iki ülke arasındaki askeri kayıpların artmasıyla birlikte uluslararası kamuoyunun ve Amerikan siyasetinin en önemli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/trump-irana-karsi-tarihin-en-agir-ekonomik-operasyonunu-baslatiyoruz-1108108999.html
i̇ran
abd
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104142279_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_c3178308c3ff5cf4cd55099be5b4cbc2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, i̇ran, abd, washington, pentagon, savunma bakanlığı, haberler, abd
donald trump, i̇ran, abd, washington, pentagon, savunma bakanlığı, haberler, abd
İran savaşında yaralanan ABD askeri sayısı 750'yi aştı
07:17 20.08.2026 (güncellendi: 07:18 20.08.2026)
Pentagon'un güncellediği savaş zayiatı verilerine göre, İran ile yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 18'e yükselirken, yaralanan personel sayısı 757'ye ulaştı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Washington ve Tahran arasındaki diplomasi yollarının tıkanmasıyla birlikte savaş zayiatı veritabanını güncelledi. Savunma Zayiat Analiz Sistemi (DCAS) kayıtlarına göre, 28 Şubat'ta başlayan askeri operasyonlar sürecinde yaralanan Amerikan askerlerinin sayısı 750 sınırını aşarak 757'ye yükseldi.
Geçtiğimiz ay, 7 Temmuz'dan itibaren etkilenen personeli izlemek amacıyla "Denizaşırı Operasyonlar" başlığı altında yeni bir kategori oluşturan bakanlık, daha önce sistemden silinen 4 ölüm ve onlarca yaralanma kaydının "geçici veri kesintileri" nedeniyle yeniden eklendiğini duyurmuştu. Bu durum, Pentagon'un
veri yönetiminde kamuoyundan eleştiri almasına yol açmıştı.
Donald Trump'tan 'süreç i̇yi gidiyor' açıklaması
Hürmüz Boğazı'ndaki
gerilimin tırmandığı ve ABD Başkanı Donald Trump
yönetiminin Kongre Savaş Yetkileri Yasası kapsamında Kongre'yi
bilgilendirdiği süreçte diplomatik temaslar sekteye uğradı. Tüm bu gerilimlere rağmen Başkan Trump, İran
ile yürütülen müzakerelerin askıya alınmasına karşın sürecin "çok iyi" ilerlediğini savundu.
İran ile yaşanan bu geniş kapsamlı çatışma evresi, iki ülke arasındaki askeri kayıpların artmasıyla birlikte uluslararası kamuoyunun ve Amerikan siyasetinin en önemli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor.