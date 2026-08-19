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Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında soruşturma başlatıldı
Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında, partisinin Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklı saldırıda yaralanmasının ardından yaptığı... 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T21:39+0300
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melih meriç
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bıçaklı saldırı
bıçaklı saldırgan
yeni parti
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Milletvekili Melih Meriç'in dün eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklanmasının ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne gelen Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen'in açıklamalarını incelemeye aldı.Başsavcılık, Güngen'in saldırının Yeni Parti'ye yönelik olduğu yönündeki ifadelerini kamuoyunu yanıltıcı nitelikte değerlendirerek resen soruşturma başlattı.'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Güngen'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/yeni-parti-milletvekili-melih-meric-bicakli-saldiriya-ugradi-1108086035.html
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türkiye, melih meriç, bıçaklı kavga, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, yeni parti
türkiye, melih meriç, bıçaklı kavga, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, yeni parti

Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında soruşturma başlatıldı

21:39 19.08.2026
© Fotoğraf : Erhan Deniz Güngen sosyal medyaYeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen
Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
© Fotoğraf : Erhan Deniz Güngen sosyal medya
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Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında, partisinin Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklı saldırıda yaralanmasının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Milletvekili Melih Meriç'in dün eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklanmasının ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne gelen Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen'in açıklamalarını incelemeye aldı.
Başsavcılık, Güngen'in saldırının Yeni Parti'ye yönelik olduğu yönündeki ifadelerini kamuoyunu yanıltıcı nitelikte değerlendirerek resen soruşturma başlattı.
'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Güngen'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
Melih Meriç - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
TÜRKİYE
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğradı
Dün, 19:36
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