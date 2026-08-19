https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/yeni-parti-gaziantep-il-baskani-erhan-deniz-gungen-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1108107200.html
Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında soruşturma başlatıldı
Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında, partisinin Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklı saldırıda yaralanmasının ardından yaptığı... 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T21:39+0300
2026-08-19T21:39+0300
2026-08-19T21:39+0300
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bıçaklı kavga
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bıçaklı saldırgan
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Milletvekili Melih Meriç'in dün eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklanmasının ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne gelen Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen'in açıklamalarını incelemeye aldı.Başsavcılık, Güngen'in saldırının Yeni Parti'ye yönelik olduğu yönündeki ifadelerini kamuoyunu yanıltıcı nitelikte değerlendirerek resen soruşturma başlattı.'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Güngen'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/yeni-parti-milletvekili-melih-meric-bicakli-saldiriya-ugradi-1108086035.html
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türkiye, melih meriç, bıçaklı kavga, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, yeni parti
türkiye, melih meriç, bıçaklı kavga, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, yeni parti
Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında soruşturma başlatıldı
Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında, partisinin Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklı saldırıda yaralanmasının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Milletvekili Melih Meriç'in dün eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklanmasının ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne gelen Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen'in açıklamalarını incelemeye aldı.
Başsavcılık, Güngen'in saldırının Yeni Parti'ye yönelik olduğu yönündeki ifadelerini kamuoyunu yanıltıcı nitelikte değerlendirerek resen soruşturma başlattı.
'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Güngen'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi.