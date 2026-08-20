https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/hatayda-silahli-cetelere-safak-baskini-16-gozalti-1108111289.html

Hatay'da silahlı çetelere şafak baskını: 16 gözaltı

Hatay'da silahlı çetelere şafak baskını: 16 gözaltı

Sputnik Türkiye

Hatay Reyhanlı'da 30 ayrı suça karışan ve 617 adli kaydı bulunan iki hasım silahlı suç örgütüne yönelik saat 05.00'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T07:41+0300

2026-08-20T07:41+0300

2026-08-20T07:41+0300

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organize suç örgütü

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde silahlı suç örgütü yapılanması içerisinde hareket ettikleri belirlenen iki husumetli gruba yönelik geniş kapsamlı güvenlik operasyonu gerçekleştirildi. Aile bireyleri ve gençlerden oluşan çevreleriyle suç ağı kuran şüphelilerin; kasten öldürme, silahla yaralama, mala zarar verme, tehdit ve genel güvenliği tehlikeye sokma başta olmak üzere 30 ayrı suç eylemine karıştıkları tespit edildi.Emniyet birimlerinin yaptığı detaylı incelemelerde, örgüt üyelerinin sosyal medya platformları üzerinden hem birbirlerine hem de bölge halkına yönelik tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı belirlendi. Şüphelilerin halk üzerinde korku yaratmak amacıyla silah ve iş yeri kurşunlama görüntülerini sosyal medyada alenen yayınladıkları ve aktif şüphelilerin toplamda 617 adli sicil kaydı olduğu kayıtlara geçti.Şafak baskını: "Çapınler" ve "Sasunlu" gruplarına darbeGüvenlik güçleri tarafından kimlik ve adres tespitleri tamamlanan 25 şüphelinin yakalanması amacıyla dün sabah saat 05.00'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 'Çapınler' grubundan 5, 'Sasunlu' grubundan ise 11 olmak üzere toplam 16 şüpheli gözaltına alındı.Emniyete götürülen zanlıların sorgu işlemleri sürerken, firari durumdaki diğer 9 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/istanbul-gece-boyunca-sallanmaya-devam-etti-pes-pese-yasanan-depremler-sonrasi-hangi-uzman-ne-dedi-1108110080.html

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