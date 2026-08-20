https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/hakan-fidan-misirli-ve-suudi-mevkidaslariyla-gorustu-gazze-suriye-ve-hurmuz-bogazi-gundemde-1108129423.html
Hakan Fidan, Mısırlı ve Suudi mevkidaşlarıyla görüştü: Gazze, Suriye ve Hürmüz Boğazı gündemde
Hakan Fidan, Mısırlı ve Suudi mevkidaşlarıyla görüştü: Gazze, Suriye ve Hürmüz Boğazı gündemde
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmeleri... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T16:09+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki son gelişmelere ilişkin diplomatik temasları kapsamında Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmelerde Gazze barış planının uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkların ve atılabilecek adımların değerlendirildiğini belirtti.Fidan, değerli çalışma arkadaşlarıyla birlikte Suriye'deki son gelişmelerin de ele alındığını aktararak, Suriye'de huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik güçlü desteğin bir kez daha vurgulandığını ifade etti.Hürmüz Boğazı'ndaki durum da görüşüldüGörüşmelerde ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki durum ve ihtilafa taraf ülkeler arasında devam eden müzakerelerde gelinen son noktanın değerlendirildiği bildirildi.Fidan, paylaşımında Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan'ı "bölgemizde barış ve refah isteyen üç kardeş ülke" olarak nitelendirerek, üç ülkenin işbirliği ve eşgüdümünü her alanda güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/turkiye-misir-ve-katardan-israilin-gazzedeki-saldirilarina-kinama-1108128849.html
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türkiye, hakan fidan, suriye, hürmüz boğazı, gazze
türkiye, hakan fidan, suriye, hürmüz boğazı, gazze
Hakan Fidan, Mısırlı ve Suudi mevkidaşlarıyla görüştü: Gazze, Suriye ve Hürmüz Boğazı gündemde
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Gazze barış planının uygulanmasındaki aksaklıklar, Suriye'deki son gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'ndaki durum ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki son gelişmelere ilişkin diplomatik temasları kapsamında Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmelerde Gazze barış planının uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkların ve atılabilecek adımların değerlendirildiğini belirtti.
Fidan, değerli çalışma arkadaşlarıyla birlikte Suriye'deki son gelişmelerin de ele alındığını aktararak, Suriye'de huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik güçlü desteğin bir kez daha vurgulandığını ifade etti.
Hürmüz Boğazı'ndaki durum da görüşüldü
Görüşmelerde ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki durum ve ihtilafa taraf ülkeler arasında devam eden müzakerelerde gelinen son noktanın değerlendirildiği bildirildi.
Fidan, paylaşımında Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan'ı "bölgemizde barış ve refah isteyen üç kardeş ülke" olarak nitelendirerek, üç ülkenin işbirliği ve eşgüdümünü her alanda güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.