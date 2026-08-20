https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/hakan-fidan-misirli-ve-suudi-mevkidaslariyla-gorustu-gazze-suriye-ve-hurmuz-bogazi-gundemde-1108129423.html

Hakan Fidan, Mısırlı ve Suudi mevkidaşlarıyla görüştü: Gazze, Suriye ve Hürmüz Boğazı gündemde

Hakan Fidan, Mısırlı ve Suudi mevkidaşlarıyla görüştü: Gazze, Suriye ve Hürmüz Boğazı gündemde

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmeleri... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T16:09+0300

2026-08-20T16:09+0300

2026-08-20T16:09+0300

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hürmüz boğazı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki son gelişmelere ilişkin diplomatik temasları kapsamında Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmelerde Gazze barış planının uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkların ve atılabilecek adımların değerlendirildiğini belirtti.Fidan, değerli çalışma arkadaşlarıyla birlikte Suriye'deki son gelişmelerin de ele alındığını aktararak, Suriye'de huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik güçlü desteğin bir kez daha vurgulandığını ifade etti.Hürmüz Boğazı'ndaki durum da görüşüldüGörüşmelerde ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki durum ve ihtilafa taraf ülkeler arasında devam eden müzakerelerde gelinen son noktanın değerlendirildiği bildirildi.Fidan, paylaşımında Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan'ı "bölgemizde barış ve refah isteyen üç kardeş ülke" olarak nitelendirerek, üç ülkenin işbirliği ve eşgüdümünü her alanda güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/turkiye-misir-ve-katardan-israilin-gazzedeki-saldirilarina-kinama-1108128849.html

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