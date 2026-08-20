https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/haftanin-hakemleri-belli-oldu-hangi-isimler-duduk-calacak-1108126349.html
Haftanın hakemleri belli oldu: Hangi isimler düdük çalacak?
Haftanın hakemleri belli oldu: Hangi isimler düdük çalacak?
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T15:01+0300
2026-08-20T15:01+0300
2026-08-20T15:07+0300
spor
hakem
trendyol süper lig
trendyol
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Trendyol Süper Lig'de 2. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde, 2. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:Yarın:21.30 Erzurumspor FK-Galatasaray: Çağdaş Altay22 Ağustos Cumartesi:19.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor: Ömer Faruk Turtay19.00 Arca Çorum FK-Kasımpaşa: Fatih Tokail21.30 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan23 Ağustos Pazar:19.00 Trabzonspor-İstanbul Başakşehir: Ali Şansalan19.00 Eyüpspor-Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe21.30 Göztepe-Gençlerbirliği: Batuhan Kolak24 Ağustos Pazartesi:21.30 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/super-lig-yeni-uygulamalarla-basliyor-10-saniye-kurali-devreye-girecek-1108004283.html
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hakem, trendyol süper lig, trendyol
hakem, trendyol süper lig, trendyol
Haftanın hakemleri belli oldu: Hangi isimler düdük çalacak?
15:01 20.08.2026 (güncellendi: 15:07 20.08.2026)
Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 2. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde, 2. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:
21.30 Erzurumspor FK-Galatasaray: Çağdaş Altay
19.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor: Ömer Faruk Turtay
19.00 Arca Çorum FK-Kasımpaşa: Fatih Tokail
21.30 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Trabzonspor-İstanbul Başakşehir: Ali Şansalan
19.00 Eyüpspor-Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses
21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe
21.30 Göztepe-Gençlerbirliği: Batuhan Kolak
21.30 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk