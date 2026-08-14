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Süper Lig yeni uygulamalarla başlıyor: 10 saniye kuralı devreye girecek
Süper Lig yeni uygulamalarla başlıyor: 10 saniye kuralı devreye girecek
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Süper Lig'de 69. sezonunda bu yıl yeni kurallar uygulanacak. 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T12:09+0300
2026-08-14T12:09+0300
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunda yeni kuralları hayata geçiriyor. Dünya Kupası'nda da uygulanan ve beğenilen kuralların çoğu Süper Lig'de de uygulanacak.Süper Lig'de yeni kurallarDeğişiklik işaretinden sonra futbolcu 10 saniyede sahayı terk etmezse, diğer futbolcu 1 dakika bekleyip oyuna girecek. Sakatlığı nedeniyle oyunu durduran futbolcu, oyun yeniden başladıktan sonra 1 dakika kenarda bekleyecek.Kale vuruşu 5 saniyede kullanılmazsa rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek.Taç atışı geciktirilirse, atış rakip takıma geçecek.Merkez Hakem Kurulu daha önce yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/super-lig-heyecani-basliyor-ilk-duduk-rams-parkta-haftanin-programi-nasil-1108000066.html
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süper lig, dünya kupası, uefa
süper lig, dünya kupası, uefa

Süper Lig yeni uygulamalarla başlıyor: 10 saniye kuralı devreye girecek

12:09 14.08.2026
© Ağıt Erdi UlukayaFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
© Ağıt Erdi Ulukaya
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Süper Lig'de 69. sezonunda bu yıl yeni kurallar uygulanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunda yeni kuralları hayata geçiriyor. Dünya Kupası'nda da uygulanan ve beğenilen kuralların çoğu Süper Lig'de de uygulanacak.

Süper Lig'de yeni kurallar

Değişiklik işaretinden sonra futbolcu 10 saniyede sahayı terk etmezse, diğer futbolcu 1 dakika bekleyip oyuna girecek. Sakatlığı nedeniyle oyunu durduran futbolcu, oyun yeniden başladıktan sonra 1 dakika kenarda bekleyecek.
Kale vuruşu 5 saniyede kullanılmazsa rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek.
Taç atışı geciktirilirse, atış rakip takıma geçecek.
Merkez Hakem Kurulu daha önce yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:
“2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanmaya başlanan yeni oyun kurallarına ilişkin uygulama esasları, UEFA tarafından üye federasyonlara ve uluslararası görev alacak hakemlere resmi olarak iletilmiştir. Merkez Hakem Kurulu olarak, Avrupa'daki diğer ulusal federasyonlarla uyumlu şekilde, 2026 - 2027 sezonu öncesinde yeni oyun kurallarının doğru ve ortak bir anlayışla uygulanmasını sağlamak amacıyla kapsamlı bir eğitim ve bilgilendirme süreci planlanmıştır."
Süper Lig - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
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