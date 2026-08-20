https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/gronlandda-eriyen-buzullar-balinalar-icin-yeni-yasam-alanlari-olusturuyor-1108126156.html

Grönland'da eriyen buzullar balinalar için yeni yaşam alanları oluşturuyor

Grönland'da eriyen buzullar balinalar için yeni yaşam alanları oluşturuyor

Sputnik Türkiye

Grönland'da iklim değişikliğiyle denizlerin ısınması ve buz örtüsünün azalmasının, daha önce bölgeye nadiren ulaşabilen büyük balina türlerine yeni yaşam... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T13:48+0300

2026-08-20T13:48+0300

2026-08-20T13:48+0300

yaşam

grönland

balina

ekosistem

buzul

erime

buzulların erimesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/04/1100735447_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_058b2a8d1d4dac44196f3264927c7592.jpg

Uluslararası araştırma ekibi, Grönland'da son 20 yılda deniz sıcaklığı ve buzul koşullarında yaşanan değişimleri inceledi.İncelemeler sonucunda bilim insanları, geçmişte yoğun buz örtüsü nedeniyle Grönland'ın doğu sularına erişimi sınırlı olan kambur, oluklu ve mink balinalarının, su sıcaklıklarının yükselmesi ve buzulların erimesiyle bölgede daha sık görüldüğünü tespit etti.Bölgenin söz konusu balina türleri için yeni yaşam alanlarına dönüştüğünü belirten araştırmacılar, balinaların bu sularda yoğun şekilde beslenmeye başlamasının Grönland'daki deniz ekosisteminde yaşanan büyük çaplı dönüşümün göstergelerinden biri olduğunu aktardı.Isınan denizler ekosistemi değiştiriyorBilim insanları, iklim değişikliğinin etkisiyle yaşanan çevresel değişimlerin, Grönland'daki deniz ekosistemini hızla dönüştürdüğünü, besin zinciri ile avcı-av ilişkilerini önemli ölçüde değiştirdiğini kaydetti.Araştırmacılar, balinaların beslendiği balık türlerinin de Grönland'ın doğu kıyılarına doğru yayıldığını, böylece bölgede yeni besin kaynaklarının ortaya çıktığını belirledi.Çalışmanın başyazarı Grönland Doğal Kaynaklar Enstitüsünden Prof. Mads Peter Heide-Jorgensen, söz konusu balina türlerinin bölgede daha sık görülmesini 'büyük bir ekolojik değişim' olarak nitelendirdi.Söz konusu balina türlerinin değişen koşullara uyum sağladığını ifade eden Heide-Jorgensen, aynı durumun tüm Arktik canlıları için geçerli olmadığını vurguladı.Heide-Jorgensen, "İklim değişikliği bazı türler için yeni fırsatlar yaratırken diğerlerinin yaşam alanlarını kaybetmesine neden olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.Araştırmanın sonuçları, 'Frontiers in Marine Science' dergisinde yayımlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/nemruttaki-dev-heykeller-nanoteknoloji-ile-korunacak-tum-catlaklar-kirec-baglayicili-harclarla-1108122953.html

grönland

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

grönland, balina, ekosistem, buzul, erime, buzulların erimesi