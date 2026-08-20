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Fenerbahçe'den Arda Güler açıklaması
Fenerbahçe'den Arda Güler açıklaması
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Fenerbahçe, basında Arda Güler'in sonraki satıştan payıyla ilgili çıkan iddiaları yalanladı. 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T15:35+0300
2026-08-20T16:17+0300
spor
arda güler
fenerbahçe
satış
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Fenerbahçe Kulübü, Arda Güler'in sonraki satışından pay maddesiyle ilgili basında çıkan iddialar üzerine açıklama yayımladı.Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şöyle denildi:
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arda güler, fenerbahçe, satış
arda güler, fenerbahçe, satış

Fenerbahçe'den Arda Güler açıklaması

15:35 20.08.2026 (güncellendi: 16:17 20.08.2026)
© AA / Halil SağırkayaReal Madrid oyuncusu Arda Güler
Real Madrid oyuncusu Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© AA / Halil Sağırkaya
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Fenerbahçe, basında Arda Güler'in sonraki satıştan payıyla ilgili çıkan iddiaları yalanladı.
Fenerbahçe Kulübü, Arda Güler'in sonraki satışından pay maddesiyle ilgili basında çıkan iddialar üzerine açıklama yayımladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kamuoyu BilgilendirmeKamuoyunda yeterli bilgiye sahip olmadan yapılan bazı yayınların yanlış bir algıya neden olduğunu görüyoruz.Ahmet Selim Kul tarafından dile getirilen ve Arda Güler’in olası transferinden Fenerbahçe’nin elde edeceği %20’lik payın azami 1,5 milyon Euro ile sınırlı olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Geçmiş dönemde ilgili yönetim kurulu tarafından yapılan anlaşma kapsamında, olası bir transfer durumunda %20 satış payı söz konusudur ve herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır. Aynı zamanda halka açık bir şirket olan Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin ekonomik hakları ve mali menfaatleri konusunda spekülasyonla değil, belge ve gerçeklerle konuşulması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Sermaye piyasalarını ve yatırımcılarımızı yanıltabilecek nitelikte, gerçeğe aykırı ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin kamuoyuna servis edilmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu nitelikteki dezenformasyonların tekrarı halinde, kulübümüzün ve şirketimizin haklarını korumak amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

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