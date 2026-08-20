https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/bebek-biskuvisine-yeni-standart-geliyor-sekerli-ve-az-sekerli-olarak-ayrilacak-1108125454.html

Bebek bisküvisine yeni standart geliyor: 'Şekerli' ve 'az şekerli' olarak ayrılacak

Bebek bisküvisine yeni standart geliyor: 'Şekerli' ve 'az şekerli' olarak ayrılacak

Sputnik Türkiye

TSE’nin hazırladığı bebek bisküvisi standardı taslağı, şeker ve tuz miktarından ağır metallere, ambalajdan etikete kadar yeni kriterler getiriyor. Bebek... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T13:34+0300

2026-08-20T13:34+0300

2026-08-20T13:34+0300

türki̇ye

bisküvi

türk standartları enstitüsü (tse)

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Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan yeni “bebek bisküvisi” standardı taslağı ile bebeklere yönelik üretilen bisküviler için kapsamlı kriterler belirlendi. Türkiye gazetesinin aktardığına göre, taslakta şeker ve tuz miktarından ağır metal oranlarına, mikrobiyolojik kriterlerden ambalaj ve etiketlemeye kadar birçok başlık yer aldı.Taslağa göre bebek bisküvileri, içerdikleri şeker miktarına göre “şekerli” ve “az şekerli” olmak üzere iki tipe ayrılacak. Ürünlerin açık veya ambalajsız şekilde satışına ise izin verilmeyecek.Bebek bisküvileri şeker miktarına göre ayrılacakYeni standart taslağına göre ürünler, şeker miktarı bakımından “şekerli” ve “az şekerli” olarak sınıflandırılacak.Bebek bisküvileri, çeşni maddesi içerip içermediğine göre ayrıca sade ve çeşnili olarak da ayrılacak.Ürünlerdeki tuz oranı yüzde 1’i geçemeyecek.Kurşun ve arsenik için sınır getiriliyorTaslak kapsamında bebek bisküvilerinde bulunabilecek ağır metallere ilişkin de sınırlar belirlendi.Buna göre kurşun miktarı en fazla 0,3 miligram/kilogram, arsenik miktarı ise en fazla 0,2 miligram/kilogram olabilecek.Bisküvilerde salmonella ve listeria gibi mikroorganizmalar açısından da kontrol kriterleri uygulanacak.Bu maddelerin tespiti laboratuvar ortamında gerçekleştirilecek. Laboratuvar testlerinin belirlenen kriterlere uymaması durumunda ilgili ürün standarda aykırı kabul edilecek.Vitamin ve mineraller için kriterler belirlendiTaslakta bebek bisküvilerine eklenebilecek vitamin ve mineraller için de ayrıntılı kriterlere yer verildi.A, D, E, K ve C vitaminleri, B grubu vitaminleri ve folik asidin yanı sıra kalsiyum, demir, çinko, iyot, magnezyum ve mangan gibi mineraller için belirli miktarlar ve sınırlar bulunuyor.Bebek bisküvileri açıkta satılamayacakYeni standart taslağının bir diğer düzenlemesi ise ambalajlama ve satış koşullarına ilişkin oldu.Bebek bisküvileri ambalajlı olarak satılacak, ürünlerin açık veya ambalajsız şekilde satışına izin verilmeyecek.Ambalajların ürünü kırılmadan koruması, yağ emmemesi ve rutubet çekmemesi gerekecek. Ambalajların ayrıca temiz ve kuru olması ve ürünü dış etkenlerden koruması zorunlu olacak.Ambalajlarda iki ifadeye yer verilmesi öngörülüyorTaslakta bebek bisküvisi ambalajları için etiketleme kriterleri de bulunuyor. Ambalajlarda; “4 aydan küçük bebeklere tavsiye edilmez” ve “Anne sütü bebekler için en uygun besindir” ifadelerinin bulunması öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/marmarada-pes-pese-depremler-prof-dr-bektastan-canli-yayinda-adalar-fayi-uyarisi-istanbulu-tehdit-1108121461.html

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bisküvi, türk standartları enstitüsü (tse)