https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/donald-trump-kim-jong-un-ile-bu-yil-gorusmeyi-planliyorum-1108111591.html
Donald Trump: Kim Jong-un ile bu yıl görüşmeyi planlıyorum
Donald Trump: Kim Jong-un ile bu yıl görüşmeyi planlıyorum
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bu yıl içinde yüz yüze görüşmeyi planladığını duyurarak iki ülke arasındaki diplomatik temasların... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T07:49+0300
2026-08-20T07:49+0300
2026-08-20T07:49+0300
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asya
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kim jong-un
kim jong-un
kuzey kore lideri kim jong un
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ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda Asya diplomasisine dair kritik mesajlar verdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bu yılın ilerleyen dönemlerinde bir araya gelmeyi hedeflediğini belirterek iki lider arasındaki diyaloğun sürdüğünü ifade etti.Görüşmenin kesinleşmiş tarihi ve yeri konusunda henüz somut bir takvim paylaşmayan ABD Başkanı, son dönemde mektuplaşıp mektuplaşmadıklarına dair ayrıntı vermekten kaçındı. Geçtiğimiz yıl Trump’ın Asya ziyareti sırasında gündeme gelen zirve planı, lojistik hazırlıklardaki yetersizlikler sebebiyle hayata geçirilememişti.Kasım ayındaki Asya zirvesi kritik fırsatGörüşme hazırlıklarına ilişkin kulisler hareketlenirken, Beyaz Saray yetkilileri kasım ayında Asya kıtasında düzenlenecek uluslararası liderler zirvesinin iki ülke arasında doğrudan diplomasiyi yeniden başlatmak için önemli bir zemin sunabileceğini belirtiyor.Trump’ın son dönemde ABD ve Güney Kore ortak askeri tatbikatlarının süresini kısaltması ve 2019 yılında Koreler arası silahsızlandırılmış bölgede (DMZ) gerçekleşen tarihi görüşmeye ait bir fotoğrafı yeniden paylaşması, diplomatik yumuşama hamlesi olarak yorumlandı.Nükleer silah i̇ddiası ve kişisel diplomasi vurgusuKuzey Kore'nin nükleer kapasitesine de değinen Trump, Pyongyang yönetiminin elinde 57 nükleer silah bulunduğunu iddia ederek kendisinden önceki yönetimleri gerekli önlemleri almamakla suçladı. Kendi döneminde herhangi bir nükleer tehdit yaşanmayacağını savunan Trump, Kim Jong-un ile kurduğu ikili ilişkilerin bölgedeki gerilimi kontrol altında tutmaya yeteceğini öne sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/trump-irana-karsi-tarihin-en-agir-ekonomik-operasyonunu-baslatiyoruz-1108108999.html
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asya, donald trump, pyongyang, abd, i̇şçi partisi (kuzey kore), kim jong-un, kim jong-un, kuzey kore lideri kim jong un
asya, donald trump, pyongyang, abd, i̇şçi partisi (kuzey kore), kim jong-un, kim jong-un, kuzey kore lideri kim jong un
Donald Trump: Kim Jong-un ile bu yıl görüşmeyi planlıyorum
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bu yıl içinde yüz yüze görüşmeyi planladığını duyurarak iki ülke arasındaki diplomatik temasların yeniden başlayabileceğinin sinyalini verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda Asya diplomasisine dair kritik mesajlar verdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bu yılın ilerleyen dönemlerinde bir araya gelmeyi hedeflediğini belirterek iki lider arasındaki diyaloğun sürdüğünü ifade etti.
Görüşmenin kesinleşmiş tarihi ve yeri konusunda henüz somut bir takvim paylaşmayan ABD Başkanı, son dönemde mektuplaşıp mektuplaşmadıklarına dair ayrıntı vermekten kaçındı. Geçtiğimiz yıl Trump’ın Asya ziyareti sırasında gündeme gelen zirve planı, lojistik hazırlıklardaki yetersizlikler sebebiyle hayata geçirilememişti.
Kasım ayındaki Asya zirvesi kritik fırsat
Görüşme hazırlıklarına ilişkin kulisler hareketlenirken, Beyaz Saray yetkilileri kasım ayında Asya kıtasında düzenlenecek uluslararası liderler zirvesinin iki ülke arasında doğrudan diplomasiyi yeniden başlatmak için önemli bir zemin sunabileceğini belirtiyor.
Trump’ın son dönemde ABD ve Güney Kore ortak askeri tatbikatlarının
süresini kısaltması ve 2019 yılında Koreler arası silahsızlandırılmış bölgede (DMZ
) gerçekleşen tarihi görüşmeye ait bir fotoğrafı yeniden paylaşması, diplomatik yumuşama hamlesi olarak yorumlandı.
Nükleer silah i̇ddiası ve kişisel diplomasi vurgusu
Kuzey Kore'nin
nükleer kapasitesine de değinen Trump, Pyongyang
yönetiminin elinde 57 nükleer silah
bulunduğunu iddia ederek kendisinden önceki yönetimleri gerekli önlemleri almamakla suçladı. Kendi döneminde herhangi bir nükleer tehdit yaşanmayacağını savunan Trump, Kim Jong-un ile kurduğu ikili ilişkilerin bölgedeki gerilimi kontrol altında tutmaya yeteceğini öne sürdü.