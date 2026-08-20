https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/cumhurbaskani-erdogan-insan-kaynagi-hamlesi-baslatiyoruz-1108132424.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan kaynağı hamlesi başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan kaynağı hamlesi başlatıyoruz

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bilim ve teknoloji alanında yeni bir insan kaynağı programı başlatılacağını açıkladı. Program kapsamında yapay zekâ, siber... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T18:26+0300

2026-08-20T18:26+0300

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askeri teknoloji

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zekâ, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezî sınavla seçecek, 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz. 5 yılın sonunda ise yaklaşık 3 bin genç araştırmacıyı ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandıracağız'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/cumhurbaskani-erdogan-tugva-bu-seneki-yaz-okullarinda-700-binden-fazla-katilimci-sayisina-ulasarak-1107697861.html

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