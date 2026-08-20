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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan kaynağı hamlesi başlatıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan kaynağı hamlesi başlatıyoruz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bilim ve teknoloji alanında yeni bir insan kaynağı programı başlatılacağını açıkladı. Program kapsamında yapay zekâ, siber... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zekâ, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezî sınavla seçecek, 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz. 5 yılın sonunda ise yaklaşık 3 bin genç araştırmacıyı ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandıracağız'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/cumhurbaskani-erdogan-tugva-bu-seneki-yaz-okullarinda-700-binden-fazla-katilimci-sayisina-ulasarak-1107697861.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, teknoloji, ileri teknoloji, askeri teknoloji
recep tayyip erdoğan, ak parti, teknoloji, ileri teknoloji, askeri teknoloji

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan kaynağı hamlesi başlatıyoruz

18:26 20.08.2026 (güncellendi: 18:38 20.08.2026)
© AA / Mehmet Ali ÖzcanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© AA / Mehmet Ali Özcan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bilim ve teknoloji alanında yeni bir insan kaynağı programı başlatılacağını açıkladı. Program kapsamında yapay zekâ, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi alanlarda 550 doktora öğrencisi seçilecek ve 5 yılda yaklaşık 3 bin genç araştırmacının yetiştirilmesi hedeflenecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zekâ, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezî sınavla seçecek, 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz. 5 yılın sonunda ise yaklaşık 3 bin genç araştırmacıyı ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandıracağız'' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına alet edemezler
31 Temmuz, 20:04
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