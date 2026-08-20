https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/cumhurbaskani-erdogan-insan-kaynagi-hamlesi-baslatiyoruz-1108132424.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan kaynağı hamlesi başlatıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan kaynağı hamlesi başlatıyoruz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bilim ve teknoloji alanında yeni bir insan kaynağı programı başlatılacağını açıkladı. Program kapsamında yapay zekâ, siber... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
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2026-08-20T18:26+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zekâ, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezî sınavla seçecek, 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz. 5 yılın sonunda ise yaklaşık 3 bin genç araştırmacıyı ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandıracağız'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/cumhurbaskani-erdogan-tugva-bu-seneki-yaz-okullarinda-700-binden-fazla-katilimci-sayisina-ulasarak-1107697861.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, teknoloji, ileri teknoloji, askeri teknoloji
recep tayyip erdoğan, ak parti, teknoloji, ileri teknoloji, askeri teknoloji
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan kaynağı hamlesi başlatıyoruz
18:26 20.08.2026 (güncellendi: 18:38 20.08.2026)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bilim ve teknoloji alanında yeni bir insan kaynağı programı başlatılacağını açıkladı. Program kapsamında yapay zekâ, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi alanlarda 550 doktora öğrencisi seçilecek ve 5 yılda yaklaşık 3 bin genç araştırmacının yetiştirilmesi hedeflenecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zekâ, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezî sınavla seçecek, 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz. 5 yılın sonunda ise yaklaşık 3 bin genç araştırmacıyı ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandıracağız'' dedi.