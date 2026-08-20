Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/cin-2-ulkeye-daha-vizesiz-transit-gecis-icin-onay-verdi-toplam-57-ulke-faydalanabiliyor-1108109288.html
Çin 2 ülkeye daha vizesiz transit geçiş için onay verdi: Toplam 57 ülke faydalanabiliyor
Çin 2 ülkeye daha vizesiz transit geçiş için onay verdi: Toplam 57 ülke faydalanabiliyor
Sputnik Türkiye
Çin, Vietnam ve Kırgızistan'ı 10 günlük vizesiz transit geçiş uygulamasına dahil etti. 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T05:32+0300
2026-08-20T05:32+0300
dünya
asya & pasifik
vietnam
kırgızistan
çin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063980863_0:168:3042:1879_1920x0_80_0_0_3eae9019b53276b145c2fe58c0fc43d9.jpg
Çin, vizesiz transit geçiş uygulamasının kapsamını genişletti. Devlet haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre, Vietnam ve Kırgızistan programa dahil edildi.Yeni düzenlemeyle birlikte, Çin'in 10 günlük vizesiz transit geçiş politikasından yararlanabilecek ülkelerin toplam sayısı 57'ye ulaştı.Hangi ülke vatandaşları yararlanabiliyor?Almanya, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Belarus, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Brezilya, Brunei, Bulgaristan, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Endonezya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kore, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Güney Kıbrıs, Karadağ, Katar, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Meksika, Monako, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Şili, Ukrayna, Yeni Zelanda, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/trump-irana-karsi-tarihin-en-agir-ekonomik-operasyonunu-baslatiyoruz-1108108999.html
vietnam
kırgızistan
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063980863_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_17d51f3f40d13cc4033c3bdc8e3c143c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
asya & pasifik, vietnam, kırgızistan, çin
asya & pasifik, vietnam, kırgızistan, çin

Çin 2 ülkeye daha vizesiz transit geçiş için onay verdi: Toplam 57 ülke faydalanabiliyor

05:32 20.08.2026
© Sputnik / Анна Раткогло / Multimedya arşivine gidinÇin - Çin bayrağı
Çin - Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© Sputnik / Анна Раткогло
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Çin, Vietnam ve Kırgızistan'ı 10 günlük vizesiz transit geçiş uygulamasına dahil etti.
Çin, vizesiz transit geçiş uygulamasının kapsamını genişletti. Devlet haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre, Vietnam ve Kırgızistan programa dahil edildi.
Yeni düzenlemeyle birlikte, Çin'in 10 günlük vizesiz transit geçiş politikasından yararlanabilecek ülkelerin toplam sayısı 57'ye ulaştı.

Hangi ülke vatandaşları yararlanabiliyor?

Almanya, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Belarus, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Brezilya, Brunei, Bulgaristan, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Endonezya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kore, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Güney Kıbrıs, Karadağ, Katar, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Meksika, Monako, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Şili, Ukrayna, Yeni Zelanda, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Trump: İran'a karşı tarihin en ağır ekonomik operasyonunu başlatıyoruz
02:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала