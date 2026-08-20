https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/cin-2-ulkeye-daha-vizesiz-transit-gecis-icin-onay-verdi-toplam-57-ulke-faydalanabiliyor-1108109288.html
Çin 2 ülkeye daha vizesiz transit geçiş için onay verdi: Toplam 57 ülke faydalanabiliyor
Çin 2 ülkeye daha vizesiz transit geçiş için onay verdi: Toplam 57 ülke faydalanabiliyor
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Çin, Vietnam ve Kırgızistan'ı 10 günlük vizesiz transit geçiş uygulamasına dahil etti. 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T05:32+0300
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Çin, vizesiz transit geçiş uygulamasının kapsamını genişletti. Devlet haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre, Vietnam ve Kırgızistan programa dahil edildi.Yeni düzenlemeyle birlikte, Çin'in 10 günlük vizesiz transit geçiş politikasından yararlanabilecek ülkelerin toplam sayısı 57'ye ulaştı.Hangi ülke vatandaşları yararlanabiliyor?Almanya, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Belarus, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Brezilya, Brunei, Bulgaristan, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Endonezya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kore, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Güney Kıbrıs, Karadağ, Katar, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Meksika, Monako, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Şili, Ukrayna, Yeni Zelanda, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/trump-irana-karsi-tarihin-en-agir-ekonomik-operasyonunu-baslatiyoruz-1108108999.html
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asya & pasifik, vietnam, kırgızistan, çin
asya & pasifik, vietnam, kırgızistan, çin
Çin 2 ülkeye daha vizesiz transit geçiş için onay verdi: Toplam 57 ülke faydalanabiliyor
Çin, Vietnam ve Kırgızistan'ı 10 günlük vizesiz transit geçiş uygulamasına dahil etti.
Çin, vizesiz transit geçiş uygulamasının kapsamını genişletti. Devlet haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre, Vietnam ve Kırgızistan programa dahil edildi.
Yeni düzenlemeyle birlikte, Çin'in 10 günlük vizesiz transit geçiş politikasından yararlanabilecek ülkelerin toplam sayısı 57'ye ulaştı.
Hangi ülke vatandaşları yararlanabiliyor?
Almanya, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Belarus, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Brezilya, Brunei, Bulgaristan, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Endonezya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kore, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Güney Kıbrıs, Karadağ, Katar, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Meksika, Monako, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Şili, Ukrayna, Yeni Zelanda, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri