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Çiğli Belediye Başkanı Yıldız'ın aracına silahlı saldırı
Çiğli Belediye Başkanı Yıldız'ın aracına silahlı saldırı
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Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahla ateş eden 21 yaşındaki K.S. gözaltına alındı. 20.08.2026, Sputnik Türkiye
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İzmir'in Çiğli ilçesinde çalıntı motosikletle belediyenin otoparkına gelen şüpheli K.S., henüz belirlenemeyen bir nedenle Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahla ateş açtı.Saldırının ardından olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
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i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, çiğli, çiğli belediyesi

Çiğli Belediye Başkanı Yıldız'ın aracına silahlı saldırı

17:22 20.08.2026
© Fotoğraf : Onur Emrah Yıldız sosyal medyaÇiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız
Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© Fotoğraf : Onur Emrah Yıldız sosyal medya
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Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahla ateş eden 21 yaşındaki K.S. gözaltına alındı.
İzmir'in Çiğli ilçesinde çalıntı motosikletle belediyenin otoparkına gelen şüpheli K.S., henüz belirlenemeyen bir nedenle Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahla ateş açtı.
Saldırının ardından olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
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