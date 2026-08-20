https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/cigli-belediye-baskani-yildizin-aracina-silahli-saldiri-1108130642.html
Çiğli Belediye Başkanı Yıldız'ın aracına silahlı saldırı
Çiğli Belediye Başkanı Yıldız'ın aracına silahlı saldırı
Sputnik Türkiye
Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahla ateş eden 21 yaşındaki K.S. gözaltına alındı. 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T17:22+0300
2026-08-20T17:22+0300
2026-08-20T17:22+0300
türki̇ye
i̇zmir
i̇zmir büyükşehir belediyesi
i̇zmir valiliği
i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı
çiğli
çiğli belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/14/1108130482_0:34:782:474_1920x0_80_0_0_3284eb42bade1ace2295534ea4abf29d.jpg
İzmir'in Çiğli ilçesinde çalıntı motosikletle belediyenin otoparkına gelen şüpheli K.S., henüz belirlenemeyen bir nedenle Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahla ateş açtı.Saldırının ardından olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/mersinde-tetikci-operasyonu-6-zanli-tutuklandi-1107994798.html
türki̇ye
i̇zmir
çiğli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/14/1108130482_53:0:729:507_1920x0_80_0_0_62ec064d9d362442801a993cd8eb8b2f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, çiğli, çiğli belediyesi
i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, çiğli, çiğli belediyesi
Çiğli Belediye Başkanı Yıldız'ın aracına silahlı saldırı
Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahla ateş eden 21 yaşındaki K.S. gözaltına alındı.
İzmir'in Çiğli ilçesinde çalıntı motosikletle belediyenin otoparkına gelen şüpheli K.S., henüz belirlenemeyen bir nedenle Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahla ateş açtı.
Saldırının ardından olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.