https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/cigli-belediye-baskani-yildizin-aracina-silahli-saldiri-1108130642.html

Çiğli Belediye Başkanı Yıldız'ın aracına silahlı saldırı

Çiğli Belediye Başkanı Yıldız'ın aracına silahlı saldırı

Sputnik Türkiye

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahla ateş eden 21 yaşındaki K.S. gözaltına alındı. 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T17:22+0300

2026-08-20T17:22+0300

2026-08-20T17:22+0300

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İzmir'in Çiğli ilçesinde çalıntı motosikletle belediyenin otoparkına gelen şüpheli K.S., henüz belirlenemeyen bir nedenle Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahla ateş açtı.Saldırının ardından olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/mersinde-tetikci-operasyonu-6-zanli-tutuklandi-1107994798.html

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i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, çiğli, çiğli belediyesi