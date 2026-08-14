https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/mersinde-tetikci-operasyonu-6-zanli-tutuklandi-1107994798.html
Mersin'de tetikçi operasyonu: 6 zanlı tutuklandı
Mersin'de tetikçi operasyonu: 6 zanlı tutuklandı
Sputnik Türkiye
Mersin’de suç örgütü adına tetikçilik yaptıkları öne sürülen 12 şüpheliden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T00:45+0300
2026-08-14T00:45+0300
2026-08-14T00:45+0300
türki̇ye
mersin
tetikçi
polis
polis memuru
polis baskını
polis merkezi
saldırı
saldırı girişimi
silahlı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0e/1107994627_0:140:1600:1040_1920x0_80_0_0_048412a89f6f5fa1b8642a37afff352e.jpg
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşan ihbar üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir otelde operasyon düzenledi.Otelde D.C. ve C.Ü’nün kaldığı odada yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi. Otelin yakınına bırakılan plakasız motosiklete de el konuldu.Gözaltına alınan iki şüphelinin ifadelerinde, bir suç örgütü adına tetikçilik yaptıklarını ve H.T. isimli kişiyi vurmak için Mersin’e geldiklerini söyledikleri belirtildi.Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden D.C., C.Ü., C.Y., C.A.İ., S.B. ve M.M.O. nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, diğer 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/sosyal-medyada-tetikci-borsasi-kurdular-38-kisi-adliyeye-sevk-edildi-1104806464.html
türki̇ye
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0e/1107994627_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_f31719040b5cdce9dc7d66a56f33159a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mersin, tetikçi, polis, polis memuru, polis baskını, polis merkezi, saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı
mersin, tetikçi, polis, polis memuru, polis baskını, polis merkezi, saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı
Mersin'de tetikçi operasyonu: 6 zanlı tutuklandı
Mersin’de suç örgütü adına tetikçilik yaptıkları öne sürülen 12 şüpheliden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşan ihbar üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir otelde operasyon düzenledi.
Otelde D.C. ve C.Ü’nün kaldığı odada yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi. Otelin yakınına bırakılan plakasız motosiklete de el konuldu.
Gözaltına alınan iki şüphelinin ifadelerinde, bir suç örgütü adına tetikçilik yaptıklarını ve H.T. isimli kişiyi vurmak için Mersin’e geldiklerini söyledikleri belirtildi.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden D.C., C.Ü., C.Y., C.A.İ., S.B. ve M.M.O. nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, diğer 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.