https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/mersinde-tetikci-operasyonu-6-zanli-tutuklandi-1107994798.html

Mersin'de tetikçi operasyonu: 6 zanlı tutuklandı

Mersin'de tetikçi operasyonu: 6 zanlı tutuklandı

Sputnik Türkiye

Mersin’de suç örgütü adına tetikçilik yaptıkları öne sürülen 12 şüpheliden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 14.08.2026, Sputnik Türkiye

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Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşan ihbar üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir otelde operasyon düzenledi.Otelde D.C. ve C.Ü’nün kaldığı odada yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi. Otelin yakınına bırakılan plakasız motosiklete de el konuldu.Gözaltına alınan iki şüphelinin ifadelerinde, bir suç örgütü adına tetikçilik yaptıklarını ve H.T. isimli kişiyi vurmak için Mersin’e geldiklerini söyledikleri belirtildi.Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden D.C., C.Ü., C.Y., C.A.İ., S.B. ve M.M.O. nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, diğer 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/sosyal-medyada-tetikci-borsasi-kurdular-38-kisi-adliyeye-sevk-edildi-1104806464.html

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mersin, tetikçi, polis, polis memuru, polis baskını, polis merkezi, saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı