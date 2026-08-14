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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/mersinde-tetikci-operasyonu-6-zanli-tutuklandi-1107994798.html
Mersin'de tetikçi operasyonu: 6 zanlı tutuklandı
Mersin'de tetikçi operasyonu: 6 zanlı tutuklandı
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Mersin’de suç örgütü adına tetikçilik yaptıkları öne sürülen 12 şüpheliden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 14.08.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
mersin
tetikçi
polis
polis memuru
polis baskını
polis merkezi
saldırı
saldırı girişimi
silahlı saldırı
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşan ihbar üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir otelde operasyon düzenledi.Otelde D.C. ve C.Ü’nün kaldığı odada yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi. Otelin yakınına bırakılan plakasız motosiklete de el konuldu.Gözaltına alınan iki şüphelinin ifadelerinde, bir suç örgütü adına tetikçilik yaptıklarını ve H.T. isimli kişiyi vurmak için Mersin’e geldiklerini söyledikleri belirtildi.Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden D.C., C.Ü., C.Y., C.A.İ., S.B. ve M.M.O. nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, diğer 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/sosyal-medyada-tetikci-borsasi-kurdular-38-kisi-adliyeye-sevk-edildi-1104806464.html
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mersin, tetikçi, polis, polis memuru, polis baskını, polis merkezi, saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı
mersin, tetikçi, polis, polis memuru, polis baskını, polis merkezi, saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı

Mersin'de tetikçi operasyonu: 6 zanlı tutuklandı

00:45 14.08.2026
© AA / Mersin İl Emniyet MüdürlüğüMersin'de tetikçilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı
Mersin'de tetikçilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
© AA / Mersin İl Emniyet Müdürlüğü
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Mersin’de suç örgütü adına tetikçilik yaptıkları öne sürülen 12 şüpheliden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşan ihbar üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir otelde operasyon düzenledi.
Otelde D.C. ve C.Ü’nün kaldığı odada yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi. Otelin yakınına bırakılan plakasız motosiklete de el konuldu.
Gözaltına alınan iki şüphelinin ifadelerinde, bir suç örgütü adına tetikçilik yaptıklarını ve H.T. isimli kişiyi vurmak için Mersin’e geldiklerini söyledikleri belirtildi.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden D.C., C.Ü., C.Y., C.A.İ., S.B. ve M.M.O. nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, diğer 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
polis operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2026
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