https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/bitcoin-trump-etkisiyle-yukselise-gecti-btc-70-bin-dolari-asti-1108108631.html

Bitcoin, Trump etkisiyle yükselişe geçti: BTC, 70 bin doları aştı

Bitcoin, Trump etkisiyle yükselişe geçti: BTC, 70 bin doları aştı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto para açıklamasının ardından Bitcoin, 2 Haziran'dan bu yana ilk kez 70 bin doların üzerine çıktı. 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T00:48+0300

2026-08-20T00:48+0300

2026-08-20T00:48+0300

ekonomi̇

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bitcoin

bitcoin madenciliği

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kripto para cüzdanı

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Donald Trump, ABD'nin 'önemli miktarlarda' Bitcoin ve diğer kripto varlıkları satın almayı değerlendirdiğini açıkladı.Açıklamanın ardından Bitcoin yükselişini sürdürerek 2 Haziran'dan bu yana ilk kez 70 bin doların üzerine çıktı. Kaldıraçlı kısa pozisyonlardaki likidasyonlar ise 24 saatte 2.7 milyar dolara ulaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/trump-hurmuz-bogazi-gecmiste-oldugu-kadar-onemli-olmayacak-1108108462.html

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