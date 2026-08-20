https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/bitcoin-trump-etkisiyle-yukselise-gecti-btc-70-bin-dolari-asti-1108108631.html
Bitcoin, Trump etkisiyle yükselişe geçti: BTC, 70 bin doları aştı
Bitcoin, Trump etkisiyle yükselişe geçti: BTC, 70 bin doları aştı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto para açıklamasının ardından Bitcoin, 2 Haziran'dan bu yana ilk kez 70 bin doların üzerine çıktı. 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T00:48+0300
2026-08-20T00:48+0300
2026-08-20T00:48+0300
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Donald Trump, ABD'nin 'önemli miktarlarda' Bitcoin ve diğer kripto varlıkları satın almayı değerlendirdiğini açıkladı.Açıklamanın ardından Bitcoin yükselişini sürdürerek 2 Haziran'dan bu yana ilk kez 70 bin doların üzerine çıktı. Kaldıraçlı kısa pozisyonlardaki likidasyonlar ise 24 saatte 2.7 milyar dolara ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/trump-hurmuz-bogazi-gecmiste-oldugu-kadar-onemli-olmayacak-1108108462.html
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donald trump, btc, bitcoin, bitcoin madenciliği, bitcoin cash (bcc), kripto, kripto para cüzdanı, kripto para
donald trump, btc, bitcoin, bitcoin madenciliği, bitcoin cash (bcc), kripto, kripto para cüzdanı, kripto para
Bitcoin, Trump etkisiyle yükselişe geçti: BTC, 70 bin doları aştı
ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto para açıklamasının ardından Bitcoin, 2 Haziran'dan bu yana ilk kez 70 bin doların üzerine çıktı.
Donald Trump, ABD'nin 'önemli miktarlarda' Bitcoin ve diğer kripto varlıkları satın almayı değerlendirdiğini açıkladı.
Açıklamanın ardından Bitcoin yükselişini sürdürerek 2 Haziran'dan bu yana ilk kez 70 bin doların üzerine çıktı.
Kaldıraçlı kısa pozisyonlardaki likidasyonlar ise 24 saatte 2.7 milyar dolara ulaştı.