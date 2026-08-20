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Bitcoin, Trump etkisiyle yükselişe geçti: BTC, 70 bin doları aştı
Bitcoin, Trump etkisiyle yükselişe geçti: BTC, 70 bin doları aştı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto para açıklamasının ardından Bitcoin, 2 Haziran'dan bu yana ilk kez 70 bin doların üzerine çıktı. 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T00:48+0300
2026-08-20T00:48+0300
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Donald Trump, ABD'nin 'önemli miktarlarda' Bitcoin ve diğer kripto varlıkları satın almayı değerlendirdiğini açıkladı.Açıklamanın ardından Bitcoin yükselişini sürdürerek 2 Haziran'dan bu yana ilk kez 70 bin doların üzerine çıktı. Kaldıraçlı kısa pozisyonlardaki likidasyonlar ise 24 saatte 2.7 milyar dolara ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/trump-hurmuz-bogazi-gecmiste-oldugu-kadar-onemli-olmayacak-1108108462.html
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donald trump, btc, bitcoin, bitcoin madenciliği, bitcoin cash (bcc), kripto, kripto para cüzdanı, kripto para

Bitcoin, Trump etkisiyle yükselişe geçti: BTC, 70 bin doları aştı

00:48 20.08.2026
© AA / Ömer Taha ÇetinBitcoin
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© AA / Ömer Taha Çetin
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ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto para açıklamasının ardından Bitcoin, 2 Haziran'dan bu yana ilk kez 70 bin doların üzerine çıktı.
Donald Trump, ABD'nin 'önemli miktarlarda' Bitcoin ve diğer kripto varlıkları satın almayı değerlendirdiğini açıkladı.
Açıklamanın ardından Bitcoin yükselişini sürdürerek 2 Haziran'dan bu yana ilk kez 70 bin doların üzerine çıktı.
Kaldıraçlı kısa pozisyonlardaki likidasyonlar ise 24 saatte 2.7 milyar dolara ulaştı.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
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